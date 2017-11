Toyota “trình làng” xe buýt Sora chạy pin nhiên liệu hydro

Triển lãm Tokyo 2017 là dịp hãng xe Toyota giới thiệu phiên bản thương mại mang tên Sora của mẫu xe Fuel Cell Bus Concept mà hãng đã giới thiệu 1 năm trước. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ phục vụ du khách trong và ngoài nước trong kì Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 và Paralympic Games. Điều khiến Sora trở nên đặc biệt và được nhiều du khách cũng như giới truyền thông quan tâm là việc sử dụng nhiên liệu hydro Fuel Cell Vehicle – FCV, một điều hiếm thấy trên một chiếc xe bus. Nhờ đó, chiếc xe buýt Sora hoàn toàn không phát thải trong quá trình vận hành. Cái tên Sora là bắt nguồn từ 4 chữ cái Sky (bầu trời), đại dương (ocean), river (sông), và không khí (air). Đây cũng chính là chu kỳ tuần hoàn của 2 nguyên tử Hydro và Oxy trong tự nhiên. Với ý nghĩa này, Sora được kì vọng không chỉ trở thành một chiếc xe buýt mang tính biểu tượng được người dân sử dụng rộng rãi mà còn tạo ra một xu hướng xe buýt sạch trong tương lai. Dù được sử dụng pin nhiên liệu hydro giống như chiếc xe du lịch Mirai nhưng Sora có đến tổng cộng 10 bình chứa hydro,hơn hẳn 8 chiếc so với Mirai, với sức chứa lên đến 600 lít hydro hóa lỏng giúp xe có thể hoạt động trong phạm vi 200 km. Bộ pin theo xe có dung lượng 235 kWh, năng lượng điện được truyền đến 2 động cơ điện giúp cho Sora có thể đạt được công suất tối đa là 303 mã lực (226 kW) và mô men xoắn cực đại 670 Nm. Thời gian nạp đầy 10 bình hydro diễn ra trong vòng 10 phút. Là một chiếc xe phục vụ cho kì Thế vận hội Olympic, trang bị an toàn cho Sora được đặt lên hàng đầu, bao gồm tính năng kiểm soát tăng tốc nhằm ngăn ngừa hiện tượng tăng ga đột ngột khiến hành khách trên xe bị ngã. Đặc biệt, Toyota cho biết là Sora còn có thể đóng vai trò làm máy phát điện trong những trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, Sora còn được trang bị 8 máy quay, trong đó có 5 chiếc bên ngoài và 3 chiếc bên trong và ngoài để đảm bảo an toàn xung quanh xe. Nhờ đó, tài xế có thể theo dõi tình trạng xung quanh xe hay giám sát cửa lên/xuống trên xe, đồng thời có một cái nhìn bao quát trong khoang xe. Không gian nội thất bên trong xe được hãng xe Nhật Bản ứng dụng ghế gập nhằm tạo thêm không gian giúp cho người sử dụng xe lăn hay xe đẩy em bé. Toyota cũng cho biết Sora có sức chứa lên đến 79 người, bao gồm 22 vị trí ngồi, 56 vị trí đứng và tài xế. Dự kiến sẽ chỉ có 100 chiếc Toyota Sora được sản xuất để phục vụ cho sự kiện Tokyo 2020 Olympic và Paralympic Games. Giá mỗi chiếc Sora được đại diện Toyota tiết lộ là vào khoảng 1.000.000 Yên, tức tương đương 900.000 đô la Mỹ. Nguồn ảnh: autoguide.com

