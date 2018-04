Xe Ford Freestyle mới giá chỉ 174 triệu đồng tại Ấn Độ

Vào hồi cuối tháng 1/2018 này, hãng xe Ford đã ra mắt và giới thiệu dòng xe crossover gía rẻ có tên Freestyle tại thị trường Ấn Độ. Đến nay, sau 3 tháng, Ford Freestyle 2018 mới chính thức được công bố giá bán. Mẫu xe hatchback Freestyle 2018 được hãng Ford gọi là Compact Utility Vehicle (CUV) hay xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ, giá rẻ. Mẫu xe này thực chất được phát triển dựa trên mẫu "người anh em" hatchback Figo và được định vị thấp hơn EcoSport tại thị trường Ấn Độ. So với Figo, Ford Freestyle 2018 dài hơn, rộng hơn và cao hơn. Cụ thể, Freestyle 2018 mới sở hữu chiều dài tổng thể 3.954 mm, rộng 1.737 mm, cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.490 mm. Ngoài ra, Ford Freestyle 2018 còn có chiều cao gầm nhỉnh hơn 15 mm so với Figo. Về trang bị, bản tiêu chuẩn Ambiente của Ford Freestyle 2018 chỉ đi kèm cửa sổ trước chỉnh điện. Trong khi đó, bản Trend có thêm cột B và C màu đen, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, đèn sương mù trước, đèn cốp, camera lùi, 4 cửa sổ chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, cổng USB, hệ thống âm thanh 4 loa,... Cao cấp hơn là bản Trend với vành hợp kim đa chấu cỡ 15 inch, giá chằng đồ trên nóc và tấm ốp dưới cản trước/sau màu bạc, cần gạt kính chắn gió sau, gương gập chỉnh điện, ghế lái tùy chỉnh độ cao, nút bấm khởi động máy, dây đai an toàn tùy chỉnh, điều hòa tự động cùng màn hình đa thông tin 5,8 inch trong bảng đồng hồ. Hiện đại nhất là bản Titanium+ với đèn pha tự động, cần gạt kính chắn gió cảm ứng mưa, túi khí bên sườn và túi khí rèm, hệ thống Ford MyKey, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay/Android Auto hay đèn trong hộc đựng găng tay. Trong khi đó, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe và đèn sương mù sau là trang bị tiêu chuẩn. Tại thị trường Ấn Độ, Ford Freestyle có cả động cơ xăng và diesel. Trong đó, động cơ xăng có dung tích 1,2 lít là loại mới, tạo ra công suất tối đa 96 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Động cơ diesel của xe vẫn là máy 1,5 lít cũ với công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Ngoài ra, xe còn có thêm hộp số sàn Getrag 5 cấp mới. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của máy xăng trên Ford Freestyle 2018 là 19 km/lít, tương đương 5,26 lít/100 km. Con số tương ứng của máy dầu là 4,1 lít/100 km. Ngoài Ấn Độ, xe còn được bày bán ở một số thị trường khác như Nam Mỹ. Tại thị trường châu Âu, xe cũng được phân phối nhưng dưới cái tên khác là Ka+ Active. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe Ford Freestyle mới sẽ có tổng cộng 4 bản trang bị cùng nhiều màu sắc để lựa chọn gồm; Ambiente, Trend, Titanium và Titanium+. Mỗi bản trang bị này đều đi với máy dầu hoặc máy xăng. Giá xe Ford Freestyle 2018 tại thị trường Ấn Độ dao động từ 509.000 - 789.000 Rupee (tương đương 174 - 269 triệu đồng). Video : Đánh giá xe giá rẻ Ford Freestyle 2018 mới.

Vào hồi cuối tháng 1/2018 này, hãng xe Ford đã ra mắt và giới thiệu dòng xe crossover gía rẻ có tên Freestyle tại thị trường Ấn Độ. Đến nay, sau 3 tháng, Ford Freestyle 2018 mới chính thức được công bố giá bán. Mẫu xe hatchback Freestyle 2018 được hãng Ford gọi là Compact Utility Vehicle (CUV) hay xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ, giá rẻ. Mẫu xe này thực chất được phát triển dựa trên mẫu "người anh em" hatchback Figo và được định vị thấp hơn EcoSport tại thị trường Ấn Độ. So với Figo, Ford Freestyle 2018 dài hơn, rộng hơn và cao hơn. Cụ thể, Freestyle 2018 mới sở hữu chiều dài tổng thể 3.954 mm, rộng 1.737 mm, cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.490 mm. Ngoài ra, Ford Freestyle 2018 còn có chiều cao gầm nhỉnh hơn 15 mm so với Figo. Về trang bị, bản tiêu chuẩn Ambiente của Ford Freestyle 2018 chỉ đi kèm cửa sổ trước chỉnh điện. Trong khi đó, bản Trend có thêm cột B và C màu đen, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, đèn sương mù trước, đèn cốp, camera lùi, 4 cửa sổ chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, cổng USB, hệ thống âm thanh 4 loa,... Cao cấp hơn là bản Trend với vành hợp kim đa chấu cỡ 15 inch, giá chằng đồ trên nóc và tấm ốp dưới cản trước/sau màu bạc, cần gạt kính chắn gió sau, gương gập chỉnh điện, ghế lái tùy chỉnh độ cao, nút bấm khởi động máy, dây đai an toàn tùy chỉnh, điều hòa tự động cùng màn hình đa thông tin 5,8 inch trong bảng đồng hồ. Hiện đại nhất là bản Titanium+ với đèn pha tự động, cần gạt kính chắn gió cảm ứng mưa, túi khí bên sườn và túi khí rèm, hệ thống Ford MyKey, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay/Android Auto hay đèn trong hộc đựng găng tay. Trong khi đó, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe và đèn sương mù sau là trang bị tiêu chuẩn. Tại thị trường Ấn Độ, Ford Freestyle có cả động cơ xăng và diesel. Trong đó, động cơ xăng có dung tích 1,2 lít là loại mới, tạo ra công suất tối đa 96 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Động cơ diesel của xe vẫn là máy 1,5 lít cũ với công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Ngoài ra, xe còn có thêm hộp số sàn Getrag 5 cấp mới. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của máy xăng trên Ford Freestyle 2018 là 19 km/lít, tương đương 5,26 lít/100 km. Con số tương ứng của máy dầu là 4,1 lít/100 km. Ngoài Ấn Độ, xe còn được bày bán ở một số thị trường khác như Nam Mỹ. Tại thị trường châu Âu, xe cũng được phân phối nhưng dưới cái tên khác là Ka+ Active. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe Ford Freestyle mới sẽ có tổng cộng 4 bản trang bị cùng nhiều màu sắc để lựa chọn gồm; Ambiente, Trend, Titanium và Titanium+. Mỗi bản trang bị này đều đi với máy dầu hoặc máy xăng. Giá xe Ford Freestyle 2018 tại thị trường Ấn Độ dao động từ 509.000 - 789.000 Rupee (tương đương 174 - 269 triệu đồng). Video : Đánh giá xe giá rẻ Ford Freestyle 2018 mới.