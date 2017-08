Vợ 9X tặng chồng Mercedes tiền tỷ khiến dân mạng “phát hờn”

Mới đây, cộng đồng mạng tại Việt Nam không khỏi “phát hờn” với hình ảnh một cô gái sinh năm 1993 đã mua chiếc xe sang Mercedes-Benz GLC 300 trị giá 2,149 tỷ đồng để làm quà tặng sinh nhật muộn cho người chồng của mình sau 7 năm gắn bó. Lâu nay việc tặng xe hay quà giá trị thông thường được các "soái ca" tặng cho vợ, vì vậy một cô gái mua tặng chồng chiếc ôtô Mercedes-Benz trị giá tiền tỷ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 màu trắng muốt có tên là Trần Hoàng Cường, sinh năm 1992. Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz GLC 300 ra mắt vào tháng 4/2016, đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Audi Q5 và BMW X3 thay vì là đối thủ của BMW X4. Mercedes GLC mới không quá giống như bản concept từng xuất hiện tại Thượng Hải Motor Show trước đó. Mẫu xe này chính là phiên bản kế thừa những tinh hoa của người anh GLK từng rất thành công trước đó. So với người tiền nhiệm GLK thì Mercedes GLC 2016 có kích thước nhỉnh hơn Dài 4656 mm x Rộng 1890 mm x Cao 1644 mm với chiều dài cơ sở 2873 mm trong khi GLK chỉ dừng lại ở kích thước khiêm tốn Dài 4540 mm x Rộng 1840 mm x Cao 1630 mm. Mặt trước của xe nổi bật với cụm đèn pha và lưới tản nhiệt chia đôi theo chiều ngang cùng các đường gân chạy dọc thân xe. Chính giữa 2 nan lớn của lưới tản nhiệt là logo ngôi sao 3 cánh ( tích hợp hệ thống radar hỗ trợ tự động phanh khoảng cách Collision Prevention Assist Plus ) thường thấy trên những mẫu xe SUV của Mercedes. Cấu trúc thân xe siêu nhẹ giúp GLC cắt giảm được 50 kg so với GLK. Ngoài ra, việc ứng dụng những vật liệu tiên tiến vào hệ thống treo & hệ truyền động giúp các kỹ sư cắt giảm thêm 30 kg. Do đó, GLC nhẹ hơn GLK đến 80 kg. Thiết kế trên xe mang đậm phong cách của một chiếc SUV đa dụng với khoang sau rộng rãi và thoải mái thay vì hơi thu hẹp bởi những đường cong mượt mà,bo tròn ở phần đuôi trên dòng SUV lai Coupe. Mẫu xe SUV hạng sang GLC sở hữu khoang nội thất phải nói là tuyệt đẹp và mềm mại hơn hẳn so với GLK. Tạp chí Wards Auto còn xếp nội thất GLC vào 1 trong 10 khoang nội thất ôtô đẹp nhất năm 2016. Các chất liệu cao cấp làm từ da, gỗ và hợp kim nhôm. GLC không chỉ cách âm tốt hơn, mà còn “sang chảnh” hơn với đèn viền nội thất 3 màu cùng hệ thống âm thanh vòm Burmester® 13 loa, công suất 590 watt. Hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam và chìa khóa KEYLESS-GO. Mẫu xe Mercedes-Benz GLC 300 mới sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 369 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. GLC sở hữu 5 chế độ vận hành khác nhau, trong đó, chỉ cần xoay cụm điều khiển Dynamic Select, người lái sẽ khám phá những tính cách khác biệt rõ nét của chiếc SUV cỡ trung sang trọng, bao gồm Comfort, ECO, Sport, Sport+ và Individual.

