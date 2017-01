Xe ga Honda NAVi 110 giá “siêu rẻ” chỉ 16 triệu đồng

Honda NAVi 110 mới là mẫu xe tay ga dành cho giới trẻ năng động với mức giá "siêu rẻ" lần đầu tiên ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 2/2016. Đến nay, sau gần 1 năm, hãng Honda quyết định bổ sung 2 phiên bản mới cho NAVi mang tên Adventure và Chrome Edition. Trên thực tế, Honda NAVi Adventure và Chrome Edition đã từng được trưng bày trong triển lãm Auto Expo 2016 diễn ra vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, hai phiên bản này của Honda NAVi mới được công bố ra mắt và bày bán trên thị trường Ấn Độ. Navi 110 là sản phẩm của Honda Motorcyle và Scooter India (HMSI). Liên doanh này cho biết hiện tăng gấp đôi số lượng xe ga Honda Navi cung ứng ra thị trường do nhu cầu đang tăng. Tại Ấn Độ, đây là mẫu xe từng đứng đầu danh sách những mẫu xe máy bán chạy nhất. Honda NAVi Chrome Edition mới có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản đã từng xuất hiện trước đây. Những đặc điểm nhận dạng của xe như hộp đựng đồ bên sườn và phía sau, tay dắt sau, khung bảo vệ đèn pha và khung dưới gầm mạ crôm sáng bóng. So với phiên bản tiêu chuẩn, Honda NAVi Adventure Edition có một số điểm khác biệt về thiết kế như kính chắn gió cao, vỏ bảo vệ tay lái, tấm ốp dưới gầm, yên 2 màu, tem riêng và hộp chứa đồ... nhìn vào mẫu xe này, người ta có thể dễ dàng nhận ra nó là một "phượt thủ cỡ nhỏ. Nhìn bề ngoài, Navi 110 khá nhỏ nhắn và gợi liên tưởng đến người anh em MSX125. Nó được thiết kế giống sự kết hợp giữa môtô thể thao và xe máy dạng adventure. Phần đầu của Honda Navi nổi bật với cụm đèn pha to bản hình lục giác, sử dụng đèn xenon, hai bên là cặp đèn pha dạng giọt nước tách biệt nằm đối xứng. Honda Navi sở hữu chiều dài tổng thể 1.805 mm, chiều rộng 748 mm, chiều cao 1.039 mm và chiều dài cơ sở 1.286 mm. Mẫu xe này sở hữu chiều cao gầm 156 mm, chiều cao yên 765 mm, trọng lượng 101 kg và dung tích bình xăng 3,8 lít. Xe được trang bị bộ lốp không săm có kích thước 90/90-12 trước và 90/100-10 sau, phanh dạng tang trống. Những trang bị còn lại của Honda NAVi Adventure và Chrome Edition cũng giống hệt phiên bản tiêu chuẩn đã từng xuất hiên trước đó. Có thể kể đến bộ khung dạng underbone, phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo thủy lực đằng sau. Riêng phiên bản NAVi Adventure có thêm một số phụ kiện tuỳ chon cho dân "phượt". Cả hai phiên bản Honda NAVi mới này đều sử dụng động cơ HET (Honda Eco Technology) xy-lanh đơn, dung tích 110 cc. Động cơ tạo ra công suất tối đa 7,83 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,96 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số V-matic giúp Honda Navi đạt vận tốc tối đa 81 km/h. Tại thị trường Ấn Độ, Honda NAVi Adventure Edition có giá khởi điểm từ 48.173 Rupee (khoảng 16 triệu đồng). Con số tương ứng của Honda NAVi Chrome Edition là 44.713 Rupee (khoảng 16,1 triệu đồng). Trong khi đó, Honda NAVi bản tiêu chuẩn chỉ có giá 39.500 Rupee (tương đương 12,9 triệu đồng).

