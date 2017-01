Toyota Camry 2018 “lột xác” với thiết kế hoàn toàn mới

Là một trong những dòng xe có doanh số tốt nhất trên toàn Thế giới của Toyota, tuy nhiên Camry luôn được coi là phương tiện di chuyển từ A tới B và có kiểu dáng "mờ nhạt". Để thay đổi định kiến này, thế hệ Toyota Camry 2018 mới nhất đã đươc Toyota thiết kế lại hoàn toàn, trở nên ấn tượng và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Được áp dụng ngôn ngữ "Keen Look" mới nhất của Toyota, Camry thế hệ mới gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với cụm lưới tản nhiệt cực lớn cùng các đèn pha LED sắc sảo. Trên phiên bản cao cấp và thể thao nhất XSE, "bộ mặt" của xe thậm chí còn khá giống Lexus với lưới tản nhiệt bẻ góc hình con suốt. Phần thân của Camry cũng đã được Toyota thiết kế lại một cách cân đối và đẹp mắt hơn. Hiện chưa rõ sự thay đổi về kích thước của Camry mới so với thế hệ cũ, nhưng nhiều khả năng chiếc xe sẽ có kích thước tăng nhẹ để đem tới không gian rộng rãi hơn trong nội thất. Tùy từng phiên bản theo phong cách thể thao hay sang trọng, Camry sẽ được trang bị mâm đúc nhiều nan 18 inch hoặc 5 nan kép 19 inch. Ở phía sau, chiếc xe gây ấn tượng bởi cặp đèn hậu LED nối tiếp các khe gió "giả" tạo điểm nhấn. Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại thất, Camry mới cũng có nội thất trông rất hiện đại và được thiết kế hướng tới người lái. Nằm ở trung tâm bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, đồng thời bảng đồng hồ của xe cũng có màn hình 7 inch và trước mắt người lái là một màn hình hiển thị trên kính 10 inch. Từng ghế ngồi một cũng đã được Toyota thiết kế lại để đem tới cảm giác ngồi thoải mái hơn, cùng với các chất liệu cao cấp với bề mặt mịn, mềm và dễ chịu hơn. Các trang bị trợ giúp và an toàn cũng được nâng cấp với hệ thống cảnh báo va chạm, nhận biết người đi bộ, giữ ga tự động thông minh, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động, 10 túi khí... Trái với "trào lưu" tăng áp chung, Camry thế hệ thứ 8 vẫn tiếp tục sử dụng 2 loại động cơ xăng nạp khí tự nhiên là 4 xi-lanh thẳng hàng 2.5l và V6 3.5 lít với thông số chi tiết chưa được tiết lộ, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Xe cũng có phiên bản hybrid sử dụng máy 2.5l kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Camry thế hệ mới sẽ sử dụng khung sàn hoàn toàn mới so với thế hệ trước với tên gọi Toyota New Global Architecture (TNGA). Được Toyota dùng cho nhiều dòng xe khác sắp tới, TNGA sẽ sử dụng nhiều thép cường lực và công nghệ đúc mới để tăng độ cứng cấu trúc thân xe mà không tăng quá nhiều trọng lượng. Tại Mỹ, Camry 2018 sẽ được bán với 4 phiên bản là LE, XLE, SE và XSE. Trong đó, 2 phiên bản SE và XSE sẽ có ngoại hình kiểu thể thao và LE cùng XLE hướng tới vẻ ngoài sang trọng. Giá và ngày bán ra của Camry 2018 tại thị trường này chưa được công bố. Phiên bản Camry 2018 vừa được Toyota ra mắt tại triển lãm Detroit 2016 là bản dành cho thị trường Bắc Mỹ. Phiên bản toàn cầu của chiếc xe hứa hẹn sẽ có thân xe cùng các công nghệ và trang bị tương tự, nhưng sở hữu thiết kế đầu và đuôi có sự khác biệt.

