Toyota Camry 2018 ra mắt tại Australia giá 628 triệu đồng

Được nhập khẩu từ Nhật Bản, mẫu xe Toyota Camry 2018 là chiếc sedan đầu tiên sử dụng thiết kế toàn cầu mới (Toyota's New Global Architecture - TNGA). Toyota tuyên bố thiết kế mới đã “thay đổi hoàn toàn cách thức thiết kế, kỹ thuật và trang thiết bị trên các mẫu xe Toyota”. Với thiết kế toàn cầu mới TNGA này, mẫu xe Camry 2018 có kiểu dáng thể thao mạnh mẽ hơn, vị trí ghế lái đã được chỉnh sửa và quan trọng hơn hết là khả năng vận hành của xe trở nên năng động hơn bởi trọng lực trung tâm giảm xuống và độ cứng chống xoắn tăng thêm 30%. Đã có nhiều thay đổi liên quan đến cơ chế vận hành của mẫu xe sedan Camry 2018 để định vị lại thương hiệu đình đám này trên thị trường. Hệ thống treo trước MacPherson đã được thiết kế lại, tái chế và tạo mới để cải thiện tính ổn định, linh hoạt và chất lượng vận hành của xe. Ở phía sau, hệ thống treo sử dụng các lò xo và giảm chấn riêng biệt để cải thiện độ cân bằng cho xe. Chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 50 mm trong khi cạnh sau của nắp ca-pô hạ thấp hơn 40 mm khiến cho tổng thể chiếc xe thấp hơn 25 mm so với thế hệ trước. Ngoại thất của Camry 2018 trông mạnh mẽ hơn với thanh chắn bùn tái thiết kế. Đặc biệt hơn, với nâng cấp ở đèn pha và hệ thống ngừa va chạm trước, Toyota Camry đã nhận được đánh giá đạt chuẩn an toàn cao nhất. Thân xe cũng được nâng cấp về trực quan, với những đường nét hoàn hảo với những đường gân dập nổi và chắn bùn trước. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu đẹp hơn, cánh gió trên cốp xe được chạm trổ, và ống xả quad. Nội thất của Camry 2018 cũng được làm mới hoàn toàn tập trung nhiều hơn về tính cao cấp và một hệ thống thông tin giải trí tốt hơn. Bảng táp lô với những đường nét uốn lượn phân tách từng khu vực riêng biệt và hướng đến người điều khiển. Ghế ngồi bọc da mềm, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển. Đặc biệt, Camry 2018 còn được trang bị màn hình Head-Up 10 inch đa chức năng, trong khi hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch cùng với dàn âm thanh JBL 9 loa cao cấp. Công nghệ an toàn tiêu chuẩn đáng chú ý của Toyota Camry 2018 gồm có cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn với chức năng hỗ trợ vô lăng, hệ thống phanh tự động sau xe khi có người băng qua, đèn pha tự điều chỉnh độ cao và 10 túi khí.Hãng xe ôtô Toyota cũng đã đưa ra tùy chọn 2 loại động cơ mới cho mẫu xe sedan Camry 2018 bao gồm: động cơ hybrid cải tiến 4 xylanh với hệ thống phun trực tiếp cho công suất lớn hơn và động cơ V6 phun trực tiếp, cả 2 động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản SX và SL được trang bị động cơ mới V6 3,5 lít cho công suất 224 kW/362 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Giá của xe động cơ V6 cao hơn 4.000 USD so với mẫu xe sử dụng khối động cơ 4 xylanh. Toyota Camry bản 2018, thế hệ thứ 8 đã chính thức ra mắt tại thị trường Australia với mức giá khởi điểm từ 27.690 USD (tương đương 628 triệu đồng) cho phiên bản Ascent động cơ xăng 4 xy-lanh (tăng 1.200 USD).

