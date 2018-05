Toyota Camry XSE 2018 "thét giá" 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Những hình ảnh này được đăng tải trên trang cá nhân của một nhân viên kinh doanh xe nhập khẩu cho biết đây là mẫu xe Toyota Camry XSE 2018 mới được sản xuất dành cho thị trường Bắc Mỹ. Xe sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu mới TNGA (Toyota New Global Architecture). So với phiên bản cũ, Toyota Camry thế hệ mới được trang bị nắp capô nằm thấp hơn 40,6 mm. Đằng sau Toyota Camry thế hệ mới xuất hiện cụm đèn hậu công nghệ LED thanh mảnh, kéo dài xuống cả cản sau. Trên đuôi xe còn có logo mới của hãng Toyota. So với thế hệ hiện nay, Camry 2018 cũng sẽ có trọng lượng nhẹ hơn. Nét thể thao tiếp tục được nhìn thấy ở bên trong nội thất, hướng đến người lái nhiều hơn. Sự cao cấp tiếp tục được gia tăng, với bảng taplo thiết kế mới. Xe sở hữu màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái HUD, màn hình này được gọi tên là giao diện Human Machine Interface (HMI) mới nhất, hiển thị thông tin qua 3 màn hình khác nhau. Camry 2018 là dòng xe đầu tiên của Toyota ứng dụng hệ thống giải trí Toyota Entune™ 3.0, với giao diện trực quan và kết nối dễ dàng hơn. Xe sở hữu tính năng cho phép khởi động từ xa, thông báo tình trạng xe và tìm xe... Hệ thống còn có thể phát wifi, kết nối tối đa 5 điện thoại với tốc độ truyền dữ liệu 4G LTE, dàn âm thanh JBL 9 loa cao cấp. Toyota Camry XSE 2018 đang chào bán tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 2.5L 4 xy-lanh, 16 van DOHC, sản sinh công suất tối đa 203 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số là loại tự động 8 cấp mới. Xe được trang bị gói Toyota Safety Sense P tiêu chuẩn, bao gồm tránh va chạm sớm, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình,... Xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.859 mm (tăng 10 mm), rộng 1.834 mm (tăng 13 mm), cao 1.440 mm (giảm 30 mm) và chiều dài cơ sở 2.824 mm. Đặc biệt, toàn bộ dòng Toyota Camry 2018 đều có 10 túi khí và camera lùi. Một số bản của Toyota Camry 2018 còn có tính năng phát hiện điểm mù và cảnh báo giao thông phía sau... Hiện vẫn chưa biết khi nào những chiếc Toyota Camry XSE 2018 sẽ được các đại lý nhập khẩu tư nhân đưa về. Tuy nhiên với giá bán hơn 2,6 tỷ đồng, nó khiến nhiều người đam mê dòng sedan đình đám Nhật bản dè dặt hơn. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Toyota Camry chính hãng đang được phân phối có giá từ 997 triệu đồng đến 1,31 tỷ đồng Video: Chi tiết xe Toyota Camry XSE phiên bản 2018.

