Volkswagen Crafter đối thủ Ford Transit "chốt giá" từ 674 triệu

Hãng xe đình đám nước Đức vừa giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe Volkswagen Crafter mới với giá bán đi kèm chỉ từ 23.920 bảng Anh (gần 674 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn Startline. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe Ford Transit. Ngoài phiên bản Startline, Volkswagen còn giới thiệu thêm hai phiên bản khác là Trendline với giá bán 25.270 bảng Anh (hơn 712 triệu đồng) và bản cao cấp nhất là Highline đi kèm giá bán 29.220 bảng Anh (hơn 824 triệu đồng). Thiết kế của xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt đi cùng các thanh ngang lớn, mạ crôm sáng, nắp ca-pô nổi bật với hai đường gân dập nổi đi cùng biểu tượng đặc trưng của hãng gắn ở chính giữa đầu xe. Cụm đèn pha LED chiếu sáng ban ngày dạng chữ C ngược, trong khi đó cụm đèn sương mù nằm ở hốc hút gió trên cản trước của xe dạng đa giác khá bắt mắt. Phần đuôi xe là cụm đèn hậu thiết kế dạng to bản hình trụ, gắn sâu vào cánh cửa sau của xe, đồng thời có thêm một bệ lên xuống được sơn màu đen tuyền. Trang bị an toàn trên mẫu Volkswagen Crafter với các tùy chọn gồm hỗ trợ lùi xe, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm phía sau, bảo vệ bên hông và nhiều tính năng khác. Trên phiên bản Startline, nó được hãng xe Volkswagen trang bị thêm hệ thống cảnh báo người lái, phanh sau tự động, trợ lái khi có gió tạt ngang, hệ thống âm thanh với Bluetooth và cửa sau mở 180 độ. Ở phiên bản Trendline, xe lại được trang bị thêm sàn gỗ trong khu vực chở hàng hóa, cửa phía sau mở 27 độ. Nội thất là kiểu vô-lăng đa chấu tích hợp phím chức năng, gương tự sấy, gập điện, đi kèm kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ và hỗ trợ phanh trước tự động khẩn cấp. Trên bản cao cấp nhất, xe được trang bị kính chắn gió sưởi điện, điều khiển hành trình chủ động, túi khí cho hành khách, cảm biến đỗ xe trước và sau, đèn sương mù phía trước. Theo dự kiến, mẫu xe mới Volkswagen Crafter sẽ ra mắt chính thức vào tháng 4/2017 tới đây.

