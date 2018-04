Toyota Vios giảm giá, còn dưới 500 triệu tại Việt Nam

Dù Toyota Việt Nam không triển khai thêm các chương trình ưu đãi nhưng thời gian gần đây, một số đại lý Toyota vẫn áp dụng nhiều ưu đãi, trong đó đáng chú ý là mức ưu đãi giá lên đến 20 triệu đồng dành cho cả ba phiên bản E MT, E CVT và G CVT của mẫu xe sedan Toyota Vios. Như vậy, với mức ưu đãi mới, Toyota Vios hiện có giá bán thực tế chỉ dưới 500 triệu đồng, thấp hơn so với đối thủ trực tiếp Honda City (giá dao động từ 559-599 triệu đồng). Bên cạnh đó, tại một số đại lý, khách hàng mua xe Toyota còn được tặng kèm một số phụ kiện như tấm trải sàn, miếng dán kính, hỗ trợ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ở phiên bản mới, Vios vẫn giữ nguyên thiết kế với cản trước có cụm hốc hút gió và lưới tản nhiệt hình thang đối xứng khỏe khoắn. Trên các phiên bản Vios mới (G CVT, E CVT, E MT) đều được hãng Toyota trang bị đèn sương mù phía trước giúp hỗ trợ đáng kể khả năng quan sát của người lái khi lái xe trong những điều kiện thiếu ánh sáng. Ở hai bên thân xe, chiếc xe sedan cỡ B này cũng không có thay đổi nào về thiết kế. Các đường dập nổi chạy dọc suốt Vios phối hợp cùng cụm cửa kính hình vòng cung sắc nét, giúp gia tăng cảm quan về chiều dài cho thân xe. Bộ mâm đúc hợp kim 15 inch của xe cũng được giữ nguyên, với thiết kế 8 cánh khá đẹp mắt. Một cải tiến mới là sự xuất hiện của gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo rẽ, có khả năng gập và điều khiển điện. Xe có thiết kế phần đuôi rộng, tập trung vào cụm đèn hậu trẻ trung trong khi đèn sương mù được bố trí hai bên góc dưới đuôi xe giúp hỗ trợ khả năng quan sát cho các xe phía sau khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Bên trong các ghế ngồi đều chỉ được bọc vải nỉ khá bắt mắt, phù hợp với tông màu của ngoại thất, toàn bộ các chi tiết ốp trong nội thất đều được Toyota làm bằng nhựa cùng tông màu với ghế ngồi. Một số tấm ốp như trên các cánh cửa hay dọc bảng táp-lô được đúc bề mặt nhựa với các đường vân dạng giả da chau chuốt hơn so với trước. Hệ thống giải trí bao gồm đầu CD cùng các kết nối USB/AUX/Bluetooth... Sau thao tác kết nối với smartphone qua Bluetooth, hệ thống này hỗ trợ các tính năng cơ bản như phát nhạc và nhận cuộc gọi điện thoại. Chỉ phiên bản Vios 1.5G được trang bị vô-lăng có cụm nút điều khiển âm thanh và dàn 6 loa, các phiên bản còn lại chỉ có 4 loa. Những trang bị có sẵn khác của Toyota Vios tại Việt Nam cũng khá đầy đủ, bao gồm điều hòa chỉnh tay và cửa kính điện trung tâm với chức năng chống kẹt ở bên người lái... Nằm giữa hàng ghế trước là một hộc chứa đồ có thể tích vừa phải, đủ để chứa một số vật dụng cá nhân như điện thoại, hộp kính, máy ảnh, ví da... Vios với các kích thước gồm khoảng trần xe (tính từ mặt ghế sau) đạt 906 mm, khoảng để chân 993 mm và khoảng cách từ đầu gối tới ghế trước 114 mm. Các vị trí ghế ngồi tương đối thoải mái và không bị chạm đầu gối ngay cả khi người ngồi hàng ghế trước kéo ghế xuống sâu. Ở phía sau, mẫu xe sedan Toyota Vios phiên bản mới vẫn sở hữu khoang hành lý có thể tích tương đối rộng, đạt tới 506 lít. Hàng ghế sau của chiếc xe này cũng có khả năng gập lưng ghế ở khoảng 60/40, cho phép "nới rộng" khoang hành lý khi cần chở các đồ đạc có chiều dài lớn. Trên mọi phiên bản Vios 2016, Toyota đã trang bị động cơ nạp khí tự nhiên 2NR-FE mới dung tích 1.5l 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i tối ưu hóa thời điểm đóng mở đồng thời cả van nạp và van xả (thay cho loại van biến thiên VVT-i cho van nạp ở phiên bản cũ). Khối động cơ này mang lại hiệu suất vận hành cao hơn phiên bản cũ với công suất tối đa 107 mã lực/6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 140 Nm/4.200 vòng/phút. Không chỉ có động cơ mới, các phiên bản 1.5E CVT và 1.5G CVT còn được trang bị hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo. Trong khi Toyota Vios giảm giá thì “đàn anh” Camry lại bị “độn” giá lên đôi chút. Cụ thể, tại một số đại lý, mẫu sedan hạng C Toyota Camry phiên bản màu trắng có giá bán tăng 8 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng. Khác với những mẫu xe lắp ráp, các mẫu xe nhập khẩu thuộc thương hiệu Toyota như Toyota Yaris, Toyota Fortuner hay Toyota Hilux đều đang rơi vào cảnh hết hàng trong vài tháng trở lại đây. Dự kiến phải đến tháng 5 hoặc tháng 6/2018, lô hàng Toyota nhập khẩu mới có thể cập cảng và phục vụ nhu cầu khách hàng Việt. Video: Toyota Vios và những đối thủ xứng tầm tại Việt Nam.

