Tượng đài cổ điển BMW F650 Funduro lột xác với màu sơn mới

Năm 1993, BMW F650 Funduro được ra mắt. Tuy nhiên, nó không được BMW sản xuất trực tiếp mà thông qua Aprillia. Đồng thời F650 Funduro là mẫu xe BMW đầu tiên không sử dụng động cơ của hãng và dùng truyền động xích. Ảnh: Bike EXIF. Hình dáng của mẫu xe thập kỉ 90 này không vừa lòng nhiều người. Tuy nhiên, mức giá cho một chiếc Funduro cũ chỉ khoảng 1.500 USD và nó cũng là mẫu xe đáng tin cậy. Ảnh: Bike EXIF. Mẫu độ này thực hiện bởi Andrew Rovenko, một nhiếp ảnh gia người Ukraine sống tại thành phố Melbourne. Tác phẩm gần đây nhất của anh là một chiếc BMW R50 1955 được chế tạo ngay trong căn hộ Andrew sinh sống. Ảnh: Bike EXIF “Mỗi lần tụ họp cùng các bạn của tôi, chiếc R50 khó theo kịp những chiếc môtô đời mới khác. Điều này thật khó chấp nhận. Khi tìm mua một chiếc xe khác trên các trang quảng cáo, tôi vô tình bắt gặp mẫu Funduro 1998 với mức giá rất lý tưởng”, Andrew nhớ lại. Ảnh: Bike EXIF “Nó không hấp dẫn như những mẫu năm 80 mà cũng chẳng giống xe hiện đại. Tôi chỉ tìm thấy một hai mẫu Funduro độ trước đây trên mạng. Không cổ điển như chiếc Honda NX650, mẫu Funduro này thường bị mọi người phớt lờ”, Andrew nói. Ảnh: Bike EXIF Ban đầu, Andrew đã thử và loại bỏ một vài ý tưởng. Sau cùng, anh ấy chọn bình xăng trên chiếc Honda FT500 1980 để lấy cơ sở cho phong cách. Thế nhưng việc chỉnh sửa bình xăng này không hề đơn giản buộc Andrew tìm kiếm sự giúp đỡ. Ảnh: Bike EXIF “Tôi rất may mắn khi gặp được Max Hayes, một nghệ nhân chế tác thực thụ”, Andrew chia sẻ. Max không chỉ sửa lại bình xăng mà còn tạo hình mới ở phần đuôi. Một phần bình xăng của chiếc Honda VF750 1982 được Max cắt ra để làm đuôi xe. Ảnh: Bike EXIF Nối bình xăng và phần đuôi là tấm ốp kim loại lấy cảm hứng từ các mẫu địa hình. Mọi thứ đều được gắn trên phần khung nguyên bản. Yên xe được thay đệm và tạo hình lại bởi người vợ của Andrew. Ảnh: Bike EXIF Nhằm phù hợp với thiết kế mới, pô e nguyên bản được loại bỏ. Andrew dùng một bộ lọc bằng mút của UNI để thay thế. Ống xả mới được làm thủ công bởi Dominator ở Ba Lan giúp mẫu độ không còn phát ra tiếng như máy may và trọng lượng cũng giảm đáng kể so với ban đầu. Ảnh: Bike EXIF Bánh xe và phuộc trước được giữ nguyên. Andrew nâng cấp thêm cho mẫu độ với đĩa và bố thắng mới. Phuộc sau cũng sẽ được thay mới sau khi Andrew chạy thử nhiều dặm. Ảnh: Bike EXIF Khu vực tay lái được thay đổi hoàn toàn với ghi đông mới, đồng hồ KOSO và bộ đèn pha đôi. Dè trước lấy từ chiếc Honda CG125. Ảnh: Bike EXIF Mẫu độ bây giờ đã dễ lái hơn trước. Ghi đông và yên mới làm thay đổi tư thế ngồi. Cải tiến ở bình xăng con và cắt giảm bớt trọng lượng giúp chiếc Funduro hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Bike EXIF “Quá trình thực hiện rất dễ phạm sai lầm. Chỉ cần một lỗi nhỏ sẽ phá hỏng phong cách của mẫu độ. Chiếc Funduro này thu hút nhiều sự chú ý từ những người hàng xóm. Họ không ngừng săm soi khi thấy nó trong bãi đỗ xe”, Andrew kết lời. Ảnh: Bike EXIF

