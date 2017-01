Volkswagen Tiguan "đấu" Honda CR-V 2017 tại Mỹ

Tại triển lãm Detroit 2017 đang được tổ chức tại Mỹ, hãng xe bình dân Đức Volkswagen đã đem mẫu crossover hạng trung Volkswagen Tiguan mới giới thiệu tại thị trường này, sau 2 năm kể từ khi "trình làng" lần đầu tiên trên Thế giới. Tuy nhiên, Tiguan "bản Mỹ" có khá nhiều khác biệt so với phiên bản quốc tế. Dựa trên cơ sở Tiguan thế hệ mới, Tiguan phiên bản Mỹ cũng có kiểu dáng tương tự. Chiếc xe không chỉ sang trọng mà còn thể thao hơn, nhờ có những chi tiết thiết kế "lượm lặt" từ mẫu concept Cross Coupe GTE trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của xe đó là chiều dài. Tiguan vốn đã có khoảng cách trục cơ sở tăng thêm 7,7 cm so với thế hệ cũ, tuy nhiên phiên bản Tiguan Mỹ còn tiếp tục kéo dài thêm 110 mm để có không gian rộng hơn ở phía sau. Chính vì vậy, khu vực cột C của xe đã có kiểu dáng khác một chút và cửa sau dài hơn so với bản Tiguan thường. Nội thất của Tiguan mới khá gần với dòng Golf. Các phiên bản cao cấp của xe sẽ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ phần mềm định vị, các kết nối như Apple CarPlay, Android Auto hay Mirror Link bên cạnh cổng USB/AUX quen thuộc. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ như theo dõi người đi bộ sang đường, phanh khẩn cấp trong phố, hỗ trợ chuyển làn... ngay cả ở bản rẻ tiền nhất. Với thân xe dài hơn 215 mm và trục cơ sở dài hơn 110 mm so với bản quốc tế, Tiguan tại Mỹ có thêm một hàng ghế thứ 3, nâng tổng số ghế ngồi của xe từ 5 lên 7 chỗ. Tại Mỹ, Tiguan chỉ có duy nhất một loại động cơ thay vì 8 loại như ở châu Âu, đó là máy xăng tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0l TFSI với công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe được trang bị sẵn hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ dẫn động 4 bánh 4Motion là trang bị tùy chọn, kết hợp với góc tới trước 26 độ có thể khiến Tiguan trở thành một mẫu crossover có khả năng offroad trước. Các trang bị hỗ trợ người lái cũng được chú trọng với hệ thống giữ ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, phát hiện người đi bộ, camera lùi... Tiguan phiên bản Mỹ sẽ là mẫu xe crossover sử dụng nền tảng khung sàn MQB có giá rẻ nhất của Volkswagen, sau chiếc Atlas cỡ lớn. Giá và ngày bán ra của xe chưa được công bố. Nhiều khả năng phiên bản này cũng sẽ được giới thiệu ở châu Âu sau này với trên gọi Tiguan AllSpace. Đối thủ chính của chiếc xe là Honda CR-V thế hệ mới, cũng có 7 chỗ ngồi.

Tại triển lãm Detroit 2017 đang được tổ chức tại Mỹ, hãng xe bình dân Đức Volkswagen đã đem mẫu crossover hạng trung Volkswagen Tiguan mới giới thiệu tại thị trường này, sau 2 năm kể từ khi "trình làng" lần đầu tiên trên Thế giới. Tuy nhiên, Tiguan "bản Mỹ" có khá nhiều khác biệt so với phiên bản quốc tế. Dựa trên cơ sở Tiguan thế hệ mới, Tiguan phiên bản Mỹ cũng có kiểu dáng tương tự. Chiếc xe không chỉ sang trọng mà còn thể thao hơn, nhờ có những chi tiết thiết kế "lượm lặt" từ mẫu concept Cross Coupe GTE trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của xe đó là chiều dài. Tiguan vốn đã có khoảng cách trục cơ sở tăng thêm 7,7 cm so với thế hệ cũ, tuy nhiên phiên bản Tiguan Mỹ còn tiếp tục kéo dài thêm 110 mm để có không gian rộng hơn ở phía sau. Chính vì vậy, khu vực cột C của xe đã có kiểu dáng khác một chút và cửa sau dài hơn so với bản Tiguan thường. Nội thất của Tiguan mới khá gần với dòng Golf. Các phiên bản cao cấp của xe sẽ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ phần mềm định vị, các kết nối như Apple CarPlay, Android Auto hay Mirror Link bên cạnh cổng USB/AUX quen thuộc. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ như theo dõi người đi bộ sang đường, phanh khẩn cấp trong phố, hỗ trợ chuyển làn... ngay cả ở bản rẻ tiền nhất. Với thân xe dài hơn 215 mm và trục cơ sở dài hơn 110 mm so với bản quốc tế, Tiguan tại Mỹ có thêm một hàng ghế thứ 3, nâng tổng số ghế ngồi của xe từ 5 lên 7 chỗ. Tại Mỹ, Tiguan chỉ có duy nhất một loại động cơ thay vì 8 loại như ở châu Âu, đó là máy xăng tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0l TFSI với công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe được trang bị sẵn hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ dẫn động 4 bánh 4Motion là trang bị tùy chọn, kết hợp với góc tới trước 26 độ có thể khiến Tiguan trở thành một mẫu crossover có khả năng offroad trước. Các trang bị hỗ trợ người lái cũng được chú trọng với hệ thống giữ ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, phát hiện người đi bộ, camera lùi... Tiguan phiên bản Mỹ sẽ là mẫu xe crossover sử dụng nền tảng khung sàn MQB có giá rẻ nhất của Volkswagen, sau chiếc Atlas cỡ lớn. Giá và ngày bán ra của xe chưa được công bố. Nhiều khả năng phiên bản này cũng sẽ được giới thiệu ở châu Âu sau này với trên gọi Tiguan AllSpace. Đối thủ chính của chiếc xe là Honda CR-V thế hệ mới, cũng có 7 chỗ ngồi.