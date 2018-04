Volkswagen Việt Nam giảm giá Jetta 100 triệu đồng "đấu" Toyota Altis

Mẫu xe sedan Volkswagen Jetta thuộc phân khúc sedan hạng C. Trong năm 2017 vừa qua, Jetta được vinh danh với giải thưởng (mẫu xe lý tưởng - 2017 Ideal Vehicle Award). Tại Việt Nam, Jetta được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối chính thức bởi Volkswagen Việt Nam. Jetta là mẫu sedan hạng C rất lâu đời của hãng xe Đức "bình dân" Volkswagen, có lịch sử từ 1979 và hiện đã bán được tới hơn 15 triệu xe trên toàn cầu. Đây là một tên tuổi rất quen thuộc trong phân khúc sedan hạng C trên Thế giới, cạnh tranh với Toyota Corolla Altis, Honda Civic và một số xe Hàn khác như Hyundai Elantra hay Kia Cerato. Với mong muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu, Volkswagen đã tung ra chiếc Jetta thế hệ thứ 6, được ra mắt lần đầu từ năm 2011. Tương tự các dòng xe khác của Volkswagen, Jetta sở hữu thiết kế đơn giản nhưng sang trọng với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang phía trước, nối liền với cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại. Phần thân của Jetta cũng gợi lên sự đơn giản nhưng khỏe khoắn nhờ các đường nét gãy gọn. Trong khi đó, đuôi của Jetta sử dụng đèn hậu khá giống các mẫu xe Audi. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên, khi Volkswagen hiện đang sở hữu Audi. Bộ mâm thiết kế nhiều nan cũng góp phần làm tăng vẻ sang trọng cho chiếc xe. Thuộc thế hệ mới nhất, mẫu sedan Jetta phiên bản 2017 tại Việt Nam sở hữu nội thất khá sang trọng và tiện nghi với màn hình hệ thống thông tin giải trí cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth, trình chiếu màn hình điện thoại hoặc tablet qua kết nối Mirror Link... cùng nhiều tiện ích hiện đại. Volkswagen Jetta tại Việt Nam sở hữu ghế ngồi đều điều chỉnh tay. Trên các phiên bản cao cấp ở nước ngoài, hàng ghế trước của Jetta đều có thể điều chỉnh bằng điện, trong đó riêng ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng. Chiếc xe có các ghế bọc da đem lại cảm giác sang trọng và khá dễ chịu. Ở phía sau, Jetta sở hữu hàng ghế sau tương đối rộng rãi và thoải mái do được thiết kế hướng tới khá nhiều cho thị trường châu Âu. Xe cũng có cửa gió điều hòa độc lập và ổ điện 12V cho hàng ghế sau. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe gồm hệ thống ổn định điện tử, hệ thống hỗ trợ leo dốc, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe, 6 túi khí... Xe được trang bị như hệ thống treo liên kết đa điểm, kiểm soát tốc độ hành trình, bơm hơi tựa lưng ghế, cửa sổ trời (sunroof), khóa thông minh Start-Stop, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sưởi… Khoang hành lý của xe có tổng thể tích 510 lít. Với hàng ghế sau gập 60/40, thể tích khoang hành lý còn có thể tăng lên cao hơn nữa. Phiên bản tại Việt Nam sở hữu động cơ1.4 lít với 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp phun xăng trực tiếp, đem tới công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DSG và hệ dẫn động cầu trước. Với hệ động lực này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây và tốc độ tối đa đạt 221 km/h. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Jetta của Volkswagen khi ra mắt vào năm 2017 có mức giá 990 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 4/2018 này, giá xe chỉ còn 899 triệu đồng - rẻ hơn đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis 2.0V Sport, và ngang ngửa giá của Honda Civic 1.5L. Ngoài Volkswagen Jetta, mẫu xe sedan Passat GP sau các đợt giảm giá từ trước đến nay, với mức giá ban đầu 1,450 tỷ đã có mức giảm cuối cùng là 1,266 tỷ (giá niêm yết đợt giảm trước là 1,350 tỷ). Như vậy, Passat GP chính thức được giảm đến 184 triệu đồng. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, có đầy đủ các tính năng và trang bị tiện nghi của phân khúc sedan hạng D cao cấp. Video: Volkswagen Jetta mới - màu lạ Green Metallic tại Việt Nam.

