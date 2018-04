Toyota Fortuner số sàn cũ, dùng chán bán 1,2 tỷ tại Việt Nam

Chiếc xe Toyota Fortuner 2017 cũ máy dầu 2.4G số sàn đã đi được 4000km trong bài viết này hiện đang được chủ nhân rao bán với giá 1,2 tỷ đồng - Mức giá cao hơn nhiều so với mức giá niêm yết 981 triệu đồng cho phiên bản máy dầu của mẫu SUV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam. Mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản 2017 dài hơn đời cũ 90mm (4.795mm), rộng hơn 15mm (1.855mm), nhưng lại thấp hơn 15mm (1.835mm). Chiều dài cơ sở vẫn ngắn hơn 5mm, ở mức 2.745mm. Khoảng sáng gầm 219mm, cao hơn so với Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest. Trên mẫu xe này, nó đã được chủ nhân trang bị thêm bộ body kits thể thao Ativus của Thái Lan với cụm lưới tản nhiệt lớn mang hình dáng con suốt lấy cảm hứng từ thương hiệu xe sang Lexus, bộ body kits còn tích hợp đèn LED trang trí bên dưới cụm đèn sương mù nguyên bản. Xe sở hữu giá nóc thể thao, năng động và tích hợp trên trần xe và gương chiếu hậu bên ngoài có kích thước lớn và tích hợp đèn báo rẽ LED. Trên phiên bản số sàn này, vành xe cỡ 17-inch thiết kế 6 chấu kép thể thao. Trên mẫu xe này, ngoài cụm đèn sau và thanh nẹp biển số mạ crom được kéo dài, nối liền với cụm đèn hậu sau thì cản sau cũng đã được làm mới với body kits thể thao Ativus. Các chi tiết kết hợp hài hòa với cản sau dày và cứng cáp, mang đến sự chắc chắn và ổn định cho chiếc xe. Bên trong nội thất, chiếc xe Toyota Fortuner số sàn cũ này đã được chủ nhân độ lại một số chi tiết như; bộ ghế nỉ nguyên bản đã được bọc da thay cho nỉ, đầu CD 1 đĩa đã được thay thế bằng đầu DVD tích hợp camera quan sát 360 độ, xe cũng độ gương chiếu hậu gập điện... Về mặt an toàn, Toyota Fortuner 2017 tạo nên cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với bản cũ lắp ráp trong nước. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe ở phía sau, khung xe GOA chịu lực tốt và dây đai an toàn 3 điểm cho cả 7 vị trí trong cabin. Mẫu xe này sở hữu tổng chiều dài để chân khá thoải mái, rộng rãi. Khoảng trần xe dành cho người lái cũng đã tăng thêm 16mm, hàng ghế 2 tăng 10mm (so với thế hệ trước đây). Nhưng hàng ghế thứ 3 lại chật chội hơn khi khoảng trần giảm 21mm. Khoảng đầu gối hàng ghế 2 tăng gấp đôi, từ 88mm giờ lên đến 175mm. Ở phiên bản máy dầu này, xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.4L (2GD-FTV), động cơ cho công suất tối đa 148 mã lực tại vòng tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm tại dải vòng tua máy từ 1.600 - 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số sàn 6 cấp (6 MT). Toyota Fortuner 2017 tại Việt Nam được nhập khẩu từ thị trường Indonesia, do bị ảnh hưởng bởi Nghị Định 116 có hiệu lực từ 1/1/2018, Nghị Định này là ''rào cản'' với các dòng xe nhập từ khối ASEAN hưởng thuế mới 0% dẫn đến các dòng xe nhập khẩu trong đó có Toyota Fortuner 2017 bị ảnh hưởng do thiếu nguồn cung, xe trở nên khan hàng hơn. Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số của của Toyota Fortuner trong thời gian qua bị giảm mạnh. Kể từ tháng 11/2017 tại Việt Nam đến nay, nhiều đại lý của Toyota không có xe Fortuner 2017 để bán, nếu muốn mua Fortuner 2017 người tiêu dùng đành chọn xe cũ trên thị trường. Video: ra mắt Toyota Fortuner 2017.

