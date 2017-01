Triumph "trình làng" Street Triple mới giá từ 223 triệu

Hãng xe môtô Triumph, Anh quốc đã chính thức trình làng phiên bản 2017 của dòng môtô phân khối lớn Triumph Street Triple 2017. Dòng xe này sẽ bao gồm 3 phiên bản là Triumph Street Triple S tiêu chuẩn, R và RS. Không chỉ đi kèm động cơ mới với dung tích không quá lớn, Triumph Street Triple 2017 còn được bổ sung khung gầm, hệ thống treo và phanh khác biệt. Trong đó, khung gầm nhẹ và rắn chắc hơn trước, giúp Triumph Street Triple 2017 chỉ nặng 166 kg. Về hệ thống treo, Street Triple RS phiên bản 2017 được trang bị phuộc hành trình ngược tùy chỉnh toàn phần Big Piston Forks (BPF) của Showa với khoảng chạy 115 mm phía trước. Đằng sau xe xuất hiện giảm xóc Ohlins TSX4 với hành trình 131 mm và cũng tùy chỉnh hoàn toàn. Trên đầu xe có hốc gió trung tâm, nằm ngay phía trên đèn pha đôi. Theo hãng xe môtô Triumph, đèn pha trên Street Triple 2017 được thiết kế theo cảm hứng từ đôi mắt của con bọ ngựa. So với phiên bản cũ, đèn pha của Triumph Street Triple 2017 có thiết kế tròn trịa hơn. Bảng điều khiển của Triumph Street Triple 2017 đi kèm màn hình màu TFT LCD. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực bám và các chế độ lái khác nhau. Ở bản tiêu chuẩn S, Triump Street Triple 2017 có 2 chế độ lái là Road và Rain. Con số tương ứng của bản R là 4 với 2 chế độ Sport và Rider bổ sung. Riêng bản R có thêm chế độ lái Track.

Người lái có thể chọn các chế độ bằng cần điều khiển bên trái. Những trang bị tiêu chuẩn khác của Triumph Street Triple RS 2017 bao gồm mỏ cày sơn trùng màu thân và nắp che yên hành khách phía sau. Những trang bị này được liệt vào danh sách tùy chọn của bản S và R. Dàn áo của Triumph Street Triple 2017 lại lấy cảm hứng từ người anh em song sinh Speed Triple. Tay đòn hình cánh chim mới mang đến sự chắc chắn cho phần đuôi xe. Trong khi đó, khung phụ 2 mảnh bằng nhôm đúc giúp xe giảm trọng lượng. Bản R sử dụng phuộc hành trình ngược tùy chỉnh SF-BPF của Showa với bình dầu riêng phía trước và giảm xóc đơn của cùng nhãn hiệu đằng sau. Khoảng chạy của hệ thống treo trên Triumph Street Triple 2017 bản R là 115 mm trước và 134 mm sau. Cả ba phiên bản của Triumph Street Triple 2017 đều sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng, 12 van, DOHC, dung tích 765 cc. Ở bản tiêu chuẩn S, Triumph Street Triple 2017 sở hữu công suất tối đa 111,5 mã lực tại vòng tua máy 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 73 Nm tại vòng tua máy 9.100 vòng/phút. Trong khi đó, Triumph Street Triple R 2017 sở hữu hai con số tương ứng là 116,4 mã lực tại vòng tua máy 12.000 vòng/phút và 77 Nm tại vòng tua máy 9.400 vòng/phút. Mạnh nhất là Triumph Street Triple RS 2017 với công suất tối đa 121,2 mã lực tại vòng tua máy 11.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 77 Nm tại vòng tua máy 10.800 vòng/phút. So với động cơ cũ, máy của Triumph Street Triple 2017 chỉ chia sẻ 10% điểm chung. 80 bộ phận của động cơ trên Triumph Street Triple 2017 đều được thiết kế dành riêng cho mẫu xe này, từ trục khuỷu, piston đến trục cam, nhẹ hơn 1,2 kg so với trước đồng thời tạo ra mô-men xoắn cực đại lớn hơn 16% ở phiên bản RS. Triumph Street Triple 2017 S có 2 tùy chọn màu sơn là đen và đỏ. 3 màu tương ứng của bản R là đen, trắng và bạc nhám. Cuối cùng là bản RS với 2 màu đen và bạc. Tại thị trường Anh, Triumph Street Triple S 2017 có giá khởi điểm 8.125 Bảng, tương đương 223 triệu Đồng. Hiện giá bán của 2 bản còn lại chưa được công bố.

