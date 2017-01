Toyota Fortuner rẻ hơn Ford Everest tới 600 triệu tại VN

Vào ngày 5/1/2017 vừa qua, Toyota Fortuner 2017 mới đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam, hướng tới phân khúc SUV tầm trung. Trên Thế giới và ngay cả Việt Nam, đối thủ thường được nhắc tới nhất của Fortuner là Ford Everest thế hệ 2017. Với sự xuất hiện của Fortuner mới, Ford Everest đã chính thức có một đối thủ xứng đáng sau 1 năm "một mình một ngựa" trên thị trường Việt. Cả Fortuner và Everest mới đều sở hữu thiết kế mới đầy hấp dẫn và khác biệt với các thế hệ trước. Trong đó, Everest có kiểu dáng "cơ bắp" đậm chất Mỹ. Những người yêu xe cũng có thể thấy sự quen thuộc khi nhìn vào phần đầu Everest khi chiếc xe khá giống Ford Ranger, chỉ khác biệt lớn ở lưới tản nhiệt và cản trước. Trong khi đó với Fortuner, Toyota đã "quyết tâm" khiến chiếc xe trông khác biệt với người anh em bán tải Hilux. Fortuner sở hữu những đường nét sắc sảo khá giống các dòng xe sang Lexus. Tuy nhiên, cả 2 mẫu xe này đều có một số chi tiết ngoại thất được hoàn thiện tương tự nhau, có thể kể tới bao gồm đèn pha projector, lưới tản nhiệt mạ chrome, mâm đúc 2 tông màu kích thước lớn và khoảng sáng gầm xe cao. Về lý thuyết, Everest lớn hơn một chút so với Fortuner với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4893, 1862, 1836 mm cùng trục cơ sở dài 2850 mm và khoảng sáng gầm 225 mm. Những con số này ở Fortuner lần lượt là 4795, 1855, 1935, 2750 và 193 mm. Ở bên trong nội thất, Everest có bảng táp-lô khá giống Ranger, nhưng được trang bị cao cấp hơn nhiều. Hàng ghế trước của chiếc xe hoàn toàn chỉnh điện. Trên bảng điều khiển trung tâm của bản Titanium cao cấp nhất là hệ thống thông tin giải trí SYNC 2 thông minh, với màn hình cảm ứng lớn. Trong khi đó, Fortuner không chia sẻ chung thiết kế nội thất với Hilux. Các trang bị trên phiên bản V 4x4 cao cấp nhất của xe gồm hệ thống giải trí bao gồm âm thanh 6 loa với đầu DVD 7 inch cảm ứng, kết nối Bluetooth và điện thoại rảnh tay, ghế chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 dàn lạnh... Everest có tổng cộng 3 hàng ghế, đem tới khả năng ngồi 7 người. Với kích thước lớn, chiếc xe đem tới không gian tương đối rộng rãi trong khoang lái. Lưng ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3 có thể được gập hẳn xuống sàn xe để gia tăng thể tích khoang hành lý. So với thế hệ trước, khoảng trần xe dành cho người lái trên Fortuner cũng đã tăng thêm 16mm, hàng ghế 2 tăng 10mm. Tuy nhiên hàng ghế thứ 3 lại chật chội hơn khi khoảng trần giảm 21mm. Khoảng đầu gối hàng ghế 2 tăng gấp đôi, từ 88mm giờ lên đến 175mm. Hàng ghế thứ 3 của Fortuner gập 50/50 và xếp về 2 bên thành xe thay vì gập phẳng như Everest. Ford Everest có 2 phiên bản động cơ là diesel TDCi Duratorq VGT 2.2L (160 mã lực/385 Nm) và Duratorq 3.2l (200 mã lực/470 Nm). Kèm theo những động cơ này là lựa chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động Select Shift cao cấp. Trên các phiên bản cao cấp, chiếc xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian Terrain Management. Fortuner mới có 2 phiên bản máy xăng hoặc dầu. Động cơ xăng tích hợp công nghệ VTT-i kép, sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn tối đa 245 Nm tại 4.000 v/p. Động cơ máy dầu mới 2.4G có lợi thế lớn về momen xoắn khi có thể đặt tối đa 400 Nm tại dải vòng tua hẹp 1.600 – 2.000 v/p. Fortuner mới sử dụng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp, cùng với hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh tùy phiên bản. Ford Everest hoàn toàn mới được sản xuất tại AutoAlliance Thái Lan tại Rayong, Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam. Giá bán cho phiên bản Everest thấp nhất Trend 2.2L AT 4x2 hiện đang là 1,249 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Titanium 2.2L AT 4x2 có giá 1,329 tỷ và bản Titanium + 3.2L AT 4WD giá lên tới 1,936 tỷ đồng. Cũng có 3 phiên bản như Everest nhưng Fortuner được Toyota định giá rẻ hơn nhiều. Phiên bản cao nhất của xe là Fortuner V 4x4 có giá 1,308 tỷ đồng trong khi 2 bản V 4x2 và G 4x2 lần lượt có giá 1,149 tỷ - 981 triệu đồng. Cũng giống Everest, Fortuner thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc nhưng Toyota nhập chiếc xe từ thị trường Indonesia.

Vào ngày 5/1/2017 vừa qua, Toyota Fortuner 2017 mới đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam, hướng tới phân khúc SUV tầm trung. Trên Thế giới và ngay cả Việt Nam, đối thủ thường được nhắc tới nhất của Fortuner là Ford Everest thế hệ 2017. Với sự xuất hiện của Fortuner mới, Ford Everest đã chính thức có một đối thủ xứng đáng sau 1 năm "một mình một ngựa" trên thị trường Việt. Cả Fortuner và Everest mới đều sở hữu thiết kế mới đầy hấp dẫn và khác biệt với các thế hệ trước. Trong đó, Everest có kiểu dáng "cơ bắp" đậm chất Mỹ. Những người yêu xe cũng có thể thấy sự quen thuộc khi nhìn vào phần đầu Everest khi chiếc xe khá giống Ford Ranger, chỉ khác biệt lớn ở lưới tản nhiệt và cản trước. Trong khi đó với Fortuner, Toyota đã "quyết tâm" khiến chiếc xe trông khác biệt với người anh em bán tải Hilux. Fortuner sở hữu những đường nét sắc sảo khá giống các dòng xe sang Lexus. Tuy nhiên, cả 2 mẫu xe này đều có một số chi tiết ngoại thất được hoàn thiện tương tự nhau, có thể kể tới bao gồm đèn pha projector, lưới tản nhiệt mạ chrome, mâm đúc 2 tông màu kích thước lớn và khoảng sáng gầm xe cao. Về lý thuyết, Everest lớn hơn một chút so với Fortuner với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4893, 1862, 1836 mm cùng trục cơ sở dài 2850 mm và khoảng sáng gầm 225 mm. Những con số này ở Fortuner lần lượt là 4795, 1855, 1935, 2750 và 193 mm. Ở bên trong nội thất, Everest có bảng táp-lô khá giống Ranger, nhưng được trang bị cao cấp hơn nhiều. Hàng ghế trước của chiếc xe hoàn toàn chỉnh điện. Trên bảng điều khiển trung tâm của bản Titanium cao cấp nhất là hệ thống thông tin giải trí SYNC 2 thông minh, với màn hình cảm ứng lớn. Trong khi đó, Fortuner không chia sẻ chung thiết kế nội thất với Hilux. Các trang bị trên phiên bản V 4x4 cao cấp nhất của xe gồm hệ thống giải trí bao gồm âm thanh 6 loa với đầu DVD 7 inch cảm ứng, kết nối Bluetooth và điện thoại rảnh tay, ghế chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 dàn lạnh... Everest có tổng cộng 3 hàng ghế, đem tới khả năng ngồi 7 người. Với kích thước lớn, chiếc xe đem tới không gian tương đối rộng rãi trong khoang lái. Lưng ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3 có thể được gập hẳn xuống sàn xe để gia tăng thể tích khoang hành lý. So với thế hệ trước, khoảng trần xe dành cho người lái trên Fortuner cũng đã tăng thêm 16mm, hàng ghế 2 tăng 10mm. Tuy nhiên hàng ghế thứ 3 lại chật chội hơn khi khoảng trần giảm 21mm. Khoảng đầu gối hàng ghế 2 tăng gấp đôi, từ 88mm giờ lên đến 175mm. Hàng ghế thứ 3 của Fortuner gập 50/50 và xếp về 2 bên thành xe thay vì gập phẳng như Everest. Ford Everest có 2 phiên bản động cơ là diesel TDCi Duratorq VGT 2.2L (160 mã lực/385 Nm) và Duratorq 3.2l (200 mã lực/470 Nm). Kèm theo những động cơ này là lựa chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động Select Shift cao cấp. Trên các phiên bản cao cấp, chiếc xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian Terrain Management. Fortuner mới có 2 phiên bản máy xăng hoặc dầu. Động cơ xăng tích hợp công nghệ VTT-i kép, sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn tối đa 245 Nm tại 4.000 v/p. Động cơ máy dầu mới 2.4G có lợi thế lớn về momen xoắn khi có thể đặt tối đa 400 Nm tại dải vòng tua hẹp 1.600 – 2.000 v/p. Fortuner mới sử dụng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp, cùng với hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh tùy phiên bản. Ford Everest hoàn toàn mới được sản xuất tại AutoAlliance Thái Lan tại Rayong, Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam. Giá bán cho phiên bản Everest thấp nhất Trend 2.2L AT 4x2 hiện đang là 1,249 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Titanium 2.2L AT 4x2 có giá 1,329 tỷ và bản Titanium + 3.2L AT 4WD giá lên tới 1,936 tỷ đồng. Cũng có 3 phiên bản như Everest nhưng Fortuner được Toyota định giá rẻ hơn nhiều. Phiên bản cao nhất của xe là Fortuner V 4x4 có giá 1,308 tỷ đồng trong khi 2 bản V 4x2 và G 4x2 lần lượt có giá 1,149 tỷ - 981 triệu đồng. Cũng giống Everest, Fortuner thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc nhưng Toyota nhập chiếc xe từ thị trường Indonesia.