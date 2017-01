Toyota Fortuner 2017 "lộ hàng", giá từ 1,1 tỷ tại VN

Một loạt những hình ảnh chụp lại 2 chiếc SUV Toyota Fortuner 2017 phiên bản máy xăng số tự động và máy dầu số sàn đã lộ diện trước thềm ra mắt xe vào ngày 5/1/2017 sắp tới. Qua hình ảnh xuất hiện, có thể thấy trước một số trang bị được lắp trên hai phiên bản. Toyota Fortuner 2017 sở hữu kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835mm. So với bản cũ có kích thước 4.705 x 1.840 x 1.850mm, thế hệ mới dài và rộng hơn nhưng chiều cao giảm, tạo nên diện mạo một chiếc SUV bề thế nhưng khá thể thao. Bên cạnh đó, chiều dài trục cơ sở gần như không đổi so với phiên bản cũ. Khoảng sáng gầm xe tăng lên từ 220 lên 225mm. Lưới tản nhiệt chỉ còn 2 thanh kim loại vắt ngang với một đường viền crôm chữ V, cụm đèn trước cũng thiết kế sắc sảo hơn hẳn. Có thiết kế khá giống với mẫu xe Camry mới, hốc đèn sương mù của Fortuner phiên bản 2017 cũng được viền crôm để tạo vẻ hầm hố và điểm nhấn cần thiết cho đầu xe. Ngoài ra, nắp ca-pô không còn được dập nổi, thay vào đó là 3 đường dập nổi ở hông xe mang lại cảm giác lướt gió tốt. Phần sau xe có thiết kế tinh tế và mềm mại với cúp đèn hậu nhỏ gọn và kéo dài giữa về phía logo Fortuner giữa xe. Cụm đèn cốt/ pha đều là LED cao cấp, tích hợp tự động bật/ tắt, điều chỉnh góc chiếu,... Gương chiếu hậu có thể chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, kính sau xe có tính năng sấy, còn gạt mưa là loại gián đoạn, điều chỉnh thời gian. Bên trong Toyota Fortuner 2017 sở hữu cabin 7 chỗ ngồi khá rộng rãi, khoảng để chân thoải mái nhờ chiều dài cơ sở 2.745mm. Hàng ghế trước sở hữu thiết kế thể thao ôm 2 bên khá thoải mái. Ghế ngồi của 2 bản số tự động được bọc da với ghế lái chỉnh điện 8 hướng còn bản số sàn bọc nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng. Trang bị phục vụ cảm giác lái tạo nên sự khác biệt cho các phiên bản bên cạnh điểm chung là gương chiếu hậu trong hỗ trợ 2 chế độ ngày/ đêm và tay lái thiết kế dạng 3 chấu thể thao. Vô-lăng 2 bản số tự động được bọc da, ốp gỗ, mạ bạc và crom, tích hợp lẫy chuyển số, cụm màn hình Optitron với màn hình đa thông tin TFT hiển thị màu trực quan. Tính năng chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm cũng được ưu ái cho Toyota Fortuner 2017 số tự động. Trong khi đó, tay lái số sàn vẫn dùng chất liệu nhựa Urethane. Hệ thống âm thanh của 2 bản số tự động cũng cao cấp hơn với đầu DVD, 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch so với bản số sàn chỉ trang bị đơn giản Hệ thống điều hòa trên phiên bản số sàn vẫn là loại chỉnh tay, không giống như tự động trên 2 phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, trên tất cả các mẫu Fortuner (cả số tự động và số sàn) đều có cửa gió cho hàng ghế sau giúp việc lưu thông không khí mát mẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các phiên bản Fortuner đều có ghế hành khách trước chỉnh tay 4 hướng, hàng ghế thứ 2 của Fortuner cho phép gập 60:40, hàng ghế 3 gập 50:50 sang 2 bên nhưng tính năng một chạm thực sự mang lại sự tiện lợi. Về mặt an toàn, tất cả các phiên bản đều hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe ở phía sau, khung xe GOA chịu lực tốt và dây đai an toàn 3 điểm cho cả 7 vị trí trong cabin. Riêng bản số tự động được ưu ái hơn với hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn báo phanh khẩn cấp. Bản cao cấp FV 4×4 còn có những trang bị riêng như hỗ trợ đổ đèo và camera lùi. Số lượng túi khí được phân cấp như sau: bản truyền động cầu sau (FV 4×2, FG 4×2) chỉ có 3 túi khí (thêm túi khí đầu gối người lái bên cạnh túi khí hàng ghế trước) trong khi bản 2 cầu có thêm 4 túi khí ở các vị trí như bên hông phía trước và rèm. Thế hệ mới Toyota Fortuner tại Việt Nam có 5 màu chính là: màu trắng, màu đen, màu xám đậm, màu bạc, và màu nâu (màu mới). Động cơ sẽ có 2 tùy chọn: Động cơ xăng 2.7L và dầu 2.4L. Động cơ xăng tích hợp công nghệ VTT-i kép, sản sinh công suất cực đại 164 mã lực tại 5.200v/p và mô-men xoắn tối đa 245Nm tại 4.000v/p. Trong khi đó, mặc dù thua kém về dung tích động cơ và công suất (kém 14 đơn vị, ở mức 148 mã lực tại 3.400 v/p), song bản 2.4G máy dầu có lợi thế lớn về mô-men xoắn khi có thể đặt tối đa 400Nm tại dải vòng tua hẹp 1.600-2.000 v/p. Fortuner mới sử dụng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp - gá bán dự kiến khoảng 1,1 đến 1,4 tỷ đồng.

