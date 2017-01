Toyota ra mắt Hilux thể thao TRD “chốt giá” 508 triệu

Tại triển lãm ôtô Oman ở Trung Đông, phiên bản bán tải thể thao Toyota Hilux TRD mới đã được ra mắt chính thức. Dựa trên bản Hilux giá rẻ XL cabin kép tại thị trường Oman, Hilux TRD đã có nhiều chi tiết ngoại thất đặc biệt được tạo ra bởi bộ phận phát triển xe đua của Toyota là TRD (Toyota Racing Development). So với phiên bản thường, Hilux TRD đã có lưới tản nhiệt mới màu đen mờ với logo TRD và ngoại hình đầy "cơ bắp", gợi nhớ về các dòng bán tải cỡ lớn từ Toyota và một số hãng xe Mỹ khác. Trong khi đó, bên dưới cản trước của xe là một tấm ốp nhôm chống va đập khi đi offroad được cắt chữ TRD. Ở hai bên thân xe, phiên bản Hilux TRD đã có thêm bậc bước chân làm bằng thép không rỉ, được sơn đen mờ với logo TRD đầy vẻ mạnh mẽ. Trong khi đó, bộ mâm 6 cánh với đường kính 18 inch và thiết kế khỏe khoắn cũng là điểm đặc biệt của phiên bản này. Ở phía sau đuôi xe, Hilux TRD gần như không khác gì so với phiên bản Hilux XL bình thường, ngoại trừ ống xả được đặt lệch bên phải đuôi xe với chụp pô của TRD. Dù có nhiều chi tiết thay đổi ở bên ngoài nhưng bên trong nội thất, Hilux TRD không có thay đổi nào so với bản XL. Dựa trên phiên bản giá rẻ nên chiếc xe chỉ được trang bị những chiếc ghế bọc nỉ rẻ tiền với lưng và đệm ghế mỏng, chỉnh cơ hoàn toàn. Những trang bị tiện nghi trên pheien bản này dừng lại ở mức tạm đủ dùng với kết nối Bluetooth, dàn âm thanh 4 loa, đầu CD 2 DIN và vô-lăng với cụm nút điều chỉnh âm thanh được tích hợp sẵn. Giống như phiên bản Hilux XL, Hilux TRD được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp dual VVT-i 2.7 lít, với công suất tối đa 164 mã lực. Xe có 2 phiên bản hộp số là số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp; cả hai hộp số này đều đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Đối tượng khách hàng chính mà phiên bản Hilux TRD hướng tới là những người đam mê offroad, cần một chiếc xe ôtô bán tải không nhiều tiện nghi nhưng phải có độ tin cậy cao. Giá bán của xe chưa được Toyota công bố, nhưng chắc chắn sẽ không đắt hơn quá nhiều so với mức khởi điểm 8600 Rial (tương đương 508 triệu đồng) của phiên bản XL thường.

Tại triển lãm ôtô Oman ở Trung Đông, phiên bản bán tải thể thao Toyota Hilux TRD mới đã được ra mắt chính thức. Dựa trên bản Hilux giá rẻ XL cabin kép tại thị trường Oman, Hilux TRD đã có nhiều chi tiết ngoại thất đặc biệt được tạo ra bởi bộ phận phát triển xe đua của Toyota là TRD (Toyota Racing Development). So với phiên bản thường, Hilux TRD đã có lưới tản nhiệt mới màu đen mờ với logo TRD và ngoại hình đầy "cơ bắp", gợi nhớ về các dòng bán tải cỡ lớn từ Toyota và một số hãng xe Mỹ khác. Trong khi đó, bên dưới cản trước của xe là một tấm ốp nhôm chống va đập khi đi offroad được cắt chữ TRD. Ở hai bên thân xe, phiên bản Hilux TRD đã có thêm bậc bước chân làm bằng thép không rỉ, được sơn đen mờ với logo TRD đầy vẻ mạnh mẽ. Trong khi đó, bộ mâm 6 cánh với đường kính 18 inch và thiết kế khỏe khoắn cũng là điểm đặc biệt của phiên bản này. Ở phía sau đuôi xe, Hilux TRD gần như không khác gì so với phiên bản Hilux XL bình thường, ngoại trừ ống xả được đặt lệch bên phải đuôi xe với chụp pô của TRD. Dù có nhiều chi tiết thay đổi ở bên ngoài nhưng bên trong nội thất, Hilux TRD không có thay đổi nào so với bản XL. Dựa trên phiên bản giá rẻ nên chiếc xe chỉ được trang bị những chiếc ghế bọc nỉ rẻ tiền với lưng và đệm ghế mỏng, chỉnh cơ hoàn toàn. Những trang bị tiện nghi trên pheien bản này dừng lại ở mức tạm đủ dùng với kết nối Bluetooth, dàn âm thanh 4 loa, đầu CD 2 DIN và vô-lăng với cụm nút điều chỉnh âm thanh được tích hợp sẵn. Giống như phiên bản Hilux XL, Hilux TRD được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp dual VVT-i 2.7 lít, với công suất tối đa 164 mã lực. Xe có 2 phiên bản hộp số là số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp; cả hai hộp số này đều đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Đối tượng khách hàng chính mà phiên bản Hilux TRD hướng tới là những người đam mê offroad, cần một chiếc xe ôtô bán tải không nhiều tiện nghi nhưng phải có độ tin cậy cao. Giá bán của xe chưa được Toyota công bố, nhưng chắc chắn sẽ không đắt hơn quá nhiều so với mức khởi điểm 8600 Rial (tương đương 508 triệu đồng) của phiên bản XL thường.