Từ A đến Z crossover Hyundai Kona “đấu” Ford EcoSport

Hiện tại trong phân khúc crossover hạng B, Hyundai đã có chiếc i20 Active hay Creta. Tuy nhiên, những dòng xe này đều được thiết kế dành chủ yếu cho một số thị trường trên Thế giới. Với chiếc xe Hyundai Kona 2018 hoàn toàn mới, hãng muốn tạo ra một mẫu crossover hạng B dành cho toàn cầu, cạnh tranh với các đối thủ như Ford EcoSport, Toyota C-HR hay Honda HR-V và hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Được đặt tên theo một quận trên đảo Big Island ở Hawaii, Kona sở hữu thiết kế trẻ trung, phá cách và năng động. Thay vì nằm phía trên, chiếc xe được bố trí 2 đèn pha nằm cạnh lưới tản nhiệt Cascading Grille mới của Hyundai. Trong khi đó, cặp đèn LED chiếu sáng ban ngày thanh mảnh, sắc sảo ở vị trí đèn pha truyền thống khiến phần đầu của Kona trở nên thanh mảnh hơn. Giống như nhiều mẫu crossover khác, 2 bên thân xe của Kona sở hữu những panel dập nổi đầy "cơ bắp" và viền ốp nhựa xung quanh các hốc bánh. Để khiến chiếc xe trông phá cách hơn, Hyundai đã sơn màu mui tối màu, tạo cảm giác như toàn bộ vòm mui đang "nổi" trên thân xe. Các kích thước tổng thể D x R x C của Kona lần lượt là 4165, 1800 và 1550 mm. Phần đuôi xe có thiết kế gợi nhớ về cản trước với đèn định vị và phản quang thế chỗ cho đèn pha, trong khi đèn hậu và hốc biển số được tạo hình gợi nhớ về lưới tản nhiệt cùng đèn LED ban ngày ở phía trước. Mối tương đồng về thiết kế giữa các dòng crossover của Hyundai được thể hiện khá rõ khi phần đuôi xe gợi nhớ về dòng crossover hạng C Tucson. So với ngoại thất, nội thất của Kona được thiết kế theo kiểu truyền thống hơn, mặc dù cũng có những nét "chấm phá" trẻ trung - chẳng hạn như các đường viền trang trí màu nổi. Với trục cơ sở dài 2600 mm, Hyundai cho biết Kona sẽ có không gian nội thất thuộc hàng rộng rãi nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, những công nghệ được Hyundai tích hợp cho Kona mới là điểm khiến chiếc xe thu hút các khách hàng trẻ tuổi. Nằm phía trên bảng táp-lô là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới với màn hình cảm ứng 5, 7 hoặc 8 inch tùy phiên bản cùng đầy đủ các chức năng như kết nối smartphone, radio HD, camera lùi, bộ phát 4G... Phiên bản Kona cao cấp nhất còn có màn hình hiển thị trên kính HUD và bộ sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Toàn bộ các phiên bản của dòng xe sẽ đều được trang bị hệ thống phanh tự động cùng một loạt các hệ thống hỗ trợ an toàn khác. Tuy nhiên nhiều khả năng các trang bị này sẽ là tùy chọn trên bản rẻ nhất. Dựa trên cơ sở khung sàn thế hệ mới của Hyundai i30 nhưng được rút ngắn lại, Hyundai Kona sẽ được trang bị 3 loại động cơ khác nhau. Trong đó, phiên bản động cơ xăng nạp khí tự nhiên 2.0l lấy từ Elantra có công suất 149 mã lực.179 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước. và hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản máy xăng tăng áp 1.6l 4 xi-lanh hứa hẹn sẽ đặt ra chuẩn mực mới về hiệu năng trong phân khúc crossover hạng B. Với sức mạnh 177 mã lực/265 Nm, Kona 1.6 T-GDI mạnh hơn bất kỳ mẫu xe cùng phân khúc nào hiện nay, thậm chí còn hơn đối thủ Toyota C-HR tới 53%. Đi kèm với động cơ này là hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tại châu Âu và một số thị trường khác, chiếc xe còn có bản diesel 1.6l. Hyundai sẽ bắt đầu bán Kona vào cuối tháng này tại Hàn Quốc, sau đó là châu Âu vào nửa sau năm nay và Bắc Mỹ vào năm 2018. Giá bán của xe chưa được công bố, nhưng Hyundai cho biết Kona sẽ "có giá cạnh tranh" và "đem tới giá trị vượt trội so với các đối thủ chính như Mazda CX-3, Toyota C-HR, Honda HR-V và Misubishi ASX". Mức giá dự đoán khởi điểm của Kona tại thị trường Mỹ sẽ vào khoảng hơn 18.000 USD (tương đương 408 triệu đồng). Theo nguồn tin từ Hyundai Thành Công chia sẻ với Kiến Thức, Kona chắc chắn sẽ được đưa về thị trường Việt Nam dưới dạng xe lắp ráp trong nước CKD để có giá cạnh tranh. Tuy nhiên hiện chưa rõ thời điểm chính xác mẫu xe này về Việt Nam. Với thiết kế và công nghệ mới, chắc chắn mẫu xe Kona hoàn toàn mới sẽ không thể rẻ hơn chiếc Creta nếu nhập nguyên chiếc theo dạng CBU. Hiện nay, Creta đang được bán ở Việt Nam với giá khá đắt so với các đối thủ cùng phân hạng B, lần lượt là 806 và 846 triệu đồng.

