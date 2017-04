Triumph Thruxton R 2016 "siêu độc" với bản độ cafe racer

Dựa trên cơ sở dòng xe hoài cổ Triumph Bonneville T120 thế hệ mới, Triumph Thruxton R 2016 sở hữu vẻ ngoài đậm chất cafe racer cổ điển, đồng thời sở hữu hiệu năng của một siêu môtô hiện đại nhờ các phụ tùng "hàng hiệu" như heo Brembo hay phuộc Ohlins. Vốn đã rất hoàn hảo, chiếc xe còn trở thành "nguyên liệu" để "pha" ra những bản độ cafe racer còn đẹp mắt hơn. Lấy cảm hứng từ thương hiệu thời trang Barbour International của Anh Quốc, xưởng độ Down & Out cũng tới từ Anh đã tạo ra một bản độ đầy tinh tế từ Thruxton R với tên tọi BIT2. Với sự hợp tác từ chính Triumph, bản độ này đã nâng sự tinh tế của Thruxton R thêm một bậc nữa. Trên bản độ này, Down & Out vẫn giữ nguyên phuộc và phanh nguyên bản cực "xịn" của Thruxton R. Để tạo phong cách cổ điển cho xe, xưởng độ đã sử dụng lốp phong cách cổ điển Firestone Deluxe Champion. Chiếm trọn phần đầu của Thruxton R BIT2 là một bộ quây gió lớn đậm phong cách cafe racer cổ điển, có thiết kế giống như bộ quây "option" trong danh sách tùy chọn của Thruxton R. Dù có kiểu dáng giống quây gió nguyên bản của Triumph nhưng trên thực tế, bộ quây này đã được những người thợ tại Down & Out gò lại hoàn toàn bằng nhôm. Ngoài ra, thay vì đèn pha tích hợp vào quây gió, xưởng độ này đã "treo" đèn ở bên phải quây của xe, khiến BIT2 có kiểu dáng đầy phá cách khi nhìn từ phía trước. Dù đã bị che phủ bởi quây gió nhưng để khiến BIT2 có kiểu dáng hoàn mỹ nhất có thể, toàn bộ các dây dẫn của xe đã được giấu gọn. Đây là điều không hề đơn giản khi Thruxton R vốn đã có khá nhiều hệ thống điện tử phức tạp. Để tạo kiểu dáng cafe racer thuần chất cho chiếc xe, tay lái clip-on nguyên bản đã được úp ngược, trở nên cực thấp. Bình xăng nguyên bản của Thruxton R vốn đã có thiết kế rất đẹp mắt, chính vì vậy Down & Out chỉ sửa đổi bằng cách tẩy sơn màu, đánh bóng và phủ sơn bóng bảo vệ. Nằm bên trên bình xăng là một dây đai da lấy từ chiếc áo khoác của hãng độ Barbour International. Chạy dọc theo thân xe là những đường chỉ sơn kẻ sọc vàng-đen phong cách thể thao. Cũng như quây gió trước, phần ốp phía sau yên xe dù có thiết kế giống Thruxton nguyên bản nhưng đã được Down & Out làm lại bằng nhôm. Mối liên hệ với Barbour International còn được thể hiện ở bộ yên xe bọc vải cotton đặc biệt của thương hiệu thời trang này. Vốn đã có kiểu dáng cafe racer cổ điển, chiếc Triumph Thruxton R độ này còn trở nên cực kỳ tinh tế với bản độ cafe racer từ xưởng Down & Out tới từ Anh Quốc.

