Top xe ôtô tốt nhất châu Âu của năm 2018

Kết quả xe tốt nhất năm 2018 tại châu Âu - European Car of the Year 2018 sẽ được công bố tại triển lãm Geneva Motor Show diễn ra vào 5/3 năm 2018. Danh sách các ứng cử viên năm nay có tổng cộng 37 chiếc xe từ nhiều hãng. Tuy nhiên, sau đánh giá của 60 vị giám khảo đến từ 23 quốc gia, danh sách trên chỉ còn lại 7 ứng cử viên sáng giá nhất. Được giới thiệu vào 2016 ở triển lãm LA Auto Show, chiếc Alfa Romeo Stelvio chính là mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu này. Xe có thiết kế giữ nguyên bản sắc của Alfa Romeo nhưng đa dụng hơn nhờ gầm cao. Động cơ trên xe cũng đáng nể với công suất lên đến 505 mã lực và mô men xoắn cực đại đến từ động cơ tăng áp kép V6 2.9 L cho bản cao nhất. Tất cả các phiên bản của chiếc xe đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh Q4. Trong phần lớn các trường hợp, hệ dẫn động sẽ truyền 100% sức mạnh xuống cầu sau nhưng nếu cần thiết, hệ thống Q4 sẽ có thể chia 50% sức mạnh tới cầu trước. Cùng với tỉ lệ phân phối trọng lượng 50/50, hãng xe Alfa Romeo bảo đảm khả năng điều khiển của Stelvio tốt nhất trong phân khúc. Chiếc saloon đầu bảng của Audi chắc chắn là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Audi A8 mới có thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Prologue Concept tinh tế và sang trọng. Để có thể cạnh tranh được với BMW 7-Series và Mercedes-Benz S-Class, Audi đã nâng cấp toàn diện ngoại thất lẫn nội thất xe. Chưa kể đến việc A8 là mẫu xe đầu tiên đạt cấp độ tự lái thứ 3. Mẫu xe sedan hạng sang Audi A8 hoàn toàn mới được phát triển dựa trên khung gầm ASF (Audi Space Frame) với sự kết hợp của nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm nhôm, thép, magie và sợi carbon, nhằm tối ưu hóa độ bền, độ cứng cũng như khối lượng. Audi cũng quảng cáo khá nhiều cho hệ thống treo cơ điện tử mới của mình. Động cơ kết hợp với camera trước giúp xe phát hiện ra các chướng ngại vật và tự động điều chỉnh hệ thống treo theo điều kiện đường sá, giúp cho chiếc xe vận hành êm ái nhất. Nếu hệ thống cảnh báo va chạm của xe phát hiện thấy có thể sắp xảy ra va chạm ở tốc độ hơn 24 km/h, hệ thống treo của xe sẽ nâng thân xe lên khoảng 7,8 cm trong vòng nửa giây. Ở vận tốc 60 km/h trên cao tốc, hệ thống lái tự động có thể thực hiện hoàn toàn việc điều khiển xe để cho người dùng rảnh tay, thậm chí rút tay ra khỏi vô lăng mà không e ngại gì. Giống như các đối thủ của mình, Audi A8 thế hệ mới nhất cũng được trang bị hệ thống đỗ từ xa. Mẫu xe sedan BMW 5-Series mới sẽ được xây dựng trên khung cầm CLAR. Đây là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất của BMW từng ra mắt gần đây. Xe sở hữu hàng loạt cải tiến về thiết kế nội - ngoại thất. Cùng với đó là các trang bị các camera stereo, radar và các cảm biến siêu âm cho phép hiển thị toàn bộ diễn biến thực xung quanh chiếc xe, giúp hỗ trợ cho chức năng Dynamic Cruise Control hoạt động hiệu quả từ 30 - 210 km/h, mà vẫn có thể hỗ trợ chuyển làn, giữ làn đường với tính năng bảo vệ chống đâm va từ bên hông chủ đ ộng. Ngoài ra xe còn có thể cảnh báo giao thông giao cắt, đi sai đường, ... Chiếc Citroen C3 Aircross chính là câu trả lời của hãng xe Pháp với các dòng xe đối thủ như Nissan Juke, Renault Captur, Opel/Vauxhall Mokka và Ford EcoSport. Không giống như mẫu xe thế hệ trước, thế hệ này của C3 Aircross mang đậm chất crossover hơn. Nó cũng có nhiều tùy chọn cá nhân hóa và các tính năng hấp dẫn để thu hút khách hàng trẻ. Dàn động cơ mà hãng xe Pháp, Citroen cung cấp cho mẫu xe C3 lần này gồm có bản xăng PureTech 3 xi lanh với các công suất 50 kW (67 hp), 60 (81 hp) và 80,5 kW (108 hp) cùng các bản diesel BlueHDi 55 kW (74 hp) và 74 kW (99 hp). Hộp số đi kèm là loại sàn hoặc tự động 6 cấp. Tất cả các phiên bản đều trang bị Start/Stop. Kia Stinger 2018 được nhiều chuyên gia đánh giá khá cao ở cảm giác lái và hiệu suất mạnh mẽ. Hãng xe Hàn cho biết Stinger 2018 có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6 giây với động cơ 2.0 L và trong 4,8 giây với động cơ V6 3.3 L. Cả 2 động cơ trên đều đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Xe cũng sở hữu nhiều trang bị an toàn như hệ thống cảnh báo tài xế, hệ thống tránh va chạm phía trước với chức năng phát hiện người đi đường, điều khiển hành trình thông minh, bộ vi sai chống trượt, hệ thống phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động… Ngoại hình sexy, khung gầm dẫn động cầu sau, động cơ mạnh mẽ và giá bán “êm ái” cho phép mẫu xe sang giá rẻ của Hàn Quốc tự tin đối đầu với các đối thủ; BMW 4-Series Gran Coupe, Lexus IS và Audi A5 Sportback. Seat Ibiza thế hệ thứ 5 trong danh sách xe tốt nhất Châu Âu năm 2018 được lấy cảm hứng thiết kế từ dòng Leon và được xây dựng trên nền tảng MQB A0. Sự kết hợp này tạo cho nó lợi thế cạnh tranh trước những đối thủ như Renault Clio, Opel/Vauxhall Corsa, Ford Fiesta và Peugeot 208. Mẫu xe Volvo XC40 là mẫu SUV nhỏ nhất của Volvo, dưới phân khúc của XC60 và XC90. Xe cũng được thiết kế theo phong cách mới của Volvo giống như 2 “đàn anh”. Nhưng dù chỉ là một mẫu SUV nhỏ, XC40 lại được trang bị nhiều tính năng đáng chú ý nhất trong phân khúc. Xe sở hữu đến 17 kiểu kết hợp màu sắc giữa thân xe và mui xe để các khách hàng trẻ lựa chọn; cụm đồng hồ sở hữu màn hình TFT 12,3 inch đi kèm với một màn hình thông tin giải trí rộng 9 inch đặt giữa xe tương thích Android Auto và Apple CarPlay; chức năng sạc điện thoại không dây; các hệ thống như hỗ trợ lái Pro Pilot, gói trang bị City Safety, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh, camera 360 độ...

