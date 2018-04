Xe Acura NSX đời 1991 “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam

Một xưởng độ xe tại quận 4 vừa "làm mới" một chiếc Acura NSX đời 1991. Đây là chiếc Acura NSX duy nhất tại Việt Nam. Chiếc xe trong bài viết thay đổi màu sơn, độ thân rộng, trang bị hệ thống ống xả và mâm xe mới. Nhắc đến Honda NSX là nhắc đến một huyền thoại trên đường phố, sản xuất trong giai đoạn 1990-2005. Hãng xe Nhật bán mẫu xe này tại Mỹ với tên gọi là Acura NSX từ năm 1991. Acura NSX đời 1991 vẫn giữ kiểu đèn "mắt ếch" đóng mở. Cụm đèn pha mang vẻ đẹp đặc trưng của nhiều siêu xe thế kỷ 20, đèn pha mắt ếch giúp chiếc xe có tính khí động học tốt hơn khi không sử dụng đến. NSX là dự án cực kỳ nguy hiểm đối với Honda, một công ty vào cuối những năm 1980 chưa có vị thế lớn như ngày nay. Người sáng lập Honda, ông Soichiro Honda hoạt động tại công ty với vai trò "Cố vấn tối cao" là người định hướng theo đuổi những thành tựu kỹ thuật cho Honda. Và NSX là một trong những thành quả. Có một câu chuyện bên lề liên quan đến ông Soichiro Honda và Acura NSX, là khi lô hàng 300 chiếc NSX được sản xuất với huy hiệu Acura và ông Honda không thích. Ông đã ra lệnh dừng lại việc nhập cảnh vào Mỹ để thay đổi huy hiệu. Những huy hiệu không đạt theo đúng ý ông gửi trở lại Nhật Bản để phá hủy. Điều này cho thấy Soichiro Honda là người đàn ông chú ý đến từng chi tiết và tôn trọng chiếc NSX đến cỡ nào. Honda đã dành 140 triệu USD cho dự án NSX, một nửa trong số đó để phát triển chiếc xe và một nửa để xây dựng nhà máy lắp ráp. Mục tiêu của hãng xe hơi Honda rất rõ ràng, một chiếc siêu xe, nhưng đáp ứng nhu cầu lái xe hàng ngày, ít hỏng vặt và dễ lái. Không ai nghĩ đến chuyện một chiếc xe có thể gói gọn nhiều yếu tố đối nghịch. Nhưng Honda đã chứng minh điều ngược lại với NSX, một mẫu xe thể thao giá rẻ, dễ lái nhưng có thể đánh bại Ferrari 348, sánh ngang với những Lotus Esprits, Porsche 911 hay Chevrolet Corvette. Điều thú vị ở chỗ, Honda không có truyền thống làm xe thể thao, thứ họ làm tốt nhất là những chiếc hatchback hay xe máy tiết kiệm nhiên liệu. Lựa chọn cấu hình động cơ đặt giữa không phải thứ Honda làm tốt, mà là các hãng xe châu Âu. Hãng xe Nhật chọn cách học hỏi từ mẫu xe đua McLaren-Honda MP4/4 phân bổ trọng lượng 42% ở phía trước và 58% ở phía sau. Các kỹ sư cẩn trọng xác định vị trí đặt bình nhiên liệu và chỗ ngồi sao cho không thay đổi tỷ lệ phân bổ trọng lượng. Vì bình nhiên liệu và người ngồi bên trong sẽ khác nhau ở từng thời điểm. Buồng lái lấy cảm hứng từ xe đua F1 và máy bay chiến đấu F-16 Falcon. Kiểu thiết kế này cho tầm nhìn tốt ở mọi góc, và sau này được phát triển thành buồng lái hình giọt nước ở siêu xe thời hiện đại. Mui xe sơn đen tạo cảm giác tách biệt với phần còn lại của chiếc xe. Vì động cơ đặt giữa nên dưới nắp capo phía trước chỉ có hệ thống lưới tản nhiệt, sau đó dòng nước sẽ chạy dưới gầm xe tới động cơ phía sau. Bên cạnh đó là ắc quy, nước làm mát và hệ thống khác. Đứng từ phía trên có thể nhìn thẳng xuống mặt đất do phần chính giữa bỏ trống, có tác dụng đẩy luồng gió hút từ phía trước lên trên nắp capo và tới phía sau. Xe sử dụng động cơ V6 3.2L DOHC, kết hợp công nghệ van biến thiên VTEC do Honda phát triển vào những năm 1980. Xe có công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 304 Nm. Xe dẫn động cầu sau. Chiếc xe trong bài có động cơ sơn màu vàng vì đây là màu yêu thích của chủ xe. Acura NSX là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới có kết cấu thân xe bằng nhôm, mang lại độ cứng tốt hơn 50% và nhẹ hơn 40% so với vật liệu thép mà các kỹ sư của Honda tính đến trong quá trình phát triển. Acura NSX có buồng lái rất thấp, ngồi vào bên trong lọt thỏm xuống sàn xe. Cách bố trí nội thất dồn vào người lái đặc trưng của xe thể thao. Vô-lăng 3 chấu, tích hợp cả nút bấm điều chỉnh nhanh dù sản xuất từ năm 1991. Các nút bấm khác được gọi gọn hết ở phía sau vô-lăng để người lái tập trung, không đặt ở bảng điều khiển trung tâm như xe thông thường. Cụm đồng hồ bao gồm nhiều đồng hồ analog. Xe dùng hệ đo lường mph (dặm/giờ) do nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Acura NSX 1991 tại Việt Nam dùng hộp số sàn 6 cấp, bảng hướng dẫn đặt cạnh cần số thay vì trên tay nắm. Ngoài ra chỉ có phanh tay và một hộc chứa đồ. Gương chiếu hậu, kính và ghế chỉnh điện. Các chốt mở nắp capo, mở khoang động cơ đều hoạt động theo cơ cấu mở chốt. Chỉ riêng khoang hành lý phía sau dạng nút bấm. Logo NSX gắn trên ngưỡng cửa.

