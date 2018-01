Toyota ra mắt MPV hạng sang Vellfire 2018

So với thế hệ người tiền nhiệm, thiết kế của mẫu xe Toyota Vellfire 2018 được hãng xe Nhật Bản chăm chút lại trở nên đẹp mắt hơn. Dựa trên dòng xe MPV cao cấp cùng hãng Alphard, Toyota Vellfire sở hữu thiết kế khỏe khoắn hơn, nội thất sang trọng và giá bán rẻ hơn Alphard. Vellfire mới sở hữu thiết kế đậm nét và khỏe khoắn hơn so với đàn anh "sang chảnh" Alphard. Lưới tản nhiệt của xe gồm các thanh ngang cực lớn, ngay bên cạnh là đèn pha và đèn demi LED sắc sảo được tách thành 2 phần. Xe sở hữu bộ mâm 18 inch dạng nan và cột B vát góc. Vellfire đều có thiết kế cản sau và cánh gió tích hợp đèn phanh trên kính. Khác với phiên bản trước, Vellfire 2018 sở hữu đèn phanh cùng choá đèn hậu màu đỏ thay vì trắng. Bên cạnh đó, hình dáng các cửa kính bên ngoài xe khá đẹp tạo cảm giác như một dòng chảy trong thiết kế ngoại thất. Được thiết kế theo ý tưởng "Avant Gorgeous" của Toyota, nội thất trên Vellfire đem lại cảm giác thoáng rộng và hiện đại cùng các lựa chọn màu đem tới cảm giác nam tính. Trên bảng táp-lô của xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới với màn hình cảm ứng 7 inch. Ghế lái điều chỉnh điện và nhớ vị trí. Các vật liệu được Toyota sử dụng trên Vellfire cũng rất cao cấp với nội thất bọc da xịn và các chi tiết ốp gỗ màu đen. Hàng ghế sau của xe có ghế VIP cao cấp với đệm đỡ chân riêng, có thể điều chỉnh điện toàn phần và tiến lùi bằng các ray trên sàn xe để người dùng dễ dàng bước xuống hàng ghế thứ 3. Cạnh mỗi ghế ngồi là một cụm điều khiển các chức năng xe. Các trang bị "khủng" khác của Vellfire bao gồm hệ thống điều hòa 3 vùng với khe gió và điều khiển độc lập cho hàng ghế thứ 2, máy lọc không khí nano của Panasonic, đèn LED nội thất 16 màu... Khi không sử dụng, hàng ghế thứ 3 trên Vellfire có thể được gập gọn vào hai bên thành xe, đem tới không gian chứa hành lý rộng như một chiếc xe van. Vellfire 2018 mới sẽ được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense P (TSS-P) tiêu chuẩn. Theo đó, gói trang bị an toàn này thường được dành cho các dòng xe cao cấp và cỡ trung của của hãng xe Nhật. Gói trang bị này gồm có đèn pha tự động, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm có thể phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình bằng ra đa. Mẫu xe MPV hạng sang Toyota Vellfire bản 2018 bán ra tại thị trường Nhật Bản với các tùy chọn động cơ xăng 2GR-FE 3.5 lít và 2AR-FE 2.5 lít. Bản động cơ 3.5 lít, có công suất 280 PS ở vòng tua 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 344 Nm ở 4.700 vòng/phút. Trong khi đó, bản động cơ 2.5 lít sản xuất ra công suất 182 PS ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm ở 4.100 vòng/phút. Phiên bản Alphard Hybrid sẽ kết hợp động cơ 2.5 lít Atkinson công suất 150 mã lực với mô-tơ điện 141 PS và mô-tơ 67 PS ở phía sau, kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Video: Xem chi tiết MPV hạng sang Toyota Vellfire 2018 tại Nhật Bản.

So với thế hệ người tiền nhiệm, thiết kế của mẫu xe Toyota Vellfire 2018 được hãng xe Nhật Bản chăm chút lại trở nên đẹp mắt hơn. Dựa trên dòng xe MPV cao cấp cùng hãng Alphard, Toyota Vellfire sở hữu thiết kế khỏe khoắn hơn, nội thất sang trọng và giá bán rẻ hơn Alphard. Vellfire mới sở hữu thiết kế đậm nét và khỏe khoắn hơn so với đàn anh "sang chảnh" Alphard. Lưới tản nhiệt của xe gồm các thanh ngang cực lớn, ngay bên cạnh là đèn pha và đèn demi LED sắc sảo được tách thành 2 phần. Xe sở hữu bộ mâm 18 inch dạng nan và cột B vát góc. Vellfire đều có thiết kế cản sau và cánh gió tích hợp đèn phanh trên kính. Khác với phiên bản trước, Vellfire 2018 sở hữu đèn phanh cùng choá đèn hậu màu đỏ thay vì trắng. Bên cạnh đó, hình dáng các cửa kính bên ngoài xe khá đẹp tạo cảm giác như một dòng chảy trong thiết kế ngoại thất. Được thiết kế theo ý tưởng "Avant Gorgeous" của Toyota, nội thất trên Vellfire đem lại cảm giác thoáng rộng và hiện đại cùng các lựa chọn màu đem tới cảm giác nam tính. Trên bảng táp-lô của xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới với màn hình cảm ứng 7 inch. Ghế lái điều chỉnh điện và nhớ vị trí. Các vật liệu được Toyota sử dụng trên Vellfire cũng rất cao cấp với nội thất bọc da xịn và các chi tiết ốp gỗ màu đen. Hàng ghế sau của xe có ghế VIP cao cấp với đệm đỡ chân riêng, có thể điều chỉnh điện toàn phần và tiến lùi bằng các ray trên sàn xe để người dùng dễ dàng bước xuống hàng ghế thứ 3. Cạnh mỗi ghế ngồi là một cụm điều khiển các chức năng xe. Các trang bị "khủng" khác của Vellfire bao gồm hệ thống điều hòa 3 vùng với khe gió và điều khiển độc lập cho hàng ghế thứ 2, máy lọc không khí nano của Panasonic, đèn LED nội thất 16 màu... Khi không sử dụng, hàng ghế thứ 3 trên Vellfire có thể được gập gọn vào hai bên thành xe, đem tới không gian chứa hành lý rộng như một chiếc xe van. Vellfire 2018 mới sẽ được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense P (TSS-P) tiêu chuẩn. Theo đó, gói trang bị an toàn này thường được dành cho các dòng xe cao cấp và cỡ trung của của hãng xe Nhật. Gói trang bị này gồm có đèn pha tự động, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm có thể phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình bằng ra đa. Mẫu xe MPV hạng sang Toyota Vellfire bản 2018 bán ra tại thị trường Nhật Bản với các tùy chọn động cơ xăng 2GR-FE 3.5 lít và 2AR-FE 2.5 lít. Bản động cơ 3.5 lít, có công suất 280 PS ở vòng tua 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 344 Nm ở 4.700 vòng/phút. Trong khi đó, bản động cơ 2.5 lít sản xuất ra công suất 182 PS ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm ở 4.100 vòng/phút. Phiên bản Alphard Hybrid sẽ kết hợp động cơ 2.5 lít Atkinson công suất 150 mã lực với mô-tơ điện 141 PS và mô-tơ 67 PS ở phía sau, kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Video: Xem chi tiết MPV hạng sang Toyota Vellfire 2018 tại Nhật Bản.