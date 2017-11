Top xe ôtô sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2017 vừa qua, toàn thị trường ôtô Việt bán ra hơn 6.000 xe sedan (bao gồm tất cả các phân khúc), giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng đầu năm 2017, hơn 58.200 là doanh số xe ôtô sedan được tiêu thụ, giảm 5 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong danh sách những xe sedan hạng C bán chạy nhất tháng 10/2017, đáng chú ý nhất là doanh số Mazda3 gần bằng tổng doanh số bán ra của 4 mẫu xe còn lại. Đây là mẫu xe ôtô sedan hạng C được yêu thích nhất phân khúc với doanh số 924 xe, dù giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Ở Mazda3 phiên bản 2017, nó đã được làm mới với hình ảnh trẻ trung hơn. Thay đổi đáng kể ở phần đầu xe với thiết kế cụm đèn pha LED (trên phiên bản 2.0L) sắc nét hơn. Bên trong nội thất của Mazda 3 mới ít thay đổi về tổng thể mà tập trung nâng cấp ở một số chi tiết quan trọng. Trong tháng 11/2017, Mazda3 tăng giá thêm 10 triệu đồng với cả 2 phiên bản động cơ 1.5 và 2.0. Đại diện Trường Hải cho biết trong những tháng vừa qua, hãng liên tục giảm giá cho nhiều sản phẩm trong đó có Mazda, nên việc tăng giá nhằm đảm bảo doanh số cho thương hiệu xe này. Doanh số của mẫu xe Kia Cerato vẫn giữ vị trí thứ 2 trong top xe sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam tháng qua với 411 xe bán ra thị trường, mặc dù doanh số giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, doanh số Kia Cerato đạt 4.238 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016. Kia Cerato bản nâng cấp không có nhiều thay đổi ở ngoại thất so với người tiền nhiệm, đặc biệt tập trung trau chuốt ở phần đầu xe. Việc giữ nguyên kích thước dài x rộng x cao (4.560 x 1.780 x 1.455mm) khiến cho không gian khoang nội thất của xe không có nhiều thay đổi, tuy nhiên nó cũng được trang bị nhiều tính năng mới. Kia Cerato mới tại thị trường ôtô Việt bao gồm hai phiên bản là số sàn và số tự động 6 cấp cùng kết hợp động cơ Gamma 1.6 lít, cho công suất 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 157 Nm tại 4.850 vòng/phút. Giá bán các phiên bản sẽ dao động từ 553 - 671 triệu đồng. Toyota Corolla Altis có doanh số 299 xe trong tháng 10 vừa qua, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 10 tháng đầu năm 2017, Corolla Altis đã tiêu thụ được hơn 3.000 xe. Giữa tháng 9 vừa qua, Toyota Corolla Altis 2018 đã ra mắt thị trường với nhiều thay đổi về ngoại hình và có tới 5 phiên bản với 2 lựa chọn động cơ là 1.8 lít và 2.0 lít. Trên phiên bản mới nhất này tại Việt Nam, Corolla Altis đã có phần đầu được thiết kế lại, đem tới vẻ thể thao và năng động hơn nhờ cặp đèn pha LED sắc sảo, kết hợp với cản trước với các khe hút gió "giả" với kích thước lớn. Ở bên trong nội thất, Corolla Altis 2017 đã được hãng xe ôtô Toyota làm mới, hiện đại và bắt mắt hơn. Phiên bản Corolla Altis 2017 mới được bán ra tại Việt Nam sẽ có thêm hai cấu hình xe số tự động, sử dụng động cơ 1.8L và 2.0L. Trong tháng 11, Toyota Corolla Altis sẽ được giảm giá 24 - 31 triệu đồng với cả 5 phiên bản so với giá đề xuất, giá bán ra dao động từ 678 - 890 triệu đồng. Việc được giảm giá tới 70 triệu đồng đã góp phần không nhỏ giúp Chevrolet Cruze có doanh số tới 208 xe, tăng nhẹ so với các tháng trước. Tuy nhiên tính chung 10 tháng đầu năm 2017, doanh số Chevrolet Cruze chỉ đạt 2.269 xe, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Xuất hiện trên thị trường từ khá lâu, nhưng Cruze luôn chỉ có doanh số thuộc dạng trung bình tại Việt Nam. Điều này có thể được lý giải: Thứ nhất, tại thị trường Việt, thương hiệu Chevrolet vẫn chưa thực sự mạnh. Theo nhiều người tiêu dùng cho hay, phiên bản hiện atij của mẫu xe này đang bán tại Việt Nam đã quá cũ. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Chevrolet Cruze LT nay có giá chỉ 589 triệu đồng (giảm 60 triệu đồng) và Cruze LTZ chỉ 699 triệu đồng (giảm 70 triệu đồng). Ngoài mẫu Cruze, trong thời gian qua các mẫu xe của thương hiệu Chevrolet đang bán ra tại Việt Nam cũng giảm giá mạnh. Trong tháng 10/2017 vừa qua, nhờ các chương trình giảm giá từ đại lý đến từ 35-48 triệu đồng đã giúp cho doanh số Honda Civic tăng nhẹ lên 107 xe. Cộng dồn 10 tháng, doanh số Honda Civic đạt 1.067 xe. Mặc dù Honda Civic rất được ưa chuộng ở thị trường Bắc Mỹ hay Nhật Bản nhưng tại Việt Nam chưa đạt được doanh số như kỳ vọng. Sở hữu thiết kế mới, thông số kỹ thuật ưu việt - phiên bản sedan Honda Civic 2017 mới được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phiên bản cũ. Honda đã lần đầu tiên đem động cơ 1.5l 4 xi-lanh VTEC Turbo tăng áp tới với thị trường Việt Nam và trang bị cho mẫu xe mới này. Động cơ này có công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm - tương đương các loại máy 2.4 nạp khí tự nhiên nhưng lại có mức tiêu thụ nhiên liệu được đánh giá là tốt nhất phân khúc hiện nay. Trong tháng 11 này, Honda Civic tiếp tục được giảm 40 triệu đồng so với giá công bố, chỉ còn 858 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện giá trị.

