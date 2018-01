Xe ế Ford Focus giảm giá còn 570 triệu đồng tại VN

Mẫu xe ôtô Ford Focus là dòng xe thuộc phân khúc C, được bán ở Việt Nam với 2 phiên bản cấu hình cùng 2 dạng thân xe là sedan và hatchback. Focus Trend có giá niêm yết chính hãng 626 triệu đồng, trong khi bản cao cấp Titanium (sedan) và Sport (hatchback) có giá 770 triệu đồng. Dù được trang bị động cơ tăng áp tiên tiến, cùng chất lượng khung vỏ chắc chắn mang lại khả năng cách âm tốt, Focus không mấy hấp dẫn với khách hàng Việt Nam. Bản Trend thiếu nhiều tính năng, chỉ có ghế nỉ, màn hình đơn sắc, đèn halogen, còn lại thường phải mất thời gian đi lắp thêm. Trong khi đó, hai phiên bản là Titanium hay Sport mặc dù đủ option hơn nhưng giá khá cao so với các đối thủ và bộc lộ nhược điểm với không gian hàng ghế sau không thật sự thông thoáng và thiếu cửa gió điều hòa. Vì lẽ đó, doanh số của mẫu xe Focus của Ford Việt Nam vẫn chỉ loanh quanh ở tầm 70 – 90 xe/tháng, thua xa so với mức hàng trăm, thậm chí cả nghìn xe bán ra mỗi tháng của các đối thủ như Mazda3 hay Kia Cerato. Ngoài Mazda3 hay Kia Cerato, các khách hàng Việt muốn mua xe cũng có lựa chọn khác là Chevrolet Cruze ở tầm giá bình dân hơn, Toyota Altis có nhiều cấu hình từ thấp đến cao phong phú, hoặc Honda Civic ở ngưỡng cao cấp nhất phân khúc… nên Focus ít khi được nhắc đến. Vào thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018 này, hầu hết các đại lý Ford đã đưa ra mức giá giảm rất đáng chú ý cho Focus. Cụ thể, các bản Trend nay chỉ được bán với giá 570 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết 56 triệu. Các bản Titanium và Sport cũng được đại lý điều chỉnh thấp xuống 40 triệu so với niêm yết, chỉ còn 730 triệu đồng. Theo tìm hiểu, hiện tất cả số xe đang bán ra ntrên thị trường đều được sản xuất trong năm 2017 và Focus hiện chưa có xe lắp ráp trong năm 2018. Tuy nhiên thông số kỹ thuật Focus trong tương lai gần sẽ không có thay đổi nào đáng kể, nên xe 2017 gần như sẽ giống hệt 2018, người mua không phải lo về chuyện xe sớm lạc hậu. Với giá bán mới ở các đại lý, hiện nay mẫu xe Focus bản Trend đã rẻ hơn cả những mẫu xe hạng B như Honda City bản TOP (599 triệu đồng) hay Toyota Vios bản G CVT (576 triệu đồng). Xét trong phân khúc C, Focus Trend cũng trở thành xe trang bị hộp số tự động rẻ nhất, có giá thấp hơn Kia Cerato 1.6 AT (579 triệu đồng). Focus mới được Ford Việt Nam lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương, xe sở hữu động cơ EcoBoost hoàn toàn mới 1.5l 4 xi-lanh tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm và được trang bị hộp số tự động 6 cấp Powershift. Video: Chi tiết mẫu xe Ford Focus tại Việt Nam.

Mẫu xe ôtô Ford Focus là dòng xe thuộc phân khúc C, được bán ở Việt Nam với 2 phiên bản cấu hình cùng 2 dạng thân xe là sedan và hatchback. Focus Trend có giá niêm yết chính hãng 626 triệu đồng, trong khi bản cao cấp Titanium (sedan) và Sport (hatchback) có giá 770 triệu đồng. Dù được trang bị động cơ tăng áp tiên tiến, cùng chất lượng khung vỏ chắc chắn mang lại khả năng cách âm tốt, Focus không mấy hấp dẫn với khách hàng Việt Nam. Bản Trend thiếu nhiều tính năng, chỉ có ghế nỉ, màn hình đơn sắc, đèn halogen, còn lại thường phải mất thời gian đi lắp thêm. Trong khi đó, hai phiên bản là Titanium hay Sport mặc dù đủ option hơn nhưng giá khá cao so với các đối thủ và bộc lộ nhược điểm với không gian hàng ghế sau không thật sự thông thoáng và thiếu cửa gió điều hòa. Vì lẽ đó, doanh số của mẫu xe Focus của Ford Việt Nam vẫn chỉ loanh quanh ở tầm 70 – 90 xe/tháng, thua xa so với mức hàng trăm, thậm chí cả nghìn xe bán ra mỗi tháng của các đối thủ như Mazda3 hay Kia Cerato. Ngoài Mazda3 hay Kia Cerato, các khách hàng Việt muốn mua xe cũng có lựa chọn khác là Chevrolet Cruze ở tầm giá bình dân hơn, Toyota Altis có nhiều cấu hình từ thấp đến cao phong phú, hoặc Honda Civic ở ngưỡng cao cấp nhất phân khúc… nên Focus ít khi được nhắc đến. Vào thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018 này, hầu hết các đại lý Ford đã đưa ra mức giá giảm rất đáng chú ý cho Focus. Cụ thể, các bản Trend nay chỉ được bán với giá 570 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết 56 triệu. Các bản Titanium và Sport cũng được đại lý điều chỉnh thấp xuống 40 triệu so với niêm yết, chỉ còn 730 triệu đồng. Theo tìm hiểu, hiện tất cả số xe đang bán ra ntrên thị trường đều được sản xuất trong năm 2017 và Focus hiện chưa có xe lắp ráp trong năm 2018. Tuy nhiên thông số kỹ thuật Focus trong tương lai gần sẽ không có thay đổi nào đáng kể, nên xe 2017 gần như sẽ giống hệt 2018, người mua không phải lo về chuyện xe sớm lạc hậu. Với giá bán mới ở các đại lý, hiện nay mẫu xe Focus bản Trend đã rẻ hơn cả những mẫu xe hạng B như Honda City bản TOP (599 triệu đồng) hay Toyota Vios bản G CVT (576 triệu đồng). Xét trong phân khúc C, Focus Trend cũng trở thành xe trang bị hộp số tự động rẻ nhất, có giá thấp hơn Kia Cerato 1.6 AT (579 triệu đồng). Focus mới được Ford Việt Nam lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương, xe sở hữu động cơ EcoBoost hoàn toàn mới 1.5l 4 xi-lanh tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm và được trang bị hộp số tự động 6 cấp Powershift. Video: Chi tiết mẫu xe Ford Focus tại Việt Nam.