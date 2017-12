Toyota Việt Nam giảm giá xe trong tháng cuối năm 2017

Sang tháng 12/2017, Toyota giảm giá ôtô đối với một số sản phẩm của hãng, trong đó, mẫu xe được "ưu ái" nhất đợt này là Corolla Altis với giá trị lên tới 40 triệu đồng. Cụ thể, 2 phiên bản Corolla Altis là 2.0V CVT Sprot và Luxury giảm tới 40 triệu đồng, giá bán thực tế của hai mẫu xe này tại các đại lý là 825 triệu đồng và 870 triệu đồng. Mặc dù mới ra mắt bản nâng cấp vừa qua, tuy nhiên Corolla Altis 2017 tại Việt Nam không có sự thay đổi lớn nào so với trước đây, ngoại trừ bộ mâm đúc với thiết kế mới mạnh mẽ. Ở phía sau, Toyota đã giữ nguyên thiết kế đèn hậu cho chiếc xe, nhưng thiết kế lại chóa bên trong với đèn LED dải sắc sảo hơn cùng cản sau chỉnh sửa nhẹ. Tùy thuộc vào từng đại lý bán ra, giá xe có thể chênh lệch dao động trong khoảng 10 - 15 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của Corolla Altis mới cũng sẽ được giảm 20 triệu đồng. Phiên bản Corolla Altis 1.8E MT có giá bán thực tế là 655 triệu đồng, Corolla Altis 1.8E CVT có giá thực tế tại đại lý là 680 triệu đồng, Corolla Altis 1.8G CVT là 734 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá cho Corolla Altis, mẫu xe sang Toyota Camry mới cũng tiếp tục được Toyota điều chỉnh giảm 15 triệu đồng so với tháng trước. Giá bán hiện nay của Camry 2.0E chỉ còn 981 triệu đồng, của Camry 2.5G là 1,144 tỷ đồng, của Camry 2.5Q là 1,285 tỷ đồng. Toyota Camry 2017 chính thức được giới thiệu tại thị ôtô trường Việt vào đầu tháng 10/2017 vừa qua. Camry phiên bản cải tiến 2017 vẫn duy trì 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E cùng một số thay đổi về thiết kế nội ngoại thất, cũng như có giá bán "dễ chịu" hơn rất nhiều so với các phiên bản từng được Toyota Việt Nam bán ra trước đây. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Camry 2017 vẫn sẽ được ra mắt bao gồm 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E. Camry 2.5G được trang bị khối động cơ 2.5L, hộp số tự động 6 cấp, 4 xylanh thẳng hàng, hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i). Camry 2.0E sở hữu khối động cơ 2.EL, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVT-iW, phun xăng trực tiếp D-4S. Mẫu xe "ăn khách" bậc nhất của hãng xe Nhật tại thị trường ôtô Việt Nam hiện nay là Vios cũng được điều chỉnh tiếp tục giảm giá thêm khoảng 15 triệu đồng so với tháng trước, kéo theo giá thực tế của các phiên bản Toyota Vios tại các đại lý dao động chỉ từ 496 đến 569 triệu đồng. Vios là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số tạm tính kể từ đầu năm 2017, đến nay doanh số xe đã lên tới hơn 15.034 xe. Đây là đợt giảm giá mạnh thứ 4 đối với mẫu xe này khi trước đây, Vios đã từng được ưu đãi cao nhất lên tới 80 triệu đồng. Đó là thời điểm "tháng cô hồn 2017 vừa qua, tháng 7 âm lịch hàng năm". Vios được hãng xe Toyoa trang bị động cơ nạp khí tự nhiên 2NR-FE mới dung tích 1.5l 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i tối ưu hóa thời điểm đóng mở đồng thời cả van nạp và van xả (thay cho loại van biến thiên VVT-i cho van nạp ở phiên bản cũ). Các mẫu xe còn lại như Toyota Yaris, Innova cũng được điều chỉnh giảm không đáng kể, giá trị chỉ giảm dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, các mẫu xe này được dự báo sẽ có biến động mạnh trong năm 2018. Ở chiều ngược lại, mẫu SUV "hot" nhất thị trường Việt Nam của Toyota là Fortuner vẫn bất động về giá. Bên cạnh đó, các phiên bản của mẫu pick-up Hilux mới được ra mắt tháng trước mặc dù có doanh số không ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng vẫn "bình chân như vại".

