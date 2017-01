Toyota Vios 2016 “chốt giá” từ 415 triệu đồng tại Malaysia

Cuối cùng thì hãng xe Toyota cũng chính thức giới thiệu mẫu xe Vios 2016 tại thị trường Malaysia. So với Toyota Vios 2016 đã ra mắt Việt Nam cách đây không lâu, xe ở Malaysia sở hữu một số điểm khác biệt về thiết kế, đặc biệt ở hai bản 1.5GX và TRD Sportivo. Đây là 2 phiên bản có thiết kế thể thao hơn hẳn và vốn không được bày bán tại Việt Nam. Trên mẫu xe Toyota Vios 2016 tại Malaysia sở hữu khối động cơ xăng 4 xy-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1,5 lít mới, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại vòng tua máy 4.200 vòng/phút giống ở Việt Nam. So với động cơ trên Toyota Vios cũ, cỗ máy xăng mới yếu hơn 2 mã lực và 1 Nm. Bù lại, động cơ giảm 18% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Theo hãng Toyota, với động cơ và hộp số mới, người lái Vios 2016 có thể tiết kiệm 302 lít nhiên liệu sau mỗi quãng đường 25.000 km. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số CVT 7 cấp thay cho loại tự động 4 cấp cũ hoặc sàn 5 cấp. Trong đó, hộp số sàn 5 cấp chỉ dành riêng cho bản trang bị tiêu chuẩn 1.5J. Về trang thiết bị, Toyota Vios 2016 tại thị trường Malaysia được trang bị đèn pha Halogen, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 15 inch và đèn sương mù sau tiêu chuẩn. Bên trong mẫu xe Toyota Vios 2016 bản tiêu chuẩn tại thị trường Malaysia có cửa mở không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, đầu đĩa 2-DIN với kết nối Bluetooth, dàn âm thanh 4 loa và đèn chiếu sáng dưới gầm cho hàng ghế trước. Trong khi đó phiên bản Vios E 2016 có thêm đèn sương mù trước, gương gập chỉnh điện tích hợp đèn xi-nhan cùng ghế sau gập 60:40, đi kèm bệ tì tay giữa và giá đựng cốc. Bên cạnh đó là hệ thống thông tin giải trí DVD-AVX với màn hình cảm ứng 6,8 inch và camera chiếu hậu mới. Tiếp đến là bản G có đèn pha Projector, kính chắn gió cách âm, lưới tản nhiệt và giá gắn biển số mạ crôm, ghế bọc da màu đen, màn hình đa thông tin, vô lăng đa chức năng bọc da cùng dàn âm thanh 6 loa. Những chi tiết mới của Vios G 2016 là hệ thống an ninh Toyota Premium Security và phim dán cửa sổ chống nắng. Riêng bản 1.5GX có bộ body kit mới, chóa đèn pha màu khói, lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, la-zăng 2 màu và ghế bọc da màu đen phối nâu. Cuối cùng là bản TRD Sportivo với bộ body kit mới và la-zăng riêng. Ngoài ra, bản TRD Sportivo còn có bộ phụ kiện ngoại thất màu đen, ghế bọc da với chỉ khâu màu đỏ và cụm đồng hồ thể thao hơn. Về an toàn, Toyota Vios 2016 tại Malaysia có 2 túi khí trước, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực bám đường tiêu chuẩn mới. Bên cạnh đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và trợ lực phanh tiêu chuẩn như cũ. Tại thị trường Malaysia, Toyota Vios 2016 có thêm 3 màu sơn mới là đỏ Crimson Spark Red Metallic, trắng Super White II và trắng White Pearl CS dành riêng cho bản TRD Sportivo. Các màu sơn cũ là bạc Silver Metallic, bạc Medium Silver Metalic và đen Attitude Black Mica tiếp tục được giữ lại trên Vios 2016. Vios phiên bản 2016 được bán với giá khởi điểm 76.500 RM (khoảng 414,6 triệu đồng). Đây là giá bán của Vios bản 1.5J tiêu chuẩn sử dụng số sàn. Trong khi đó, bản này đi kèm hộp số tự động sẽ có mức giá nhỉnh hơn một chút khoảng 79.800 RM (432,5 triệu đồng). Tiếp đến là Vios 2016 bản E có giá 83.900 RM (454,7 triệu đồng) và G có giá 89.800 RM (486,7 triệu đồng). Con số tương ứng của bản cao nhất TRD Sportivo là 96.400 RM (522,5 triệu đồng). Bản 1.5GX nằm giữa G và TRD Sportivo có giá 92.800 RM, tương đương 503 triệu đồng.



