"Trùm cuối" Honda Sonic 125 độ hàng trăm triệu tại Sài Gòn

Là "bước chuyển" từ chiếc xe 2 kỳ Nova Dash tới Sonic 150R thế hệ mới hiện nay, Honda Sonic 125 là một mẫu xe khá hiếm ở Việt Nam do đã ngừng nhập khẩu vào khoảng năm 2003. Chiếc xe được bán với 2 phiên bản tại Thái Lan là bản thường với bánh căm và bản Sonic 125 RS với cặp mâm đúc 5 cánh thể thao. Từ chiếc Honda Sonic 125 RS, một người chơi xe tại Sài Gòn đã "dọn" lại hoàn toàn, bổ sung thêm cho chiếc xe hàng loạt "đồ chơi" hàng hiệu vốn chỉ dành cho xe phân khối lớn, khiến Sonic có kiểu dáng thể thao hơn rất nhiều so với nguyên bản. Bắt đầu từ phía trước, "dàn chân" của xe đã được nâng cấp khủng với cặp mâm BST3 5 cánh xoắn bằng sợi carbon, đi kèm lốp Dunlop thể thao, cặp phuộc up-side-down Ohlins như xe đua ở giải WSBK, cặp heo Brembo CNC P4 và 2 đĩa gốm-carbon. Ở phía trên cặp phuộc, dàn đầu nguyên bản của Sonic được giữ nguyên, tuy nhiên bảng đồng hồ của xe đã được thay bằng đồng hồ điện tử Koso đa chức năng kèm báo volt Koso Mini 3, trong khi cặp tay lái Gilles bằng magie they cho tay lái nguyên bản. Để gắn được cặp phuộc vào cổ xe, chủ nhân của nó đã phải đặt tiện CNC chảng ba trên dưới. Về "nội công", chiếc Sonic này đã được "doa" lên 200 cc với bộ "đầu lòng" DOHC từ Honda CBR150R. Đi kèm với động cơ được nâng cấp là két nước lớn từ xe phân khối lớn, hệ thống xả có cổ pô full titan và lon ngắn SC Project bằng sợi carbon. Xe còn có dàn số gảy nhôm CNC của CRG. Dáng xe Honda Sonic cũng trở nên "trường" hơn nhờ có gắp CNC kéo dài. Kết hợp với gắp là phuộc sau được nâng cấp lên phuộc monoshock Nitron. Phần đuôi xe được chế mủ, với đuôi nhọn như superbike, trong khi hệ thống phanh sau gồm heo Brembo CNC P234 & đĩa Braking. Cùng với những "đồ chơi" khác, ước tính tổng giá trị của chiếc Honda Sonic 125 độ này chắc chắn sẽ nằm trong hàng trăm triệu.

