Toyota Innova "siêu ngầu" nhờ gói độ bodykit siêu rẻ

Có lẽ do chưa hài lòng với thiết kế hiện tại của chiếc xe ôtô Toyota Innova Crysta. Mới đây, một khách hàng tại Ấn Độ đã tiếp tục lên đời chiếc xe của mình với gói độ của hãng ATIVUS, Thái Lan. Đây là hãng độ xe nổi tiếng, chuyên cung cấp những gói độ bodykit cho thị trường Châu Á như: Ấn Độ, Indonesia và cả Việt Nam. Tại Việt Nam nhắc đến cái tên Toyota Innova, nó được xem là mẫu xe rất quen thuộc với nhiều người tiêu dùng bởi sự tiện dụng, giá rẻ và luôn được làm mới... ở một số thị trường khác như Thái Lan, Ấn Độ nó cũng có sức hút không kém, nhưng được gọi với cái tên Toyota Innova Crysta. Ở bản độ này, chiếc Innova trong cá tính và ngầu hơn rất nhiều. Phía trước, đầu xe nổi bật với phần cản va trước kích thước lớn tạo cảm giác trọng tâm xe được hạ thấp xuống. Ngoài ra, phía dưới hai dải đèn LED được bố trí kết hợp 2 thanh cờ rôm vắt ngang lưới tản nhiệt. Trên bản độ mới này, mẫu xe 7 chỗ giá rẻ nhà Toyota không chỉ được làm mới nhờ sở hữu thân xe nổi bật với 2 thanh cờ-rôm chạy dọc, ngoài ra khách hàng có 2 tuỳ chọn mâm tuỳ sở thích. Mâm đa chấu dạng thể thao kích thước 17 inch và mâm đa chấu kích thước 19 inch. Bản độ này không can thiệp đến phần nội thất, hệ dẫn động cũng như động cơ xe. Chưa rõ chi phí mà khách hàng tại Ấn Độ phải trả cho bản độ này, tuy nhiên nếu so sánh với những gói độ trước đây của một mẫu xe Toyota khác là Fortuner thì khoảng tiền phải trả khoảng 100.000- 150.000 INR (khoảng 35-52 triệu đồng). Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Crysta có 3 tuỳ chon động cơ gồm: động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 2.7 lít, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp số ảo; động cơ diesel dung tích 2.4 lít đi cùng hộp số sàn 6 cấp và cuối cùng là động cơ diesel dung tích 2.8 lít đi kèm hộp số tự động 6 cấp số ảo. Toyota Innova Crysta có mức giá bán từ 1.420.000-2.140.000 (tương đương 499- 746 triệu đồng).

