Toyota Vios bán chạy nhất - tiện nghi, an toàn kém nhất

Với kích thước nhỏ nhắn, trang bị “vừa đủ”, khả năng vận hành ổn định cùng mức giá bán hợp lý, phân khúc xe hạng B luôn nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt gần đây, các mẫu xe hạng B luôn “chiều lòng” khách hàng khi liên tục cập nhật và bổ sung nhiều tính năng hiện đại đáng giá. Có thể kể đến hai cái tên nổi bật nhất như mẫu xe sedan Toyota Vios, Honda City phiên bản 2017 và Hyundai Accent thế hệ mới vừa ra mắt.

Tuy nhiên đáng chú ý, Toyota Vios mặc dù luôn đạt doanh số cao ngất ngưởng và luôn là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong suốt hơn 2 năm qua nhưng lại là mẫu xe sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn “nghèo nàn” nhất.

Nhìn vào bảng so sánh, có thể thấy những trang bị tiện nghi mà hầu hết các mẫu xe hạng B đều được trang bị như màn hình giải trí cảm ứng, chìa khóa thông minh hay khởi động nút bấm…Toyota Vios đều không được trang bị. Xét về tiện nghi, nếu như Honda City tạo ấn tượng mạnh với tính năng điều chỉnh điều hòa ngay trên màn hình cảm ứng (lần đầu xuất hiện ở mẫu xe hạng B) thì Hyundai Accent thế hệ mới vừa ra mắt cũng không hề kém cạnh với tính năng gạt mưa cảm biến tự động (hiếm thấy ở các mẫu xe hạng B).

Giá xe Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent mới tại Việt Nam.

Với những trang bị tiện nghi vượt trội ở thế hệ mới cùng giá bán hấp dẫn, Hyundai Accent nhiều khả năng sẽ tạo nên sự “bùng nổ” về doanh số trong thời gian tới, đồng thời dễ dàng vượt qua mức chỉ tiêu doanh số mà hãng xe đã đặt ra từ 900-1.000 chiếc/tháng.

Không chỉ riêng trang bị tiện nghi, nếu xét về trang bị an toàn, Toyota Vios cũng thua hẳn so với các đối thủ khác. Những trang bị an toàn cơ bản về an toàn như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm hay camera lùi,…đều không được tìm thấy ở Toyota Vios, dù là bản cao nhất.