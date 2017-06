Xe an toàn nhất thế giới Volvo XC90 "dính lỗi" an toàn

(Kiến Thức) - Cơ quan an toàn giao thông đường cao tố Mỹ đã phát hiện Volvo XC90 gặp phải lỗi liên quan đến dây đai an toàn trên 1.305 xe.

Volvo được xem là thương hiệu sản xuất ra những chiếc xe an toàn nhất trên đường. Với những giải thưởng như HaiHS Safety Pick, đánh giá 5 sao từ NHTSA, mẫu xe sang Volvo XC90 từng được đánh giá là an toàn nhất nhưng thỉnh thoảng, mẫu xe này vẫn bị triệu hồi về lỗi liên quan đến an toàn.

Mới đây nhất, Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ đã phát hiện Volvo XC90 tiếp tục gặp phải lỗi liên quan đến dây đai an toàn trên 1.305 xe.

Cụ thể, máy phát điện cho bộ phận điều khiển dây đai an toàn trục trặc khiến dây đai có thể bị bung ra trong trường hợp tai nạn, trở thành mối nguy hiểm đối với người ngồi trong cabin. Bộ phận này được xác định ở hệ thống dây đai an toàn bên phải của hàng ghế thứ 3.

Những chiếc xe nằm trong diện triệu hồi sẽ đến các đại lý của hãng xe Volvo tại địa phương để thay thế bộ phận bị lỗi miễn phí. Đợt triệu hồi sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 7/8 tới đây.

Cuối năm ngoái, Volvo XC90 cũng đã từng bị triệu hồi vì lỗi liên quan đến dây đai an toàn (cùng với S60, V60, XC90, và S90). Sau đó, vào đầu năm nay, XC90 lại tiếp tục bị triệu hồi do lỗi túi khí rèm phụ (cùng với S90 và V90).