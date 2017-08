Xe Ford Mustang tiền tỷ "nát đầu" bỏ xó tại Sài Gòn

Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh về chiếc xe "cơ bắp" thể thao Ford Mustang 2015 bị bỏ xó, phủ bụi và nằm một góc tại garage ôtô ở Sài Gòn trong tình trạng phần đầu hư hỏng nặng khiến cho cộng đồng đam mê xe tại Việt Nam không khỏi xót xa và tiếc nuối. Được biết, chiếc xe thể thao Ford Mustang 2015 này từng gặp nạn khá nghiêm trọng tại Huế vào hồi tháng 3/2017 vừa qua do lái xe mất lái và đâm vào một trụ đèn bên đường. Sau vụ tai nạn, phần đầu cửa chiếc xe bị biến dạng nặng nề với nắp capô móp méo, cản va trước nát bét, đèn pha bị vỡ vụn và cỗ máy EcoBoost 2.3 tăng áp cũng hỏng nặng. Xuất hiện tại một garage ôtô ở Sài gòn, hình ảnh chiếc xe xuất hiện với một thanh nhôm bị cong theo hình chữ V, nắp capô móp méo nặng và dàn đầu sau cú tông trực diện với trụ đèn còn lộ cả khối động cơ. Chưa dừng lại đó, 2 đèn pha đều bị bể và một la-zăng phía bên tài còn bị nứt khá nặng. Có vẻ sau vụ tai nạn tại Huế, chủ nhân của chiếc "xe cơ bắp" Ford Mustang 2015 này muốn phục hồi lại nó, tuy nhiên có thể do chi phí làm lại quá lớn cùng với việc mua sắm phụ tùng thay thế hiện không có sẵn (phải đặt hàng hiều tháng tại nước ngoài) chính vì vậy mà nó phải nằm phủ bụi hơn 5 tháng qua tại garage ôtô ở Sài Gòn. Trước đó, vào tháng 11/2016, tại địa chỉ 303 đường Hà Nội, TP Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ tại nạn với chiếc xe Ford Mustang tương tự nhưng mang ngoại thất màu vàng và sở hữu BKS Hải Phòng 15A- 211.12 do đâm vào dải phân cách. Vụ tai nạn này cũng khiến chiếc xe nát phần đầu, cản trước cùng lưới tản nhiệt gãy nát do lực đâm trực điện gây ra. Mẫu xe ôtô Ford Mustang là dòng xe thể thao cơ bắp của hãng Ford, Mỹ. Nó được sản xuất lần đầu tiên năm 1964, đến nay dòng xe này đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển. Cái tên Ford Mustang được đặt theo tên một loại máy bay chiến đấu thời Thế chiến thứ II: P-51 Mustang. Mang thông điệp của sự tự do, xe có thiết kế đặc biệt phần mui xe dài sau đó vuốt gọn sau kết hợp cùng phần đuôi xe được vát ngắn đã trở thành cảm hứng của rất nhiều mẫu xe "cơ bắp" kiểu Mỹ sau này như : Chevrolet Camaro, Dodge Challenger hay mẫu coupe Toyota Celica. Ford Mustang sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 433 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Trước khi gặp nạn, chiếc Ford Mustang 2015 đầu tiên của Huế có ngoại thất trắng muốt cùng 2 đường sọc màu xanh chạy dài từ nắp capô lên trần và kết thúc đuôi xe. Về thiết kế, thế hệ thứ 6 của dòng xe Ford Mustang đi kèm những trang thiết bị hiện đại như dải đèn LED chiếu sáng ban ngày và đèn hậu LED được chia làm 3 ngăn riêng biệt. Mẫu xe cơ bắp Ford Mustang phiên bản mới tại thị trường Mỹ hiện có giá bán khoảng 25.300 USD. Sau khi được nhập về một số đại lý không chính hãng tại thị trường Việt Nam mẫu xe cơ bắp này được chào bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng (chưa tính phí trước bạ và biển số).

