Triệu hồi gần 7.000 xe sang Mercedes tại Việt Nam

Đây là đợt triệu hồi có quy mô lớn nhất của hãng xe sang này từ khi hoạt động tại Việt Nam đến nay. Theo đó, Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện đến 7 thông báo triệu hồi với tổng cộng 6.960 xe thuộc nhiều dòng xe khác nhau để khắc phục lỗi nguồn điện tiếp âm (tiếp mass) trên một số bộ phận.

Cụ thể, tại thông báo triệu hồi sản phẩm - THSP/2018/11 ngày 12/4/2018 có 3.624 xe thuộc các dòng xe C 200, C 250, C300, E 200, GLC 250 4MATIC và GLC 300 4MATIC sản xuất từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 phải triệu hồi. Nguyên nhân triệu hồi được xác định do bộ giới hạn dòng khởi động có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định trong lúc khởi động động cơ.

Mercedes-Benz tại Việt Nam phải triệu hồi gần 7.000 xe thuộc nhiều dòng xe khác nhau để sửa lỗi liên quan đến hệ thống điện.

Việc người lái xe cố gắng khởi động động cơ nhiều lần hay khởi động kéo dài, nhưng động cơ không quay, dòng điện với cường độ cao có thể làm cho bộ giới hạn dòng khởi động bị quá nhiệt có thể gây cháy các chi tiết xung quanh dẫn đến nguy cơ cháy xe Mercedes-Benz.

Do đó, Mercedes-Benz Việt Nam phải triệu hồi để kiểm tra, gắn thêm cầu chì cho bộ giới hạn dòng khởi động động cơ nhằm khắc phục hiện tượng quá dòng khi khởi động nhiều lần hay khởi động kéo dài trong tình trạng bộ đề khởi động bị bó cứng.

Thời gian triệu hồi các dòng xe trên thực hiện từ ngày 14/5/2018 đến ngày 9/9/2020 tại các đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam. Thời gian kiểm tra, sửa chữa khoảng 1 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí.

Tiếp đó, là 3 thông báo triệu hồi THSP/2018/12, 13 và 14 ngày 18/4/2018 với các dòng xe A-Class, C-Class, GLC được sản xuất từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2017.

Chỉ sau đó một ngày, có 3 thông báo số THSP/2018/15, 16 và 17 ngày 19/4 triệu hồi đối với các dòng xe C-Class, GLC, V-Class, VITO, GLA, B-Class được sản xuất từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2017.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, các dòng xe nằm trong diện triệu hồi theo thông báo ngày 18 và 19/4 này đều sử dụng mô đun công tắc và cuộn dây từ nhà cung cấp Valeo. Tuy nhiên, do chất lượng phụ tùng của nhà cung cấp này nên trong trường hợp dẫn động vô lăng lái bị thiếu tiếp xúc nguồn điện âm (thiếu mass), cuộn dây dẫn điện điều khiển túi khí bị đứt, hỏng, túi khí có thể kích nổ gây nguy hiểm cho người lái xe và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Do đó, Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi các sản phẩm này để khắc phục hiện tượng mất nguồn tiếp điện âm của trục dẫn động vô lăng lái và cụm môđun công tắc thuộc hệ thống tín hiệu điều khiển túi khí để ngăn ngừa túi khí có thể bị kích hoạt trong một số điều kiện nhất định.