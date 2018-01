Volkswagen Virtus chốt giá 431 triệu đồng "đấu" Honda City

Tháng 11/2017, Volkswagen đã chính thức công bố mẫu sedan hạng B Virtus, dựa trên nền tảng chiếc hatchback 5 cửa Polo thế hệ mới tại thị trường Brazil. Tuy nhiên phải tới nay, Volkswagen Virtus 2018 mới chính thức bán ra, hãng mới hé lộ các phiên bản và mức giá chi tiết. Về cơ bản, Virtus phiên bản 2018 chính là phiên bản sedan của chiếc hatchback Polo thế hệ thứ 6 được Volkswagen giới thiệu hồi đầu năm 2017. Xe được xem là sự tổng hòa kiểu dáng giữa chiếc Polo thế hệ mới và dòng sedan hạng C Volkswagen Jetta cao cấp hơn. Trong đó, phần đầu xe được chia sẻ chung với Polo hatchback với kiểu dáng đơn giản nhưng mạnh mẽ và hiện đại nhờ các đường nét góc cạnh. Sự thay đổi lớn nhất của xe nằm từ cột B trở về phía sau, với phần đuôi dài hơn. So với Polo, Virtus đã có chiều dài tăng lên 450mm, đạt chiều dài 4,84m và trục cơ sở 2,65m. Phần đuôi của mẫu xe mới nhà Volkswagen đã được tích hợp một cách khá nhuần nhuyễn với kiểu dáng của chiếc xe nhờ có vòm mui thuôn dài về phía sau. Với phần đuôi mới, Virtus có thể tích khoang hành lý đạt 521 lít - lớn hơn so với Polo khi lưng hàng ghế sau dựng thẳng. Đúng như những dự đoán trước đó, thiết kế nội thất của Virtus đã được hãng xe Volkswagen "bê nguyên" từ Polo sang. Là một mẫu sedan hạng B, các vật liệu chính bên trong nội thất vẫn chủ yếu là nhựa, tuy nhiên các phiên bản cao cấp của xe cũng có ghế bọc giả da khá sang trọng. Ngoài ra, Virtus 2018 bản cao cấp còn có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch hỗ trợ các kết nối như Apple Carplay, Mirror Link và Android Auto. Khá bất ngờ khi mặc dù là một dòng xe giá mềm, nhưng Volkswagen vẫn đưa ra tùy chọn bảng đồng hồ kỹ thuật số Active Info Display cho mẫu xe giá rẻ Virtus. Có cách hoạt động tương tự như bảng đồng hồ Virtual Cockpit của Audi, trang bị này sẽ thay thế bảng đồng hồ truyền thống bằng một màn hình kích thước lên tới 10,25 inch với khả năng thay đổi giao diện linh hoạt, cung cấp đầy đủ các thông tin cho người lái và khiến họ ít bị xao nhãng hơn khi lái xe. Virtus sẽ được trang bị 2 phiên bản động cơ khác nhau. Trong đó, lựa chọn đầu tiên có máy xăng 1.6l nạp khí tự nhiên, đem tới công suất 117 mã lực và mô-men xoắn 162Nm. Ngoài ra xe còn được trang bị động cơ 1.0l TSI tăng áp và có khả năng dùng 2 loại nhiên liệu ethanol/xăng. Khi chạy ethanol, công suất tối đa của xe là 128 mã lực trong khi con số này sẽ bị giảm xuống chỉ còn 115 mã lực nếu chạy xăng. Mọi phiên bản đều sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Tùy từng phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Tại thị trường Nam Mỹ, cụ thể là Brazil mức giá lần lượt cho các phiên bản Virtus 1.6 MSI, Comfortline 200 TSI và Highline 200 TSI là 59.990, 73.490 và 79.990 Real (tương đương 431, 530 và 577 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Volkswagen Virtus 2018.

