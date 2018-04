Trải nghiệm loạt xe Toyota trên cung đường Tây Bắc

Hành trình khám phá núi rừng Tây Bắc đang vào xuân không chỉ đơn thuần là lần đầu tiên trải nghiệm và lái thử cả 4 dòng xe ôtô Toyota CKD quen thuộc đang được Toyota lắp ráp tại Viêt Nam, mà còn là cơ hội tham dự hoạt động đóng góp xã hội do Toyota tổ chức, đem lại nhiều ý nghĩa và bất ngờ với các thành viên tham gia. Hành trình khám phá núi rừng Tây Bắc đang vào xuân không chỉ đơn thuần là lần đầu tiên trải nghiệm và lái thử cả 4 dòng xe ôtô Toyota CKD.

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi từ Hà Nội đến Bắc Ninh trên chiếc Vios E CVT đã quá quen thuộc. Cảm nhận đầu tiên khi bước lên xe là không gian ghế ngồi rộng rãi, đặc biệt đối với một chiếc xe ở phân khúc B như Vios, chiều cao trần xe và khoảng để chân rộng rãi cho phép các thành viên trong đoàn có thể ngồi thoải mái trên suốt quãng đường dài.

Điểm cộng tiếp theo của Vios là khả năng tăng tốc mượt mà nhờ vào trang bị hộp số vô cấp CVT. Khi chúng tôi di chuyển sang đường cao tốc, thử chạy ở tốc độ cao (khoảng 100km/h), động cơ và hộp số vẫn hoạt động trơn tru êm ái và không có dấu hiệu đuối sức. Chặng đầu tiên mặc dù không quá dài (40km) nhưng cũng đủ cho thấy những điểm mạnh của Vios, một chiếc xe rộng rãi, dễ lái và rất phù hợp cho những gia đình trẻ chủ yếu di chuyển trong đô thị.

Đại lý 3S Toyota Bắc Ninh mới được thành lập, nằm tại vị trí trung tâm phát triển mới của thành phố.

Kết thúc chặng đầu tiên, chúng tôi cùng tham dự sự kiện TSEP – “Toyota cùng em học an toàn giao thông” vô cùng ý nghĩa. Đây là chương trình Toyota tổ chức nhằm góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn cho người dân Việt Nam.

Đồng thời, nhóm cũng được thăm quan đại lý 3S Toyota Bắc Ninh mới được thành lập, nằm tại vị trí trung tâm phát triển mới của thành phố. Đây hứa hẹn sẽ là đại lý tiềm năng, nổi bật tại khu vực phía Bắc với diện tích hơn 8,000 m2 và doanh số bán hàng tăng trưởng lên 30-50% hàng năm kể từ khi thành lập. Chúng tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên cũng như trang thiết bị hiện đại ở cả khu vực dịch vụ sửa chữa và chăm sóc khách hàng tại đây.

Xuôi theo Láng - Hòa Lạc, tại địa điểm dừng chân tạm nghỉ, chúng tôi đổi sang trải nghiệm chiếc Toyota Corolla Altis 2.0V Sport. Với chế độ thể thao kết hợp động cơ 2.0L Dual VVT-I và hộp số CVT-I giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở như: dốc Kẽm, dốc Cun và đèo Thung Khe nổi tiếng.

Tuy quãng đường chỉ dài hơn 60 cây số nhưng chúng tôi vẫn có thể vừa cảm nhận đầy đủ chiếc xe vừa tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của vùng núi Tây Bắc, đặc biệt khi dừng chân nghỉ tại đèo Đá Trắng, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần xuống và thả hồn trong khung cảnh thơ mộng của vùng đất Mai Châu đầy quyến rũ.

Mặc dù phấn khích nhưng tôi vẫn có cảm giác an toàn khi qua những khúc cua hẹp men đèo hay lên dốc cao nguy hiểm, có lẽ nhờ vào một số tính năng mới được trang bị thêm trên mẫu xe này như: hệ thống cân bằng điện tử VSC hay ổn định lực kéo TRC. Đặc biệt, Corolla mới được trang bị 7 túi khí càng đảm bảo sự an toàn cho mẫu xe này.

Trải qua hơn 5 tiếng di chuyển, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới địa điểm nghỉ ngơi đầu tiên - một nơi hoàn hảo để tận hưởng buổi tối yên bình chốn Tây Bắc.

Ngày thứ hai khởi hành, thời tiết dường như ủng hộ cả đoàn khi trời nắng đẹp kèm với không khí mát mẻ trong buổi sớm mai của núi rừng Tây Bắc, cả đoàn háo hức lên đường trải nghiệm những địa điểm thú vị tiếp theo tại Mộc Châu. Lần này người bạn đồng hành mới của chúng tôi là chiếc Innova Venturer, một mẫu xe màu đỏ trẻ trung vừa được ra mắt trong thời gian vừa qua.

Theo cảm nhận cá nhân, chiếc Innova Venturer này sẽ là lựa chọn phù hợp với mọi gia đình bởi ngoài việc vẫn thừa hưởng lợi thế nằm ở phần không gian sử dụng rộng rãi, chiếc xe còn được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn hiện đại như: cân bằng điện tử VSC, điều khiển kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và đặc biệt có tới 7 túi khí, đem tới sự an tâm tuyệt đối.

Trên cung đường đèo dài 60 cây số, đặc biệt là đoạn từ rừng thông Bản Áng tới thung lũng mận Nà Ka, những tưởng đoạn đường sỏi gồ ghề, kèm theo đất đá tạo thành những hố và rãnh này sẽ khiến cho chúng tôi rất khó di chuyển. Thế nhưng với kết cấu khung xe rời khỏe khoắn là đặc trưng của dòng MPV giúp Innova Venturer vượt qua một cách dễ dàng. Trong suốt cả quãng đường, để cảm nhận cảm giác mới lạ, tôi chuyển sang chế độ lái POWER, đặc biệt hữu dụng trong trường hợp leo đèo dốc và góc cua quanh co, mang đến cảm giác lái mạnh mẽ và phấn khích

Sau những hoạt động trải nghiệm vào buổi sáng, đầu giờ chiều chúng tôi tiếp tục lên đường tới địa điểm dừng chân nghỉ ngơi ngày thứ 2 – khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trước khi xuất phát, nhóm chúng tôi tiến hành đổi xe lần thứ 3, lần này vẫn được điều khiển một trong những mẫu xe Innova, phiên bản Innova V. Chặng này không phải là thách thức quá lớn khiến chúng tôi gặp khó khăn. Về cơ bản, các tính năng giữa Innova V và Innova Venturer không có gì khác biệt, ngoại trừ màu sắc không “đỏ” cá tính bằng.

Với hệ thống ổn định thân xe và các công nghệ cập nhật mới trên chiếc Innova V 2017, khi cầm lái vào góc cua hẹp ở tốc độ cao hay ở những đoạn leo đèo, xe cũng không có dấu hiệu trơn trượt cũng như khá ôm người, đặc biệt không cảm thấy mệt mỏi sau cả chặng đường dài từ buổi sáng. Quả thật, Innova xứng đáng là sự lựa chọn ưu tiên trong phân khúc MPV, từ vẻ bề ngoài cho tới năng lực vận hành.

Qua hết những cung đường đèo còn lại, chúng tôi dừng nghỉ để ngắm nhìn toàn cảnh Mộc Châu từ trên cao. Thực sự, trải nghiệm cảnh vật núi rừng Tây Bắc tuyệt đẹp trong hành trình lần này sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Sau hơn 3h di chuyển, chúng tôi đã tới điểm nghỉ ngơi cuối cùng của chuyến đi. Ngày thứ hai của hành trình kết thúc bằng việc vừa thưởng thức món ăn độc đáo của Tây Bắc trong không khí trong lành, vừa chia sẻ kỉ niệm trong cả chuyến đi vừa qua với nhau, đặc biệt là trải nghiệm lái thử các mẫu xe Toyota trong hành trình lần này.

Ngày cuối cùng của hành trình trải nghiệm, chúng tôi lên đường trở về Hà Nội trên chiếc Camry 2.5Q sang trọng, mẫu sedan cao cấp nhất của Toyota vừa được ra mắt phiên bản cải tiến vào tháng 10 năm ngoái. Từ bên ngoài, Camry nổi bật với phong thái mạnh mẽ, lịch lãm, từ cụm đèn LED phía trước, vành 17 inch sơn bóng khi nhìn từ bên hông hay ống xả kép phía sau. Cảm nhận đầu tiên khi bước lên xe đó là cảm giác sang trọng, hiện đại bởi tất cả chi tiết nội thất đều được bọc da kết hợp với ốp gỗ vân các bon và mạ cờ rôm sáng bóng.

Cung đường cao tốc khá phù hợp để tôi thử trải nghiệm tốc độ mạnh mẽ của động cơ 2.5L với công nghệ Dual VVT-I kèm hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt điều làm nhóm chúng tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là xe được cách âm quá tốt, ngay cả âm thanh của động cơ khi khởi động xe, tăng tốc hay di chuyển phát ra đều khá êm mượt, quả xứng đáng với thương hiệu xe sang của Toyota. Thong thả sau hai tiếng di chuyển, cả đoàn cũng về đến Hà Nội nhưng không một ai trong đoàn cảm thấy mệt mỏi bởi những hoạt động ý nghĩa trong suốt chuyến đi đã mang lại.

Hành trình này không chỉ đem tới cho chúng tôi một trải nghiệm mới mà còn ngày càng khẳng định chiến lược đúng đắn của Toyota cũng như khả năng của các mẫu xe CKD tại thị trường Việt Nam.