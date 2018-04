Toyota Camry 2018 trắng giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe sedan Toyota Camry 2018 bản nâng cấp vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt vào đầu tháng 10/2017 vừa qua. Camry phiên bản cải tiến vẫn duy trì 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E cùng một số thay đổi về thiết kế nội ngoại thất, cũng như có giá bán "dễ chịu" hơn rất nhiều so với các phiên bản từng được bán ra trước đây. Toyota Việt Nam bổ sung thêm màu trắng mới cho Camry 2018 từ tháng 3/2018, tăng giá 8 triệu đồng cho tất cả các phiên bản sử dụng màu sơn này. Giá xe Toyota Camry màu trắng ngọc trai từ 1,005 tỷ đến 1,310 tỷ đồng. Ngoài lớp sơn, các trang bị khác trong xe vẫn giữ nguyên. Về ngoại thất, cả ba phiên bản của mẫu xe sedan đình đám nhà Toyota đều được trang bị đèn chiếu gần LED dạng bóng chiếu thay cho đèn dạng HID ở phiên bản trước, giúp tiết kiệm năng lượng, tăng vẻ hiện đại của chiếc xe và tăng cường hiệu quả chiếu sáng của cụm đèn trước. Kích thước của Toyota Camry phiên bản nâng cấp mới tại Việt Nam này không thay đổi nhiều so với trước, cụ thể chiều dài tổng thể 4.850 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm, dung tích bình xăng 65 lít và bán kính quay 5,5 m. Ở phía sau mẫu xe cụm đèn hậu sử dụng bóng đèn LED, nắp ca-pô dang bo tròn mang tính trẻ trung và trang nhã. Đèn xi nhan của cả ba phiên bản cũng được tích hợp vào cản trước của xe góp phần tạo nên thiết kế đầu xe sang trọng hơn. Bộ mâm xe làm bằng hợp kim sáng kích thước 17 inch, đi cùng lốp có kích thước 215/55-R17. Bên trong nội thất, Camry bản nâng cấp mới 2017 thay đổi thiết kế mặt taplo với các chi tiết ốp gỗ vân carbon cùng các đường chỉ tinh tế tạo cảm giác sang trọng cho chiếc xe. Riêng phiên bản 2.5Q sử dụng thiết kế ghế màu nâu mang đến không gian nội thất đẳng cấp cho người sử dụng. Về tính năng an toàn, tất cả các phiên bản của Toyota Camry 2018 đều được trang bị 7 túi khí (2 túi khí trước, 2 túi khí hông bên phía trước, túi khí đầu gối người lái và 2 túi khí rèm) giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm. Cảm biến góc giúp xác định vật cản khuất tầm nhìn, phát tín hiệu cảnh báo hỗ trợ người điều khiển đánh lái phù hợp để lùi hoặc đỗ xe an toàn. Một thay đổi nhỏ khác về mức tiêu hao nhiên liệu của xe là mức tiêu hao nhiên liệu trên đường cao tốc của xe tăng từ 5,7 lên 5,8 lít/100 km, do đó mức hỗn hợp cũng tăng từ 7,3 lít lên 7,4 lít/100 km. Ngoài ra Camry 2018 còn trang bị cảm biến lùi, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, móc cài ghế trẻ em. Video: Chi tiết Toyota Camry 2018 phiên bản nâng cấp mới.

