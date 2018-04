Xe Cadillac Escalade 7 tỷ, màu độc của đại gia Hải Dương

Mẫu xe SUV hạng sang Cadillac Escalade Platinum được du nhập vào thị trường trong nước dưới dạng nhập khẩu tư nhân, tại Việt Nam mẫu xe này xuất hiện trên đường phố với số lượng khá ít ỏi. Mới đây chủ nhân của chiếc Cadillac Escalade mang hộ khẩu Hải Dương lên đời bằng “dàn áo”mạ crôm sáng bóng. Trong khi các thông số kỹ thuật về kích thước của xe không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, xe sang Cadillac Escalade sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 5.697 x 2.045 x 1.880 mm. Chiều dài cơ sở của Escalade Platinum là 3.302 mm, dài hơn bản Escalade thường 350 mm. Phiên bản mới khác biệt ở lưới tản nhiệt, đèn pha lớn hơn và kéo dài từ nắp capô, ngay phía dưới là đèn sương mù hình chữ L, cụm đèn hậu phía sau kéo dài dọc hai bên thân xe. Với phong cách thiết kế này Escalade tạo ấn tượng mạnh mang tới diện mạo mới, khác biệt và sang trọng hơn. Xe sở hữu mâm hợp kim đa chấu lích thước 24 inch giúp dáng xe dài đột biến thêm phần khỏe khoắn. Nếu bạn nghĩ bộ mâm lớn đi kèm với lốp thành mỏng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến độ êm ái thì Cadillac đã chu đáo trang bị cho Escalade hệ thống treo từ tính giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm thoải mái cho người ngồi trên xe. Nội thất bên trong của xe với ghế trước chỉnh điện 18 hướng, massage, thông hơi. Hàng ghế giữa gập điện, có sưởi, tách biệt với lối đi ở giữa. Bảng đồng hồ với màn hình LCD 12,3 inch với tùy chọn 2 chủ đề, kết hợp hiển thị dữ liệu xe với hệ thống dẫn đường, giải trí và hiển thị hình ảnh xe dạng mô phỏng 3D. Đặc biệt, hệ thống giải trí trên xe nổi bật với màn hình cảm ứng ở bảng điều khiển trung tâm, hệ thống thông tin giải trí CUE, hệ thống âm thanh Bose. Hàng ghế sau với đầu Blu-Ray/DVD gồm hai màn hình 9 inch ở tựa đầu ghế trước và 2 màn hình 9 inch trên trần xe. Ngoài ra còn có hệ thống sạc điện thoại không dây, màn hình HUD, 6 tai nghe không dây, hộc lạnh đặt giữa hàng ghế trước. Escalade Platinum ssở hữu khối động cơ 6,2 lít V8 công suất 420 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 623 Nm tại 4.100 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Các trang bị an toàn trên xe với hệ thống cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo va chạm trước/sau, cảnh báo điểm mù... Tại thị trường Việt Nam mẫu SUV cỡ lớn hạng sang này chủ yếu được nhập khẩu tư nhân, giá Cadillac Escalade Platinum thời điểm mới về nước được bán ra khoảng gần 6 tỷ đồng vào thời điểm trước ngày 1/7/2016 khi thuế tiêu thụ đặc biệt chưa tăng. Sau ngày 1/7, giá bán của chiếc SUV sang này đã tăng lên khoảng 7 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV hạng sang Cadillac Escalade tiền tỷ tại Hà Nội.

