Toyota chiếm gần một nửa ôtô bán chạy nhất Việt Nam 2017

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong năm 2017, toàn thị trường ôtô Việt Nam đi xuống khi chỉ tiêu thụ được 272.750 xe các loại, giảm 10% so với năm 2016. Trong khi đó, riêng trong tháng 12, doanh số toàn thị trường đạt 27.882 xe giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Vios là mẫu xe luôn đứng đầu top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Tính tới hết năm 2017, doanh số bán mẫu xe này đạt kỷ lục 22.260 xe, tăng hơn 27% so với năm ngoái, chiếm tới gần 1/3 lượng xe bán ra của Toyota. Tính riêng tháng 12/2017, doanh số của Toyota Vios đạt 2.757 xe, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 1/2018, giá xe ôtô Toyota Vios được các đại lý phân phối sẽ dao động từ 503 tới 576 triệu đồng với 4 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT, 1.5G CVT và TRD, tăng 10 – 15 triệu đồng so với tháng 12/2017. Thống trị phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, Ford Ranger có doanh số cộng dồn năm 2017 đạt 14.926 xe, tăng tới 6% so với năm 2016. Trong tháng 12 vừa qua, doanh số mẫu xe này đạt 1.398 xe, tuy nhiên Ford Ranger lại để Toyota Innova vượt lên đứng vị trí thứ 2 trong top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2017. Đây cũng là mẫu xe nhập khẩu khẩu hiếm hoi có doanh số bán cao nhưng nhiều khả năng cũng sớm giảm mạnh trong thời gian tới do nguồn cung thắt chặt. Đặc biệt, mới đây Ford Việt Nam thông báo trong tháng 1 và 2 ngừng nhận đơn đặt hàng của đại lý với Ranger và Explorer. Toyota Fortuner 2017 là một trong những mẫu xe nổi bật nhất thị trường năm qua. Đây là chiếc SUV thế hệ mới của Toyota được ra mắt vào đầu năm 2017 với sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại thất, nội thất và an toàn. Do ảnh hưởng của Nghị định 116, Toyota Fortuner chỉ có doanh số 84 xe trong 2 tháng cuối năm 2017. Tuy nhiên, nó vẫn đứng thứ 3 trong top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2017 với doanh số 13.023 xe. Toyota Fortuner có 3 phiên bản gồm 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng 2.7 lít cho công suất 164 mã lực và mô men xoắn 245Nm và 1 động cơ dầu 2.4 lít cho công suất tới 148 mã lực và mô men xoắn lên tới 400Nm. Xe có giá niêm yết dao động từ 981 triệu tới 1,308 tỷ đồng. Dẫn đầu phân khúc MPV trên thị trường Việt, doanh số Toyota Innova đạt 12.001 xe trong năm 2017 vừa qua, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 12/2017, doanh số Toyota Innova đã bứt phá với hơn 1.400 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016. Innova chỉ đứng sau mẫu Vios trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2017. Trong tháng 1/2018, mẫu xe đa dụng Toyota Innova có giá thực tế tại đại lý từ 733 tới 945 triệu đồng với 4 phiên bản tùy chọn, tăng từ 15 tới 20 triệu đồng so với tháng 12/2017. Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên tháng 12 vừa qua, doanh số bán Mazda3 đạt tới 886 xe, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2017, doanh số Mazda3 đạt 10.641 xe, giảm 14% so với năm 2016. Mazda3 2017 là phiên bản nâng cấp mà điểm nổi bật nhất là có hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vector Control như trên mẫu Mazda6. Xe có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ 1.5 lít và 2.0 lít với giá bán dao động từ 649 - 740 triệu đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh Mazda3 năm 2018 dao động từ 718 triệu tới 855 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực. Trong tháng 12/2017 vừa qua, Kia Morning có doanh số bán 894 xe, giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2017, doanh số Kia Morning chỉ đạt 10.285 xe, giảm hơn 30% so với năm 2016. Tạm dựng ở vị trí thứ 6 trong năm vừa qua, nhưng Kia vẫn kỳ vọng ở mẫu xe này vào phiên bản 2018 sắp ra mắt. Trong tháng 1/2018, giá xe Kia Morning hiện giảm khoảng 5 triệu đồng cho 5 phiên bản tùy chọn, theo đó mức giá thấp nhất chỉ còn 290 triệu đồng cho bản 1.0 MT. Với hàng loạt lợi thế về thiết kế, trang bị tiện nghi, an toàn, khả năng vận hành cùng giá bán hấp dẫn, mẫu xe Mazda CX-5 phiên bản mới ra mắt tiếp tục gây sốt trên thị trường ôtô Việt Nam với doanh số tháng 12/2017 với 1.381 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc năm 2017, mẫu xe Mazda CX-5 có doanh số đạt 8.830 xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Mazda CX-5 2018 có giá dao động từ 869 - 999 triệu đồng và giá lăn bánh từ 962 triệu đồng tới 1,142 tỷ đồng tùy theo phiên bản và khu vực. Với 538 xe bán ra trong tháng 12 và 6.914 xe bán ra trong cả năm 2017, Honda City có doanh số tăng 20% so với năm 2016. Dù chưa thể không thể giúp cạnh tranh doanh số với Toyota Vios trong phân khúc xe hạng B nhưng đã giúp City trở thành một trong những mẫu xe 'hot' lập kỷ lục mới tại thị trường ôtô Việt Nam. Kể từ tháng 1/2018, giá niêm yết Honda City với 2 phiên bản 1.5 CVT và 1.5 CVT TOP được giảm nhẹ, lần lượt là 559 và 599 triệu đồng, giảm tương ứng 5 và 9 triệu đồng so với trước. Ngoài giá niêm yết được giảm, khách hàng mua xe tại đại lý ô tô Honda trong tháng 1/2018 được giảm thêm 5 triệu đồng tiền mặt và 15 triệu đồng phụ kiện. Trong tháng 12 vừa qua, Kia Cerato đạt doanh số ấn tượng 863 xe, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, cộng dồn cả năm 2017, Kia Cerato đạt doanh số 5.651 xe, giảm 16% so với năm ngoái. Hiện Cerato có 3 phiên bản, sử dụng hai loại động cơ 1.6 và 2.0 lít, giá bán dao động từ 539 - 639 triệu và giảm thêm 10-20 triệu đồng kể từ đầu năm 2018 nhờ thuế giảm. Ngoài ra khi mua xe, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phụ kiện. Trong tháng 12/2017, Toyota Corolla Altis đạt doanh số 711 xe, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh số cả năm 2017 giảm 16% so với năm 2016 với 4.358 xe bán ra nhưng mức doanh số này cũng vừa đủ để mẫu xe này lọt vào vị trí cuối cùng trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2017. Hiện tại, trên thị trường Việt Nam mẫu xe Corolla Altis có giá thực tế từ 668 tới 895 triệu đồng với 5 phiên bản tùy chọn, thấp hơn giá niêm yết nhưng tăng từ 20 tới 25 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2017. Video: Giá xe năm 2018, không có chuyện ôtô giảm giá sâu.

