"Xào, chẻ, phá" xe sang Mercedes-Benz tại trường đua Việt

Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz (MBDA) ã trở nên quen thuộc với khách hàng trong nước sau 14 năm tổ chức. Sự kiện này không chỉ là nơi để nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, mà còn là dịp để khách hàng lái thử các sản phẩm mới của thuong hiệu xe sang Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Việt Nam mang đến sự kiện MBDA 2018 hơn 30 xe để khách hàng lái thử bao gồm cả sedan lẫn SUV, từ A-Class đến S-Class, từ GLA đến GLS. Đáng chú ý, khách hàng có thể trải nghiệm các mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG A 45 4MATIC và Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC trên đường đua Đại Nam. Sự kiện MBDA 2018 được thực hiện với sự giám sát và hướng dẫn của 10 huấn luyện viên trong và ngoài nước – là các tay đua chuyên nghiệp với nhiều thành tích ở các môn thể thao tốc độ khác nhau. Phát biểu trước chương trình, huấn luyện viên trưởng Peter Hackett cho biết: “Học viện lái xe an toàn năm nay mang đến cho các tay lái hai bài tập cơ bản để thể hiện kỹ năng qua cua theo cách chạy trong đường đua (Racing Line) và cách đánh lái kiểm soát chân ga để drift xe”. Ngoài các bài tập cơ bản như Phanh và chuyển hướng đột ngột (Cảm nhận hệ thống ABS/BAS) hay Kiểm soát xe trên bề mặt trơn trượt (Cảm nhận hệ thống ESP), người tham gia được đào tạo kỹ năng qua cua theo cách chạy trong đường đua lý tưởng (Racing Line) và Kiểm soát trượt với vỏ xe Easy Drift. Đặc biệt, ngoài hai bài tập này, những người tham gia Học viện lái xe an toàn 2018 còn được trải nghiệm cảm giác “làm ông chủ” trên không gian sang trọng của dòng xe Mercedes-Maybach cũng như gần 30 mẫu xe Mercedes-Benz trưng bày tại Học viện lái xe an toàn năm nay. Đáng chú ý là tour trải nghiệm chiếc Mercedes-Maybach S 450 4MATIC dành cho các hành khách. Sẽ có 2 hành khách ngồi ở khoang sau của chiếc sedan siêu sang này và trải nghiệm trang thiết thị tiện nghi nhất của xe... Đây cũng là trải nghiệm khá thú vị vì không dễ gì để có thể ngồi sau một chiếc xe hơn 7 tỷ đồng.

MBDA 2018 được kỳ vọng sẽ huấn luyện và cấp chứng chỉ cho hơn 600 khách hàng và khách mời. Hãng lốp cao cấp Michelin sẽ tiếp tục đồng hành cùng Học viện lái xe An toàn Mercedes-Benz 2018. Kết thúc năm tài khoá 2017, Mercedes-Benz tại Việt Nam (MBV) đã đạt mức doanh số hơn 6.000 xe, tăng trưởng gần 40% so với năm 2016 và thiết lập một kỷ lục mới của thị trường xe sang Việt Nam. Bước vào năm 2018, MBV vừa đạt được Quý I tốt nhất trong lịch sử 23 năm hoạt động tại Việt Nam với doanh số hơn 1.400 xe. Đây là một kết quả khả quan, cũng là bước đệm để MBV kỳ vọng đạt được mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2018. Bên cạnh chú trọng trải nghiệm khách hàng như năm 2017 vừa qua, MBV sẽ cố gắng tạo ra thêm nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng trong năm 2018, xuyên suốt từ quá trình chọn xe đến dịch vụ khách hàng. Video: Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz (MBDA) 2018.

