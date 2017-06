Toyota Fortuner 2017 mới "nhá hàng" tại Thái Lan

Mặc dù mẫu SUV cỡ trung Toyota Fortuner 2017 cũng chỉ mới được ra mắt vào năm 2015, tuy nhiên để duy trì sức cạnh tranh của mẫu xe này so với các đối thủ cùng phân khúc hãng xe Toyota đã tung ra một số nâng cấp về trang bị cho dòng SUV bán chạy của mình tại thị trường Thái Lan. Theo giới truyền thông Thái Lan, Toyota Fortuner 2017 bản G thấp nhất sẽ được bổ sung phanh đĩa trên bánh sau và bậc cửa lên xuống màu bạc tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản V và TRD Sportivo sẽ có thêm đèn sương mù LED cũng như ghế hành khách phía trước chỉnh điện. Bản bán chạy nhất của dòng Toyota Fortuner tại Thái Lan là 2.4 V sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh với tính năng Stop-Start tự động. Hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát lực bám và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng có trên Toyota Fortuner 2.4 V 2017 tại thị trường Thái Lan. Một số trang bị cũ của mẫu xe này vẫn được giữ lại trên Toyota Fortuner 2017 bản nâng cấp mới bao gồm đèn pha projector Bi-Beam LED, đèn LED định vị ban ngày, cửa khoang hành lý chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí T-Connect, định vị vệ tinh và camera lùi. Công nghệ cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đổ đèo, khóa vi sai cầu sau và các chế độ chọn dẫn động thông qua nút bấm cũng được trang bị trên xe và không thay đổi nhiều so với phiên bản hiện tại đang bán ra tại thị trường này. Về mặt an toàn, tất cả các phiên bản đều hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS/EDB/B, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe ở phía sau, khung xe GOA chịu lực và dây đai an toàn 3 điểm cho cả 7 vị trí trong cabin cùng 2 túi khí trước, 2 túi khí bên phía trước, 2 túi khí rèm và 1 túi khí đầu gối người lái... Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp 2017 sẽ tiếp tục có 3 tùy chọn động cơ khác nhau, gồm động cơ diesel tăng áp GD 4 xi lanh, dung tích 2.8 lít sản sinh công suất tối đa 177 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ diesel tăng áp dung tích 2.4 lít, công suất tối đa 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 Nm. Ngoài ra còn có động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.7 lít, cho công suất tối đa 166 mã lực mô men xoắn cực đại 245 Nm. Các động cơ này kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Dự kiến, Toyota Fortuner 2017 sẽ được bày bán trên thị trường Thái Lan vào tháng 7/2017. Hiện chưa rõ giá bán của Toyota Fortuner 2017 tại Thái Lan. Trong khi đó, phiên bản cũ của Toyota Fortuner có giá dao động từ 1,299 - 1,769 triệu Baht (tương đương 864 triệu đến 1,17 tỷ đồng).

