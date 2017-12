Xe ga Yamaha Mio M3 2018 "chốt giá" 26,9 triệu đồng

Mẫu xe ga Yamaha Mio M3 2018 nằm trong phân khúc 125cc cạnh tranh với đối thủ Honda Click 125 vừa được hãng xe máy Nhật Bản giới thiệu tại thị trường Indonesia với loạt màu sắc mới cá tính, bắt mắt hơn. Xe với thiết kế thể thao hướng đến những khách hàng là nam giới trẻ. Đây là mẫu xe máy tay ga tiếp theo sau Nozza Grande được trang bị công nghệ động cơ Blue Core mới nhất từ thương hiệu Yamaha. Theo đại diện của hãng xe Nhật Bản, Mio M3 125 được thiết kế nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thoải mái nhất trên một chiếc xe tay ga. Thiết kế tổng thể của mẫu xe tay ga này mang nhiều đường nét góc cạnh, cá tính và thể thao. Chiều cao yên xe ở mức 750 mm. Trọng lượng khô của Mio M3 125 là 88 kg. Phần đầu xe thể hiện sự cứng cáp với cụm đèn pha to, kết hợp cùng những đường gân khỏe khoắn. Đèn xi-nhan thiết kế gần với cụm đèn pha, được phân biệt bởi dải nhựa ở mặt nạ trước. Cụm đồng hồ cũng mang chung ngôn ngữ thiết kế, với những chi tiết hình khối cứng cáp, không sử dụng màn hình hiển thị điện tử mà hoàn toàn dạng cơ nhưng được phối màu đẹp mắt. Thân xe được thiết kế với nhiều đường cắt táo bạo, đầy mạnh mẽ. Dàn tem đấu thể thao cùng màu mới được Yamaha thiết kế và trang bị cho mẫu Mio M3 phiên bản 125cc này cũng đầy cá tính và năng động. Bên cạnh đó, một số chi tiết nhựa cũng được làm mới dạng giả carbon mạnh mẽ hơn. Phía trước xe được trang bị hộc chứa đồ nhỏ và móc treo đồ. Vẫn sử dụng khoá điện dạng truyền thống, nhưng Mio M3 cũng được tích hợp chức năng tìm xe trong bãi và chân chống điện. Tay dắt sau thiết kế khá độc đáo cùng bình xăng bố trí phía dưới yên xe, cốp dung tích 10 lít. Yamaha Mio M3 phiên bản 2018 sẽ vẫn được trang bị vành đúc hợp kim kích cỡ 14 inch, 5 chấu với lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn trước và phanh trống phía sau. Bình xăng dung tích 4,2 lít và trọng lượng khi đổ đầy nhiên liệu của xe khoảng 94 kg. Thân xe với dàn nhựa được thiết kế với những hốc gió hai bên yếm vuốt ra phía sau mạnh mẽ và năng động, cụm ống xả được ốp nhựa bảo vệ an toàn. Mio M3 phiên bản mới mang trong mình khối động cơ dung tích 125cc áp dụng công nghệ Blue Core tiết kiệm nhiên liệu lên đến 50% so với thế hệ trước. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị thêm tính năng Stop Start System (SSS), tạm dừng tắt máy và khởi động êm ái. Mio M3 là dòng xe tay ga nhỏ gọn ở hạng 125cc của hãng xe máy Yamaha, đây cũng là dòng Mio huyền thoại được nâng cấp. Nếu mọi người đã quá quen với dòng xe Luvias thì cũng có thể nhận ra đây chính là tiên thân của dòng Mio M3 nhưng đã được Yamaha Việt Nam ngừng sản xuất. Theo trưởng dự án Mio M3 cho biết, Yamaha hy vọng mẫu xe này có thể đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng về một chiếc scooter di chuyển linh hoạt trên những con phố đông đúc. Mức giá Yamaha Mio M3 tại thị trường Indonesia khoảng là 16,1 RP (tương đương 26,9 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga Yamaha Mio M3 mới.

Mẫu xe ga Yamaha Mio M3 2018 nằm trong phân khúc 125cc cạnh tranh với đối thủ Honda Click 125 vừa được hãng xe máy Nhật Bản giới thiệu tại thị trường Indonesia với loạt màu sắc mới cá tính, bắt mắt hơn. Xe với thiết kế thể thao hướng đến những khách hàng là nam giới trẻ. Đây là mẫu xe máy tay ga tiếp theo sau Nozza Grande được trang bị công nghệ động cơ Blue Core mới nhất từ thương hiệu Yamaha. Theo đại diện của hãng xe Nhật Bản, Mio M3 125 được thiết kế nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thoải mái nhất trên một chiếc xe tay ga. Thiết kế tổng thể của mẫu xe tay ga này mang nhiều đường nét góc cạnh, cá tính và thể thao. Chiều cao yên xe ở mức 750 mm. Trọng lượng khô của Mio M3 125 là 88 kg. Phần đầu xe thể hiện sự cứng cáp với cụm đèn pha to, kết hợp cùng những đường gân khỏe khoắn. Đèn xi-nhan thiết kế gần với cụm đèn pha, được phân biệt bởi dải nhựa ở mặt nạ trước. Cụm đồng hồ cũng mang chung ngôn ngữ thiết kế, với những chi tiết hình khối cứng cáp, không sử dụng màn hình hiển thị điện tử mà hoàn toàn dạng cơ nhưng được phối màu đẹp mắt. Thân xe được thiết kế với nhiều đường cắt táo bạo, đầy mạnh mẽ. Dàn tem đấu thể thao cùng màu mới được Yamaha thiết kế và trang bị cho mẫu Mio M3 phiên bản 125cc này cũng đầy cá tính và năng động. Bên cạnh đó, một số chi tiết nhựa cũng được làm mới dạng giả carbon mạnh mẽ hơn. Phía trước xe được trang bị hộc chứa đồ nhỏ và móc treo đồ. Vẫn sử dụng khoá điện dạng truyền thống, nhưng Mio M3 cũng được tích hợp chức năng tìm xe trong bãi và chân chống điện. Tay dắt sau thiết kế khá độc đáo cùng bình xăng bố trí phía dưới yên xe, cốp dung tích 10 lít. Yamaha Mio M3 phiên bản 2018 sẽ vẫn được trang bị vành đúc hợp kim kích cỡ 14 inch, 5 chấu với lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn trước và phanh trống phía sau. Bình xăng dung tích 4,2 lít và trọng lượng khi đổ đầy nhiên liệu của xe khoảng 94 kg. Thân xe với dàn nhựa được thiết kế với những hốc gió hai bên yếm vuốt ra phía sau mạnh mẽ và năng động, cụm ống xả được ốp nhựa bảo vệ an toàn. Mio M3 phiên bản mới mang trong mình khối động cơ dung tích 125cc áp dụng công nghệ Blue Core tiết kiệm nhiên liệu lên đến 50% so với thế hệ trước. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị thêm tính năng Stop Start System (SSS), tạm dừng tắt máy và khởi động êm ái. Mio M3 là dòng xe tay ga nhỏ gọn ở hạng 125cc của hãng xe máy Yamaha , đây cũng là dòng Mio huyền thoại được nâng cấp. Nếu mọi người đã quá quen với dòng xe Luvias thì cũng có thể nhận ra đây chính là tiên thân của dòng Mio M3 nhưng đã được Yamaha Việt Nam ngừng sản xuất. Theo trưởng dự án Mio M3 cho biết, Yamaha hy vọng mẫu xe này có thể đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng về một chiếc scooter di chuyển linh hoạt trên những con phố đông đúc. Mức giá Yamaha Mio M3 tại thị trường Indonesia khoảng là 16,1 RP (tương đương 26,9 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga Yamaha Mio M3 mới.