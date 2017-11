Triển lãm du thuyền đầu tiên Việt Nam tại Quảng Ninh

Triển lãm Du thuyền cá nhân Jeanneau 2017 sẽ chính thức khai mạc tại khu biệt thự Paradise Bay – Tuần Châu – Tp. Hạ Long vào 9 giờ ngày 11/11/2017 tới đây. Đây có thể coi như một sự kiện trưng bày du thuyền, canô thể thao có quy mô đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm khá kín tiếng trong thế giới thú chơi xa xỉ này. Đây là triển lãm đầu tiên do Công ty du thuyền Việt (Vietyacht) – nhà phân phối độc quyền hơn 80 mẫu du thuyền của Jeanneau kết hợp Mercedes-Benz An Du và Paradise tổ chức trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm một số mẫu canô, du thuyền tại khu du lịch đảo Tuần Châu. Theo ban tổ chức, dù là lần đầu tiên trưng bày công khai và miễn phí đến người xem nhưng cũng có tới trên 10 mẫu ca nô, du thuyền ấn tượng của hãng Jeanneau (Pháp), bên cạnh đó là một số nhà cung cấp phụ kiện chơi thể thao dưới nước như ván trượt, thuyền bơm hơi, đồ bảo hộ… Điểm nhấn của triển lãm là du thuyền tầm trung Leader 36. Du thuyền Leader 36 với phong cách lịch lãm bằng thiết kế thân hình chữ V tuyệt đẹp, kiểu dáng thể thao do M.Peters chuyên gia thiết kế tài năng của Garroni tạo ra. Điểm nổi trội của Leader 36 là tính an toàn và dễ sử dụng, phù hợp với các chuyến đi biển ngắn với gia đình hoặc bạn bè. Để phù hợp với nhu cầu mới chơi du thuyền, canô ở Việt Nam, nhà phân phối Vietyacht mang tới triển lãm mẫu canô Cap Camarat 6.5 WA với chiều dài chỉ 6.5 m. Đây là loại sản phẩm cùng hạng với mẫu canô Benneteau Flyer 7.7 mới xuất hiện cách đây chưa lâu tại triển lãm ôtô quốc tế tổ chức ở TP.HCM, nhưng hứa hẹn có giá bán hợp lý hơn rất nhiều. Dù sở hữu kích thước nhỏ theo chuẩn của canô thể thao nhưng sự thoải mái trong sử dụng của Cap Camarat WA lại rất đáng đồng tiền bát gạo. Cap Camarat 6.5 WA lấy cảm hứng từ chiếc Cap Camarat 7.5 WA nên có thiết kế thân vỏ khỏe khoắn, một bảng điều khiển dạng điêu khắc và một bảng điều khiển nâng cao, làm tăng thêm phong cách hiện đại, sang trọng mang dấu ấn của những chiếc Cap Camarat lớn nhất. Cùng với Leader 36, các mẫu thuyền khác như canô thể thao Cap Camarat 6.5, thuyền câu Picasso, du thuyền Wellcraft… đang hứa hẹn giúp người xem mở mang tầm mắt cũng như cảm nhận một phần nào thú chơi xa xỉ trên mặt nước đang dần được phổ biến một cách dễ dàng ở Việt Nam. Đặc biệt tại triển lãm du thuyền lần này, Ban tổ chức cho biết với những khách hàng đặt mua sản phẩm du thuyền, canô thể thao trong 2 ngày triển lãm 11-12/11/2017 sẽ nhận được ưu đãi giảm giá từ 5 đến 10%. Jeanneau là thành viên của tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo du thuyền BENETEAU (Pháp). Hãng du thuyền này chuyên sản xuất, đóng mới các loại du thuyền, có năng lực sản xuất trên 8000 sản phẩm/năm. Hiện, Jeanneau có 250 đại lý hoạt động ở hơn 60 quốc gia.

