Top xe SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới

SUV là phương tiện rất linh hoạt để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên những chiếc xe SUV truyền thống thường gắn liền với hình ảnh “uống xăng như nước” khiến khách hàng cân nhắc khi quyết định mua. Giờ đây, nhờ những công nghệ mới, một số mẫu xe ôtô SUV tiết kiệm không thua kém gì so với những chiếc sedan. Consumerreports vừa thực hiện hơn 50 bài kiểm tra để đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu của từng mẫu xe. Đơn vị này cũng dùng máy đo độ chính xác cao. Con số được làm tròn tới số dặm gần nhất cho mỗi gallon. Quãng đường chạy các mẫu xe SUV trên cao tốc và thành phố ngang nhau, sau đó lấy kết quả trung bình. Những chiếc SUV này đều được trang bị hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian. Dưới đây là những chiếc SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất (không tính xe điện). Trong nhiều năm, RAV4 liên tục nằm trong số những chiếc SUV đứng đầu danh sách tiết kiệm nhiên liệu. Xe có cabin cách âm tốt, có nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Khối động cơ 2.5 lít, 4 xy-lanh và hộp số tự động 6 cấp đem lại mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 11,8 lít/100 km đối với phiên bản AWD. Phiên bản hybrid đạt 9,1 lít/100 km. Mẫu xe sang Lexus RX có kiểu dáng ngoại thất tiên phong và nhiều tính năng an toàn hiện đại. Phiên bản V6, 3.5 lít được kết nối cùng hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 12,8 lít/100 km. Phiên bản hybrid 450h tiết kiệm hơn, chỉ tốn 9,7 lít/100 km. NX là chiếc xe nhỏ gọn đem lại trải nghiệm lái xe khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Lexus truyền thống. Hệ thống lái có cảm giác, vào cua chắc chắn nhưng cabin không hoàn toàn yên tĩnh như những bậc đàn anh. Mẫu xe Lexus NX300h sử dụng hệ truyền động hybrid, đạt mức tiêu hao 9,7 lít/100 km. Đây là một trong những chiếc SUV tiết kiệm nhất. Được thiêys dựa trên mẫu xe cỡ nhỏ Fit, mẫu xe Honda HR-V có ghế ngồi phía sau linh hoạt, dễ dàng chở hàng hóa nhờ cơ chế gập phẳng xuống sàn. Mẫu xe này nhỏ hơn so với CR-V. Khối động cơ bốn xy-lanh 141 mã lực, truyền động cầu trước hoặc bốn bánh. HR-V không đủ mạnh bởi ưu tiên khả năng tiết kiệm. Xe chỉ tốn 9,7 lít/100 km. Crosstrek là biến thể của chiếc Subaru Impreza hatchback, một mẫu SUV nhỏ phù hợp với đô thị. Khối động cơ 2.0 lít, bốn xy-lanh, chỉ tiêu hao 9,7 lít/100 km, đây là mức khá tiết kiệm với một chiếc sử dụng hệ truyền động AWD. Crosstrek là lựa chọn hấp dẫn cho những người mua không cần chiếc SUV rộng rãi Subaru Forester. Honda CR-V phiên bản mới rộng hơn, thêm tùy chọn động cơ turbo. Phiên bản LX cơ sở sử dụng động cơ bốn xy-lanh 2.4 lít, công suất 184 mã lực. Bản EX dùng động cơ 1.5 lít turbo, công suất 190 mã lực. Cả hai đều được sử dụng hệ truyền động bốn bánh. Mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng, chỉ 10,2 lít/100 km. CX-3 có hai tuỳ chọn truyền động cầu trước hoặc bốn bánh. Động cơ duy nhất bốn xy-lanh, 2.0 lít, công suất 146 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Chiếc xe không quá mạnh nhưng mượt mà nhờ trọng lượng nhẹ. Chỗ ngồi phía sau rất chật, không gian cho hàng hoá khiêm tốn là những nhược điểm trên chiếc crossover cỡ nhỏ này. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của CX-3 là 10,2 lít/100 km. Mercedes-Benz GLA 200 hoạt động tốt hơn so với những người anh em của nó. Mức tiêu hao nhiên liệu 10,9 lít/100 km từ khối động cơ 2.0 lít turbo, bốn xy-lanh. Xe được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 tốc độ, nhưng hộp số này tồn tại nhiều nhược điểm bởi phân phối năng lượng chưa mượt mà. Mẫu xe Nissan Rogue Sport có chiều dài tổng thể ngắn hơn so với Rogue. Mẫu xe này cạnh tranh trong phân khúc subcompact-SUV. Khối động cơ 2.0 lít, 141 mã lực tiêu tốn 10,9 lít/100 km. Tiếng ồn cabin không quá lớn nếu so với một chiếc SUV cỡ nhỏ. Hyundai Tucson là chiếc SUV nhỏ tốt, phiên bản cơ sở SE sử dụng động cơ bốn xy-lanh, công suất 164 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 10,9 lít/100 km. Phiên bản cao cấp hơn dùng động cơ turbo 1.6 lít cho cảm giác lái khá nhanh nhẹn, vị trí ngồi thoải mái, tính năng an toàn tiên tiến và độ cách âm khá tốt. Video: Xem Top 10 xe tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay.

