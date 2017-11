Volvo sẽ cung cấp hàng chục nghìn xe tự lái cho Uber

Volvo là một công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Geely của Trung Quốc và có nhà máy tại Goteborg, Thụy Điển. Hiện hãng xe ôtô Volvo chưa xây dựng được một hệ thống tự lái, song thông báo của Volvo nêu rõ hãng này sẽ cung cấp các xe có khả năng tương thích với phần mềm tự lái trong giai đoạn từ năm 2019-2021.

Tiếp đó, Uber sẽ tự cài đặt phần mềm riêng để các xe này có thể tự lái. Thông báo nhấn mạnh các kỹ sư của Volvo đã hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp bên Uber để phát triển dòng xe SUV XC90. Các xe này sẽ được tích hợp toàn bộ các công nghệ an toàn và công nghệ tự lái quan trọng cần thiết để Uber có thể cài thêm vào công nghệ tự lái riêng.

Hãng sản xuất xe ôtô Volvo của Thụy Điển ngày 20/11 thông báo đã ký một thỏa thuận cung cấp hàng chục nghìn xe tự lái cho Uber.

Nguồn thạo tin cho biết số xe này vào khoảng 24.000 chiếc. Mặc dù cả Volvo và Uber vẫn chưa công bố các thông tin tài chính, song dựa trên mức giá niêm yết 50.000 USD/xe, ước tính thỏa thuận này có thể trị giá hơn 1 tỷ USD. Nếu như Uber mua toàn bộ số xe trên, đây sẽ là thương vụ lớn nhất của Volvo tính đến thời điểm này và là thỏa thuận mua bán lớn nhất trong ngành công nghiệp sản xuất xe tự lái.

Chủ tịch Volvo Hakan Samuelsson nhấn mạnh thỏa thuận này mở ra một lĩnh vực mới cho công ty và Volvo sẵn sàng cung cấp thêm xe tự lái cho các công ty taxi khác. Thương vụ này dựa trên một thỏa thuận không độc quyền được ký năm 2016 giữa Uber và Volvo, trong đó hai bên cam kết đầu tư 300 triệu USD vào dự án này. Dự kiến, các mẫu xe tự lái đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2021.

Uber được thành lập vào năm 2009 tại California, Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ cho khách hàng sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh trực tiếp kết nối với lái xe và được trả một mức giá rẻ hơn so với các hãng taxi truyền thống.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của Uber là 68 tỷ USD. Hãng này đang gặp phải rào cản pháp lý tại Anh khi Cơ quan Giao thông London (TfL) thông báo rút giấy phép hoạt động của Uber tại London từ cuối tháng 9 do “cách thức và hành vi của Uber thể hiện thiếu trách nhiệm doanh nghiệp” liên quan đến một số vấn đề an toàn và an ninh cho cộng đồng.