Vừa ra mắt, Mazda CX-5 2018 đã giảm giá tại Việt Nam

Mẫu xe Mazda CX-5 2018 hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 18/11 vừa qua tại nhà máy tại Quảng Nam với giá bán từ 879 – 989 triệu đồng. Có một vài thông tin cho thấy, Mazda CX-5 mới hiện đang được bán tại đại lý với giá chỉ từ 870 – 980 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá bán niêm yết được nhà phân phối Thaco công bố. Theo thông tin từ phía một số đại lý tại Hà Nội, CX-5 2018 hiện được bán với giá 870 triệu đồng đối với phiên bản 2.0 2WD, 930 triệu đồng đối với phiên bản 2.5 2WD và 980 triệu đồng cho phiên bản 2.5 AWD. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua xe còn được khuyến mại dán phim cách nhiệt, bảo hiểm TNDS và thân vỏ 1 năm, thảm để chân, túi cứu hộ. Trao đổi với PV, nhân viên các đại lý Mazda cho biết ở thời điểm hiện tại, xe vẫn được bán với giá từ 879 – 989 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán kể trên là hoàn toàn có thật, khách có thể được mua CX-5 với giá từ 870 – 980 triệu khi không nhận khuyến mại 1 năm bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm dân sự bắt buộc. 2 loại bảo hiểm này có giá trị quy đổi thành tiền mặt là 9 triệu đồng. Như vậy, Mazda CX-5 2018 trên thực tế vẫn có giá bán như Thaco công bố, từ 879 – 989 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Nhân viên đại lý Mazda còn cho biết thêm, nếu đặt lấy xe vào tháng 12/2017, giá xe sẽ như ở trên. Nhưng nếu khách hàng đặt xe từ nay nhưng đến tháng 1/2018 mới lấy xe, riêng bản 2.0 2WD sẽ được giảm 20 triệu đồng, chỉ còn 859 triệu đồng. 2 phiên bản sử dụng động cơ 2.5 vẫn giữ nguyên giá bán. Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 2018 sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng bằng họa tiết 3D hiện đại, kết hợp với đường viền kim loại sáng, sắc nét thay cho bộ lưới tản nhiệt bằng thanh ngang ở các thế hệ trước. Bên dưới là hốc gió kéo dài theo chiều ngang và khá hẹp khiến đầu xe rộng và trở nên sang trọng cùng hệ thống đèn LED trước và sau được thay đổi ấn tượng hơn. Về tổng thể, Mazda CX-5 mới được thiết kế vuông vắn và góc cạnh hơn, lấy cảm hứng từ dòng CX-3 và CX-9. Mặt trước của CX-5 mới mở rộng thêm 10 mm so với bản cũ. Ngoài ra phía cốp sau của xe còn được trang bị cốp chỉnh điện thông minh, cánh cửa có cảm biến chống kẹt và có khả năng nhớ vị trí góc mở cốp khá tiện dụng và tinh tế. Bộ khung của mẫu xe CX-5 phiên bản 2018 cũng đã được hãng xe ôtô Mazda, Nhật Bản cải tiến giúp độ cứng khi xoắn tăng thêm 15% nhờ thép cường lực ở cột A và B. Ngoài ra, độ ồn cũng giảm 1,3 dB. Hơn nữa, hãng xe Nhật cũng tối ưu hóa vị trí tương đối giữa trục bánh xe trước và cột A giúp cho việc vận hành ổn định hơn. Bên trong nội thất xe cũng thay đổi toàn diện, nhấn mạnh vào triết lý tập trung vào con người. Màn hình giải trí trung tâm của CX-5 cũng nhô lên. Cửa gió điều hòa góc cạnh hơn, dùng vật liệu crôm sang trọng để làm viền. Nút bấm Start/Stop bố trí ra ngoài, không còn nằm sâu sau vô-lăng như đời trước. Vô-lăng thay đổi thiết kế. Mazda CX-5 mới còn gây chú ý với phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold. Chức năng này được thiết kế cho phép xe có thể giữ ở trạng thái đứng yên khi xe đã dừng hẳn mà không cần giữ chân phanh, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người lái trong điều kiện xe dừng chờ tín hiệu giao thông, kẹt xe… Hệ thống tự động nhả phanh khi người lái đạp chân ga kèm tùy chọn hệ dẫn động 2 cầu AWD. Về động cơ, Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn sử dụng 2 phiên bản động cơ đã từng trang bị ở thế hệ đầu tiên là Skyactiv 2.0L (153hp/200Nm) và 2.5L (188hp/251Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, hai phiên bản 2.5L được trang bị thêm: Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD thế hệ mới và hệ thống hỗ trợ an toàn i-Activsense. Tại thời điểm ra mắt, Mazda CX-5 mới được Thaco phân phối và lắp ráp gồm 8 màu sắc, ba phiên bản lựa chọn: Mazda CX-5 2.0L 2WD, Mazda CX-5 2.5L 2WD và Mazda CX-5 2.5L AWD với mức giá lần lượt là 879 triệu đồng, 939 triệu đồng và 989 triệu đồng. Riêng giá bản 2.0 2WD sẽ được giảm còn 859 triệu kể từ 1/1/2018.

Mẫu xe Mazda CX-5 2018 hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 18/11 vừa qua tại nhà máy tại Quảng Nam với giá bán từ 879 – 989 triệu đồng. Có một vài thông tin cho thấy, Mazda CX-5 mới hiện đang được bán tại đại lý với giá chỉ từ 870 – 980 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá bán niêm yết được nhà phân phối Thaco công bố. Theo thông tin từ phía một số đại lý tại Hà Nội, CX-5 2018 hiện được bán với giá 870 triệu đồng đối với phiên bản 2.0 2WD, 930 triệu đồng đối với phiên bản 2.5 2WD và 980 triệu đồng cho phiên bản 2.5 AWD. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua xe còn được khuyến mại dán phim cách nhiệt, bảo hiểm TNDS và thân vỏ 1 năm, thảm để chân, túi cứu hộ. Trao đổi với PV, nhân viên các đại lý Mazda cho biết ở thời điểm hiện tại, xe vẫn được bán với giá từ 879 – 989 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán kể trên là hoàn toàn có thật, khách có thể được mua CX-5 với giá từ 870 – 980 triệu khi không nhận khuyến mại 1 năm bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm dân sự bắt buộc. 2 loại bảo hiểm này có giá trị quy đổi thành tiền mặt là 9 triệu đồng. Như vậy, Mazda CX-5 2018 trên thực tế vẫn có giá bán như Thaco công bố, từ 879 – 989 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Nhân viên đại lý Mazda còn cho biết thêm, nếu đặt lấy xe vào tháng 12/2017, giá xe sẽ như ở trên. Nhưng nếu khách hàng đặt xe từ nay nhưng đến tháng 1/2018 mới lấy xe, riêng bản 2.0 2WD sẽ được giảm 20 triệu đồng, chỉ còn 859 triệu đồng. 2 phiên bản sử dụng động cơ 2.5 vẫn giữ nguyên giá bán. Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 2018 sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng bằng họa tiết 3D hiện đại, kết hợp với đường viền kim loại sáng, sắc nét thay cho bộ lưới tản nhiệt bằng thanh ngang ở các thế hệ trước. Bên dưới là hốc gió kéo dài theo chiều ngang và khá hẹp khiến đầu xe rộng và trở nên sang trọng cùng hệ thống đèn LED trước và sau được thay đổi ấn tượng hơn. Về tổng thể, Mazda CX-5 mới được thiết kế vuông vắn và góc cạnh hơn, lấy cảm hứng từ dòng CX-3 và CX-9. Mặt trước của CX-5 mới mở rộng thêm 10 mm so với bản cũ. Ngoài ra phía cốp sau của xe còn được trang bị cốp chỉnh điện thông minh, cánh cửa có cảm biến chống kẹt và có khả năng nhớ vị trí góc mở cốp khá tiện dụng và tinh tế. Bộ khung của mẫu xe CX-5 phiên bản 2018 cũng đã được hãng xe ôtô Mazda, Nhật Bản cải tiến giúp độ cứng khi xoắn tăng thêm 15% nhờ thép cường lực ở cột A và B. Ngoài ra, độ ồn cũng giảm 1,3 dB. Hơn nữa, hãng xe Nhật cũng tối ưu hóa vị trí tương đối giữa trục bánh xe trước và cột A giúp cho việc vận hành ổn định hơn. Bên trong nội thất xe cũng thay đổi toàn diện, nhấn mạnh vào triết lý tập trung vào con người. Màn hình giải trí trung tâm của CX-5 cũng nhô lên. Cửa gió điều hòa góc cạnh hơn, dùng vật liệu crôm sang trọng để làm viền. Nút bấm Start/Stop bố trí ra ngoài, không còn nằm sâu sau vô-lăng như đời trước. Vô-lăng thay đổi thiết kế. Mazda CX-5 mới còn gây chú ý với phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold. Chức năng này được thiết kế cho phép xe có thể giữ ở trạng thái đứng yên khi xe đã dừng hẳn mà không cần giữ chân phanh, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người lái trong điều kiện xe dừng chờ tín hiệu giao thông, kẹt xe… Hệ thống tự động nhả phanh khi người lái đạp chân ga kèm tùy chọn hệ dẫn động 2 cầu AWD. Về động cơ, Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn sử dụng 2 phiên bản động cơ đã từng trang bị ở thế hệ đầu tiên là Skyactiv 2.0L (153hp/200Nm) và 2.5L (188hp/251Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, hai phiên bản 2.5L được trang bị thêm: Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD thế hệ mới và hệ thống hỗ trợ an toàn i-Activsense. Tại thời điểm ra mắt, Mazda CX-5 mới được Thaco phân phối và lắp ráp gồm 8 màu sắc, ba phiên bản lựa chọn: Mazda CX-5 2.0L 2WD, Mazda CX-5 2.5L 2WD và Mazda CX-5 2.5L AWD với mức giá lần lượt là 879 triệu đồng, 939 triệu đồng và 989 triệu đồng. Riêng giá bản 2.0 2WD sẽ được giảm còn 859 triệu kể từ 1/1/2018.