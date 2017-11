Volvo XC60 hoàn toàn mới giá từ 2,1 tỷ đồng

Hãng xe sang Thụy Điển vừa qua đã trình làng chiếc xe sang Volvo XC60 hoàn toàn mới tại thị trường Thái Lan. Mẫu SUV hạng sang này được nhập từ Mlaysia đi kèm với 3 biến thể tùy chọn khác nhau cho khách hàng. Giá bán của chiếc SUV thế hệ thứ hai bắt đầu từ 3.090.000 baht (khoảng 2,11 tỷ đồng) cho bản D4 Diesel, 3.290.000 baht (khoảng 2,25 tỷ đồng) trên bản động cơ Twin T8 và bản cao cấp T8 Twin Engine R-Design với giá bán 3.590.000 baht (khoảng 2,46 tỷ đồng). Tất cả ba phiên bản Volvo XC60 2018 này đều đi kèm với hệ thống truyền động trên cả 4 bánh và sử dụng hộp số tự động 8 tốc độ (AW TG-81SC cho D4, AW TG-81SD cho T8). Phiên bản đầu tiên sử dụng động cơ D4 Diesel turbo 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh ra công suất 190 mã lực ở vòng tua máy 4.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.750 đến 2.500 vòng /phút. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,4 giây và có tốc độ tối đa 205 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 5,1 lít /100 km. Tiếp đến là một tùy chọn sử dụng loại động cơ Drive-E dung tích 2.0 lít tăng áp, được hỗ trợ thêm một động cơ điện đặt ở phía sau để tạo ra tổng công suất 407 mã lực và mô-men xoắn cực đại 640 Nm. Khả năng bứt tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ là 5,3 giây (XC90 5,6 giây) và tốc độ tối đa 230 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,1 lít /100 km. Trang bị an toàn theo xe bao gồm: hỗ trợ chuyển làn đường, giảm thiểu chệch khỏi đường, hệ thống phanh an toàn trong thành phố, với phanh khẩn cấp tự động khi xe đang hoạt động giữa tốc độ 60 km/h và 140 km/h, có khả năng phát hiện người đi bộ, xe đạp và động vật lớn… Ngoài ra, xe cũng được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản của một chiếc xe sang như, cân bằng điện tử, ABS, hệ thống chống trượt… Thiết kế của XC60 thế hệ thứ 2 với điểm nhấn là dải đèn LED ban ngày hình chữ T lấy cảm hứng từ “búa của vị thần sấm Thor” cùng với mặt lưới tản nhiệt quen thuộc của Volvo tạo nên một tổng thể độc đáo, trẻ trung và hiện đại. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng LED tạo hình chữ L cỡ lớn chạy dọc đuôi xe, tạo cảm giác đuôi xe trông rộng và mạnh mẽ hơn, trong khi cản sau được tích hợp ống xả đôi đặt đối xứng 2 bên đẹp mắt. Phần cốp có thể đóng mở tự động bằng điện chỉ với một cú đá chân khi tay đang bận. Nội thất bên trong mang đến sự sang trọng, ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế trước được tích hợp chỉnh điện 8 hướng và bộ ghi nhớ vị trí ngồi, tích hợp chức năng sưởi. Khu vực bảng táp-lô là một màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch cho phép điều khiển các tính năng của xe và tích hợp hệ thống kết nối Apple CarPlay và Androi Auto, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, đi kèm với chức năng lọc không khí Clean Zone. Ở hàng ghế sau, hành khách có thể điều khiển tốc độ quạt, nhiệt độ theo ý thích thông qua một màn hình cảm ứng nhỏ đặt trên bệ tỳ tay phía trước, cùng với đó là hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins lừng danh. Giống như XC90 , XC60 sẽ được phân phối về thị trường Thái Lan từ Malaysia trong thời gian sắp tới. Hiện Singapore là nước duy nhất trong khu vực đã nhận được chiếc XC60 mới.

