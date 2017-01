Toyota Fortuner 2017 “chốt giá” từ 981 triệu tại Việt Nam

Công ty Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe Toyota Fortuner 2017 thế hệ đột phá mới. Đây là một trong 5 mẫu xe của dự án xe đa dụng toàn cầu (IMV) của tập đoàn ôtô Toyota Nhật Bản (TMC) nhằm mục đích sản xuất những mẫu xe bán tải và xe đa dụng mới với chất lượng toàn cầu. Toyota Fortuner là dòng SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam với 50% thị phần trong phân khúc. Cho tới nay, đã có tổng cộng 62.500 xe Toyota Fortuner đến tay khách hàng, gấp nhiều lần doanh số của cả Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest cộng lại. Chỉ tính riêng tháng 10/2016, dù Toyota chuẩn bị bán Fortuner phiên bản mới ra thị trường, doanh số vẫn đạt 1.190 xe, về đích thứ 3 trên bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất. Toyota Fortuner 2017 ra mắt, sẽ tạo cuộc chơi cân bằng về cải tiến, nâng cấp với Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport phiên bản mới. Sự thay đổi của Toyota Fortuner là một cuộc cách mạng sau 10 năm duy trì thế hệ thứ nhất. Cá tính hóa dải sản phẩm là con đường Toyota đang đi, từ Altis, Camry, Innova và giờ đây là Fortuner. Thiết kế chung chung đã bị rũ bỏ, thay thế bằng sự trẻ trung và mạnh mẽ cá tính. Toyota Fortuner 2017 dài hơn đời cũ 90mm (4.795mm), rộng hơn 15mm (1.855mm), nhưng lại thấp hơn 15mm (1.835mm). Chiều dài cơ sở vẫn ngắn hơn 5mm, ở mức 2.745mm. Khoảng sáng gầm 219mm, cao hơn so với Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest. Thiết kế cản trước của xe hướng ra phía trước, với các đường dập nổi góc cạnh. Thanh nẹp mạ crom ở lưới tản nhiệt trên thiết kế liền mạch với nẹp crom phía trên đèn trước, kéo dài về phía sau trong khi cụm đèn pha thiết kế sâu vào phần hông xe gia tăng cảm giác về chiều rộng của xe. Đèn trước dạng Bi – LED công nghệ projector trang bị trên xe Fortuner V 4x4 có thiết kế hiện đại đi kèm cùng các trang bị cao cấp như tự động bật tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn chờ dẫn đường đi kèm cùng dải đèn LED ban ngày tinh tế, sang trọng. Ở phiên bản Fortuner V và G thì được trang bị đèn Bi-Halogen. Đèn sương mù trước ở cả 3 phiên bản có thiết kế mạnh mẽ và hiện đại với trọng tâm thấp, cho cảm giác sang trọng và vững chãi hơn nhiều so với trước đây. Fortuner mới có thiết kế bên hông liền mạch, cứng cáp với 3 đường nét cá tính mang đến cảm giác chiếc xe gồm: đường 1 từ đuôi cụm đèn trước – trụ A – giá nóc – cánh hướng gió trần xe phía sau, đường 2 từ viền cánh cửa trước – viền cánh cửa sau – viền cửa sổ sau – viền cửa hậu; đường 3 dập nổi phía dưới cánh cửa phía trước – cánh cửa phía sau. Thiết kế của cụm đèn sau và thanh nẹp biển số mạ crom được kéo dài, nối liền với cụm đèn hậu sau. Các chi tiết kết hợp hài hòa với cản sau dày và cứng cáp, mang đến sự chắc chắn và ổn định của một chiếc xe SUV thực thụ, với trọng tâm xe thấp. Xe sở hữu giá nóc thể thao, năng động và tích hợp trên trần xe và gương chiếu hậu bên ngoài có kích thước lớn và tích hợp đèn báo rẽ LED. Vành xe 17-inch, 6 chấu kép thể thao trên phiên bản V & G 4x2 và vành xe 18-inch sang trọng mạnh mẽ cho phiên bản V 4x4 phù hợp di chuyển trong cả nội đô và offroad. Nội thất của chiếc xe được thiết kế hoàn toàn mới, bảng điều khiển hình khối mang cảm hứng từ Toyota Prado, mọi thứ sắp đặt gọn gàng và đẹp mắt. Hãng xe Nhật tiếp thích sử dụng vật liệu người Việt ưa chuộng là gỗ ở vô-lăng và khu vực quanh cần số. Fortuner 2017 được thiết kế chăm chút cho người lái nhiều hơn khi có thêm lẫy chuyển số, kiểm soát hành trình, khởi động nút bấm, 2 chế độ lái (Eco và Power) và vô-lăng nhiều cảm xúc hơn. Cần gài cầu thủ công được loại bỏ, thay thế bằng núm xoay gài cầu điện gọn gàng. Bảng đồng hồ Optitron sắc nét, màn hình TFT trên phiên bản V và màn hình dot trên phiên bản G có màu sắc trẻ trung và nội bật hơn, dễ dàng cung cấp các thông tin cần thiết cho người lái. Bên cạnh đó là hệ thống khởi động thông minh, giúp người lái có thể dễ dàng vào và khởi động xe chỉ với 1 nút bấm. Hệ thống điều hòa hai dàn lạnh và cửa gió hàng ghế thứ 2 tự động được trang bị cho Fortuner V và điều chỉnh tay cho Fortuner G. Hệ thống giải trí bao gồm âm thanh 6 loa với đầu DVD 7 inch cảm ứng, kết nối Bluetooth và điện thoại rảnh tay cho cả phiên bản V & đầu CD kết nối Bluetooth, điện thoại rảnh tay cho phiên bản G Trên mãu xe mới này sẽ được trang bị ghế da cho phiên bản V và bằng nỉ cao cấp cho phiên bản G. Ngoài ra phiên bản Fortuner V được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng còn Fortuner G có ghế lái chỉnh cơ 6 hướng giúp người lái dễ dàng điều chỉnh tư thế lái thoải mái nhất. Toyota Fortuner 2017 mới sở hữu tổng chiều dài để chân hká thoải mái, rộng rãi. Khoảng trần xe dành cho người lái cũng đã tăng thêm 16mm, hàng ghế 2 tăng 10mm (so với thế hệ trước đây). Nhưng hàng ghế thứ 3 lại chật chội hơn khi khoảng trần giảm 21mm. Khoảng đầu gối hàng ghế 2 tăng gấp đôi, từ 88mm giờ lên đến 175mm. Hàng ghế thứ 2 tiện nghi hơn với tựa tay ở giữa và thao tác gập 1 chạm trong khi hàng ghế thứ 3 có móc treo dời về trụ D, tăng tính tiện dụng hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó hàng ghế 3 vẫn dùng kiểu gập lên hơi cũ - nhưng lại làm giảm chiều cao khoang hành lý, chất tải dễ dàng hơn. Động cơ và hộp số cũng là điểm nhấn trên Fortuner mới. Động cơ xăng tích hợp công nghệ VTT-i kép, sản sinh công suất cực đại 164 mã lực tại 5.200 v/p và momen xoắn tối đa 245 Nm tại 4.000 v/p. Động cơ máy dầu mới 2.4G có lợi thế lớn về momen xoắn khi có thể đặt tối đa 400 Nm tại dải vòng tua hẹp 1.600 – 2.000 v/p. Fortuner mới sử dụng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp (thế hệ cũ tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp). Bản cao cấp FV 4×4 còn có những trang bị riêng như hỗ trợ đổ đèo và camera lùi. Số lượng túi khí được phân cấp như sau: bản truyền động cầu sau (FV 4×2, FG 4×2) chỉ có 3 túi khí (thêm túi khí đầu gối người lái bên cạnh túi khí hàng ghế trước) trong khi bản 2 cầu có thêm 4 túi khí ở các vị trí như bên hông phía trước và rèm.

Về mặt an toàn, Toyota Fortuner 2017 tạo nên cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với bản cũ lắp ráp trong nước. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe ở phía sau, khung xe GOA chịu lực tốt và dây đai an toàn 3 điểm cho cả 7 vị trí trong cabin. Đặc biệt, trên phiên bản số tự động của mẫu xe Fortuner 2017 mới còn được ưu ái hơn với hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn báo phanh khẩn cấp. Fortuner 2017 có 3 mức giá bán, tương ứng với 3 phiên bản khác nhau. Bản G 4x2 có giá 981 triệu đồng. Bản V 4x2 giá 1,149 tỷ đồng. Và bản V 4x4 là 1,308 tỷ đồng. Nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Xe có 5 màu chính là: trắng, đen, xám đậm, bạc và nâu mới. Lượng tiêu thụ kỳ vọng của Toyota Việt Nam với Fortuner thế hệ mới là 1.000 xe/tháng.

