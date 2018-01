Xe bán tải Ford Ranger 2019 ra mắt chính thức

Trong khi được bán ra khá chạy tại nhiều thị trường trên Thế giới, mẫu xe bán tải Ford Ranger lại bị "khai tử" ở thị trường quê nhà Mỹ kể từ năm 2011 tới nay. Tuy nhiên vào năm 2018 này, Ford Ranger 2019 sẽ chính thức trở lại Mỹ với kiểu dáng tương tự như các phiên bản quốc tế. So với phiên bản Ranger hiện đang được bán tại châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, Ranger 2019 tại Mỹ sở hữu thiết kế tổng thể gần như giống y hệt. Tuy nhiên, chiếc xe đã được hãng xe ôtô Ford sửa đổi lại kiểu dáng để phù hợp hơn với thị hiếu của các khách hàng xứ cờ hoa. Cụ thể, cản trước của mẫu xe Ford Ranger 2019 này sẽ mang phong cách của dòng "siêu bán tải" thể thao F150 Raptor luôn gây tiếng vang tại thị trường quê nhà, tùy chọn đèn pha LED, các vòm bánh ốp nhựa đen, nắp thùng sau dập nổi dòng chữ Ranger và đèn hậu LED đặt dọc. Nếu thêm tiền, các khách hàng khi sở hữu dòng xe bán tải này sẽ còn sở hữu gói trang bị FX4 Off-Road Package với hệ thống treo được nâng cao, lốp mọi địa hình và tấm bảo vệ bằng thép gắn dưới cản trước của xe. Chưa dừng lại ở đó, phiên bản Ford Ranger 2019 này còn có hệ thống Terrain Management System với 4 chế độ vượt địa hình khác nhau và đặc biệt - hệ thống Trail Control system hoàn toàn mới giúp chiếc xe lăn bánh một cách chậm rãi và vững chắc khi đi offroad. Ngoài FX4, hãng xe hơi Ford còn đưa ra các gói tùy chọn nâng cấp ngoại hình là Sport và Chrome. Tại Mỹ, Ranger sẽ được bán với 3 phiên bản cấu hình là XL, XLT và Lariat. Tuy nhiên dù ở bất kỳ phiên bản nào, Ranger cũng sẽ chỉ được bán với 2 kiểu thân xe là cabin đơn kéo dài (Super Cab) và cabin kép (Crew Cab). Bước vào nội thất, thiết kế của Ranger 2019 bản Mỹ hoàn toàn giống như ở các thị trường khác. Trên phiên bản Lariat cao cấp nhất, các ghế ngồi của xe sẽ được bọc da cao cấp với dòng chữ Ranger dập nổi trên lưng ghế. Các tấm ốp trang trí trong thân xe được sơn màu bóng, kết hợp với nhiều đường viền mạ ánh kim loại. Tương tự như Ranger bản quốc tế, chiếc xe sẽ có đồng hồ báo tua ở chính giữa kèm 2 màn hình màu đa thông tin bên cạnh, cùng với tay lái 4 chấu vành dày. Nằm trên bảnh điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí SYNC3 với màn hình cảm ứng 8 inch, bổ sung thêm các kết nối điện thoại thông minh thời thượng như Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, nhà sản xuất ôtô Ford còn trang bị cho chiếc xe trợ lý ảo Amazon Alexa rất phổ biến tại Mỹ, cùng với bộ phát Wifi qua sim 4G hỗ trợ 10 thiết bị kết nối một lúc. Các trang bị khác gồm ổ điện AC và hệ thống âm thanh cao cấp của Bang & Olufsen. Một điểm nổi bật của Ranger 2019 bản Mỹ so với các thị trường khác đó là chiếc xe được tích hợp đầy đủ các công nghệ an toàn hỗ trợ người lái: hệ thống phanh khẩn cấp, tự động giữ làn, cảnh báo chuyển làn, giữ ga tự động thông minh, cảm biến lùi, cung cấp thông tin về điểm mù và tự động phát hiện người đi bộ băng qua đường. Hiện chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật, tuy nhiên Ford đã xác nhận rằng Ranger sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh 2.3l tăng áp EcoBoost tại Mỹ - tương tự như một số phiên bản của mẫu xe cơ bắp Ford Mustang hiện tại. Động cơ này được nối với hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh việc xác nhận Ranger sẽ sử dụng máy EcoBoost, Ford còn cho biết chiếc xe sẽ được trang bị kết cấu thân trên khung (body-on-frame) với khung thép cường lực. Hệ thống treo của Ranger 2019 có dạng dạng wishbone kép sử dụng giảm xóc ống đơn ở phía trước và lá nhíp ở phía sau. Các phiên bản dẫn động 4 bánh sẽ có các tấm bảo vệ gầm xe. Video: Phải tới năm 2019 Ranger mới chính thức được bán ra ở Mỹ, tuy nhiên Ford sẽ cho khách hàng xem trước chiếc xe ngay tại triển lãm Detroit sắp tới.

Trong khi được bán ra khá chạy tại nhiều thị trường trên Thế giới, mẫu xe bán tải Ford Ranger lại bị "khai tử" ở thị trường quê nhà Mỹ kể từ năm 2011 tới nay. Tuy nhiên vào năm 2018 này, Ford Ranger 2019 sẽ chính thức trở lại Mỹ với kiểu dáng tương tự như các phiên bản quốc tế. So với phiên bản Ranger hiện đang được bán tại châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, Ranger 2019 tại Mỹ sở hữu thiết kế tổng thể gần như giống y hệt. Tuy nhiên, chiếc xe đã được hãng xe ôtô Ford sửa đổi lại kiểu dáng để phù hợp hơn với thị hiếu của các khách hàng xứ cờ hoa. Cụ thể, cản trước của mẫu xe Ford Ranger 2019 này sẽ mang phong cách của dòng "siêu bán tải" thể thao F150 Raptor luôn gây tiếng vang tại thị trường quê nhà, tùy chọn đèn pha LED, các vòm bánh ốp nhựa đen, nắp thùng sau dập nổi dòng chữ Ranger và đèn hậu LED đặt dọc. Nếu thêm tiền, các khách hàng khi sở hữu dòng xe bán tải này sẽ còn sở hữu gói trang bị FX4 Off-Road Package với hệ thống treo được nâng cao, lốp mọi địa hình và tấm bảo vệ bằng thép gắn dưới cản trước của xe. Chưa dừng lại ở đó, phiên bản Ford Ranger 2019 này còn có hệ thống Terrain Management System với 4 chế độ vượt địa hình khác nhau và đặc biệt - hệ thống Trail Control system hoàn toàn mới giúp chiếc xe lăn bánh một cách chậm rãi và vững chắc khi đi offroad. Ngoài FX4, hãng xe hơi Ford còn đưa ra các gói tùy chọn nâng cấp ngoại hình là Sport và Chrome. Tại Mỹ, Ranger sẽ được bán với 3 phiên bản cấu hình là XL, XLT và Lariat. Tuy nhiên dù ở bất kỳ phiên bản nào, Ranger cũng sẽ chỉ được bán với 2 kiểu thân xe là cabin đơn kéo dài (Super Cab) và cabin kép (Crew Cab). Bước vào nội thất, thiết kế của Ranger 2019 bản Mỹ hoàn toàn giống như ở các thị trường khác. Trên phiên bản Lariat cao cấp nhất, các ghế ngồi của xe sẽ được bọc da cao cấp với dòng chữ Ranger dập nổi trên lưng ghế. Các tấm ốp trang trí trong thân xe được sơn màu bóng, kết hợp với nhiều đường viền mạ ánh kim loại. Tương tự như Ranger bản quốc tế, chiếc xe sẽ có đồng hồ báo tua ở chính giữa kèm 2 màn hình màu đa thông tin bên cạnh, cùng với tay lái 4 chấu vành dày. Nằm trên bảnh điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí SYNC3 với màn hình cảm ứng 8 inch, bổ sung thêm các kết nối điện thoại thông minh thời thượng như Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, nhà sản xuất ôtô Ford còn trang bị cho chiếc xe trợ lý ảo Amazon Alexa rất phổ biến tại Mỹ, cùng với bộ phát Wifi qua sim 4G hỗ trợ 10 thiết bị kết nối một lúc. Các trang bị khác gồm ổ điện AC và hệ thống âm thanh cao cấp của Bang & Olufsen. Một điểm nổi bật của Ranger 2019 bản Mỹ so với các thị trường khác đó là chiếc xe được tích hợp đầy đủ các công nghệ an toàn hỗ trợ người lái: hệ thống phanh khẩn cấp, tự động giữ làn, cảnh báo chuyển làn, giữ ga tự động thông minh, cảm biến lùi, cung cấp thông tin về điểm mù và tự động phát hiện người đi bộ băng qua đường. Hiện chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật, tuy nhiên Ford đã xác nhận rằng Ranger sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh 2.3l tăng áp EcoBoost tại Mỹ - tương tự như một số phiên bản của mẫu xe cơ bắp Ford Mustang hiện tại. Động cơ này được nối với hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh việc xác nhận Ranger sẽ sử dụng máy EcoBoost, Ford còn cho biết chiếc xe sẽ được trang bị kết cấu thân trên khung (body-on-frame) với khung thép cường lực. Hệ thống treo của Ranger 2019 có dạng dạng wishbone kép sử dụng giảm xóc ống đơn ở phía trước và lá nhíp ở phía sau. Các phiên bản dẫn động 4 bánh sẽ có các tấm bảo vệ gầm xe. Video: Phải tới năm 2019 Ranger mới chính thức được bán ra ở Mỹ, tuy nhiên Ford sẽ cho khách hàng xem trước chiếc xe ngay tại triển lãm Detroit sắp tới.