Xe gia đình Nissan Serena S-Hybrid giá chỉ 818 triệu đồng

Nhà phân phối Nissan tại Malaysia - Edaran Tan Chong Motor (ETCM) đã ra mắt mẫu xe Nissan Serena S-Hybrid mới, xe có hai phiên bản Highway Star và Premium Highway Star. Theo nhận định, mẫu xe gia đình phiên bản 2018 này chắc chắn sẽ trở nên phổ biến hơn đối với những người yêu thích dòng xe gia đình thể thao của thương hiệu Nissan. Ngoại thất của Nissan Serena bản 2018 đã có sự thay đổi lớn, đầu tiên phải kể đến phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn tạo hình chữ V theo phong cách ''V-motion'' của Nissan. Cụm đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù dạng thanh ngang cũng được trang bị. Một loạt các điểm nhấn mới cũng xuất hiện ở cản trước, ốp hông, ốp cản sau, ốp gương chiếu hậu... Phía sau xe ngoài việc trang bị một tấm kính chống nhiệt màu đen cỡ lớn, tiếp nối liền mạch với nóc xe cùng tông màu kéo dài lên phía trên ra đầu xe khiến nó sang trọng hơn. Tay mở cốp xe to bản màu đen với tên xe nổi bật, đèn hậu cách điệu dạng led cũng được trang bị. Ngoài ra trên mẫu xe minivan nhà Nissan mới này còn được trang bị cánh gió lớn ở đuôi, ống xả thể thao, mâm xe đa chấu kích thước 15 hoặc 16 inch và lốp kích thước 205/50R17. Bên trong, Nissan đã cung cấp một vô-lăng 3 chấu đáy vát bằng thể thao bọc da, nội thất dạng ghế nỉ. Serena S-Hybrid sẽ khởi động bằng nút bấm cùng trang bị điều hoà tự động đa vùng, táp-lô và nội thất sử dụng nhiều chất liệu nhựa mềm, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,75 inch và tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, trên mẫu xe gia đình cỡ lớn này còn được hãng xe hơi Nissan trang bị thêm một màn hình giải trí phía sau 10.1-inch trên bản cao cấp (Premium). Màn hình hỗ trợ lái xe 7 inch với chức năng phát hiện vật đang di chuyển bằng hệ thống quan sát xung quanh xe, hiện cảnh báo cho lái xe về sự hiện diện của một vật ở gần chiếc xe (i-MOD)... Không chỉ dừng lại ở những nâng cấp trực quan về thiết kế đã thu hút được sự chú ý của khách hàng, Nissan còn đưa hệ thống an toàn ProPILOT lên chiếc Serena Nismo, gói công nghệ này bao gồm nhiều tính năng như cảnh báo làn đường, hỗ trợ giữ làn, cánh báo va chạm, kiểm soát hành trình, Hệ thống an toàn 6 túi khí... Bên cạnh những nâng cấp về thẩm mỹ và an toàn, Serena 2018 còn được hãng xe ôtô Nissan tinh chỉnh động cơ với ECU được điều chỉnh lại cùng với bộ giảm xóc thể thao với lò xo, thanh cân bằng mới. Hệ thống ổn định thân xe VDC (Vehicle Dynamics Control) cũng được trang bị. Xe được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L (MR20DD) cho công suất tối đa 148 mã lực (150PS) tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/ phút, kết hợp với động cơ điện ECO để tạo ra một hệ truyền động hybrid. Nissan Serena S-Hybrid phiên bản 2018 sẽ sử dụng hộp số tự động vô cấp Xtronic CVT. Theo hãng xe ôtô Nissan cho biết, mẫu xe gia đình này có mức độ tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít/100 km (14,2 km/lít xăng). Mẫu xe gia đình cỡ lớn Nissan Serena bản 2018 có một số màu lựa chọn như: Trắng (Brilliant White), Bạc (Tungsten Silver), Đen (Diamond Black) và Vàng (Cashmere Gold) và phiên bản Premium Highway Star khác biệt với nóc xe được sơn màu Đen, nâu tùy phiên bản. Mẫu xe này hiện tại chưa có giá bán chính thức, nhưng theo Paultan Serena 2018 sẽ có giá bán dưới 140.000 RM (khoảng 818 triệu đồng). Video: Chi tiết xe gia đình Nissan Serena S-Hybrid phiên bản 2018.

Nhà phân phối Nissan tại Malaysia - Edaran Tan Chong Motor (ETCM) đã ra mắt mẫu xe Nissan Serena S-Hybrid mới, xe có hai phiên bản Highway Star và Premium Highway Star. Theo nhận định, mẫu xe gia đình phiên bản 2018 này chắc chắn sẽ trở nên phổ biến hơn đối với những người yêu thích dòng xe gia đình thể thao của thương hiệu Nissan. Ngoại thất của Nissan Serena bản 2018 đã có sự thay đổi lớn, đầu tiên phải kể đến phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn tạo hình chữ V theo phong cách ''V-motion'' của Nissan. Cụm đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù dạng thanh ngang cũng được trang bị. Một loạt các điểm nhấn mới cũng xuất hiện ở cản trước, ốp hông, ốp cản sau, ốp gương chiếu hậu... Phía sau xe ngoài việc trang bị một tấm kính chống nhiệt màu đen cỡ lớn, tiếp nối liền mạch với nóc xe cùng tông màu kéo dài lên phía trên ra đầu xe khiến nó sang trọng hơn. Tay mở cốp xe to bản màu đen với tên xe nổi bật, đèn hậu cách điệu dạng led cũng được trang bị. Ngoài ra trên mẫu xe minivan nhà Nissan mới này còn được trang bị cánh gió lớn ở đuôi, ống xả thể thao, mâm xe đa chấu kích thước 15 hoặc 16 inch và lốp kích thước 205/50R17. Bên trong, Nissan đã cung cấp một vô-lăng 3 chấu đáy vát bằng thể thao bọc da, nội thất dạng ghế nỉ. Serena S-Hybrid sẽ khởi động bằng nút bấm cùng trang bị điều hoà tự động đa vùng, táp-lô và nội thất sử dụng nhiều chất liệu nhựa mềm, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,75 inch và tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, trên mẫu xe gia đình cỡ lớn này còn được hãng xe hơi Nissan trang bị thêm một màn hình giải trí phía sau 10.1-inch trên bản cao cấp (Premium). Màn hình hỗ trợ lái xe 7 inch với chức năng phát hiện vật đang di chuyển bằng hệ thống quan sát xung quanh xe, hiện cảnh báo cho lái xe về sự hiện diện của một vật ở gần chiếc xe (i-MOD)... Không chỉ dừng lại ở những nâng cấp trực quan về thiết kế đã thu hút được sự chú ý của khách hàng, Nissan còn đưa hệ thống an toàn ProPILOT lên chiếc Serena Nismo, gói công nghệ này bao gồm nhiều tính năng như cảnh báo làn đường, hỗ trợ giữ làn, cánh báo va chạm, kiểm soát hành trình, Hệ thống an toàn 6 túi khí... Bên cạnh những nâng cấp về thẩm mỹ và an toàn, Serena 2018 còn được hãng xe ôtô Nissan tinh chỉnh động cơ với ECU được điều chỉnh lại cùng với bộ giảm xóc thể thao với lò xo, thanh cân bằng mới. Hệ thống ổn định thân xe VDC (Vehicle Dynamics Control) cũng được trang bị. Xe được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L (MR20DD) cho công suất tối đa 148 mã lực (150PS) tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/ phút, kết hợp với động cơ điện ECO để tạo ra một hệ truyền động hybrid. Nissan Serena S-Hybrid phiên bản 2018 sẽ sử dụng hộp số tự động vô cấp Xtronic CVT. Theo hãng xe ôtô Nissan cho biết, mẫu xe gia đình này có mức độ tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít/100 km (14,2 km/lít xăng). Mẫu xe gia đình cỡ lớn Nissan Serena bản 2018 có một số màu lựa chọn như: Trắng (Brilliant White), Bạc (Tungsten Silver), Đen (Diamond Black) và Vàng (Cashmere Gold) và phiên bản Premium Highway Star khác biệt với nóc xe được sơn màu Đen, nâu tùy phiên bản. Mẫu xe này hiện tại chưa có giá bán chính thức, nhưng theo Paultan Serena 2018 sẽ có giá bán dưới 140.000 RM (khoảng 818 triệu đồng). Video: Chi tiết xe gia đình Nissan Serena S-Hybrid phiên bản 2018.