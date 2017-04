“Xào, chẻ” xế sang Mercedes như tay đua tại Hà Nội

Chương trình Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz Driving Academy (MBDA) đã trở nên quen thuộc với nhiều người yêu xe trên Thế giới. Tại Việt Nam, chương trình này cũng đã được tổ chức liên tục qua 13 năm và sắp tới, MBDA 2017 sẽ quay trở lại Thủ Đô với những trải nghiệm hoàn toàn mới. Giống như chương trình MBDA 2017 tại Thái Lan hồi đầu năm nay, sự kiện chuẩn bị được tổ chức tại Hà Nội sắp tói cũng sẽ có những bài tập huấn luyện kỹ năng lái mô phỏng từ các môn thể thao tốc độ, được thực hiện trên cả đường trường (on-road) lẫn địa hình (off-road). Năm nay, MBDA 2017 tại Hà Nội dự kiến sẽ được thực hiện với sự giám sát và hướng dẫn của 10 huấn luyện viên trong và ngoài nước - là các tay đua chuyên nghiệp với nhiều thành tích ở các môn thể thao tốc độ khác nhau. Đội xe trải nghiệm của MBDA 2017 tại Việt Nam sẽ gồm 30 chiếc thuộc đủ các dòng xe Mercedes, từ A-Class đến S-Class, từ GLA đến GLS. 2 mẫu xe mới hiện đang được quan tâm là GLC và E-Class mới cũng sẽ có mặt tại chương trình. Để người tham gia không chỉ được trải nghiệm sự tiện nghi và an toàn mà còn cả cảm giác mạnh mẽ, phấn khích khi cầm lại, MBDA 2016 sẽ có tổng cộng 5 bài tập khác nhau. Bên cạnh 2 bài tập cơ bản để trải nghiệm các tính năng an toàn, Mercedes sẽ thiết kế thêm 3 nội dung nâng cao với nội dung mô phỏng các môn thể thao tốc độ, Trong 3 bài tập phong cách đua xe, những người tham gia có thể “cầm cương” Mercedes-AMG A45 4MATIC và Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC ở nội dung Đua xe đường thẳng (Drag race). Đây là thể thức đua xe tốc độ được nhiều người yêu xe coi là "thuần chất" nhất, khi 2 chiếc xe sẽ trực tiếp "so kè tốc độ với nhau trên một đoạn đường thẳng, có giới hạn duy nhất chỉ là vạch xuất phát và vạch đích. Trong khi đó, bài tập Kiểm soát trượt (Drift) sẽ đem lại cảm giác "chinh phục" khi người lái kiểm soát sự thừa lái của xe qua góc cua nhờ có kỹ năng đánh lái, ga, phanh cùng sự hỗ trợ của các hệ thống điện tử. Cuối cùng, bài tập Vượt địa hình tốc độ cao (Rally) nhiều khả năng sẽ sử dụng những mẫu xe dẫn động 4 bánh để có thể vượt qua nhanh chóng các địa hình như đường đất, đường mấp mô... trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ dành cho báo giới và khách mời, bất kỳ người yêu xe nào đã có bằng lái ôtô cũng có thể đăng ký tham gia MBDA. Sau khi tham dự MBDA 2017, những người tham gia sẽ được trao chứng chỉ hoàn thành khóa học. MBDA 2017 được kỳ vọng sẽ huấn luyện và cấp chứng chỉ cho hơn 500 khách hàng và khách mời. Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) sẽ trở lại thủ đô Hà Nội từ ngày 12 - 17/4/2017 tới tại khu vực Đồng Mô, Sơn Tây.

