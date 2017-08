Top xe ôtô giảm giá cả trăm triệu vẫn “ế” tại Việt Nam

Luôn nằm ở một trong các vị trí dẫn đầu trong danh sách top xe ôtô ế nhất Việt Nam trong tháng 7 vừa qua, doanh số Suzuki Ciaz chỉ đạt 2 xe bán ra thị trường. Và tính từ đầu năm, doanh số của Suzuki Ciaz đạt 113 xe. Hiện giá bán của mẫu xe này tới tay khách hàng của Ciaz chỉ là 488 triệu, rẻ hơn gần 100 triệu so với các đối thủ Toyota Vios, Honda City. Suzuki Ciaz được trang bị khối động cơ xăng 16 van, 4 xi-lanh mang mã K12B, loại 1,25 lít VVT kết hợp công nghệ van biến thiên thời gian cho cả van nạp và van xả. Nhờ đó công suất đạt 91 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 118 Nm ở vòng tua máy 4.800 vòng/phút. Hộp số tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp CVT. Trang bị tiêu chuẩn trên Suzuki Ciaz gồm đèn pha projector, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, vô-lăng tích hợp núm điều khiển âm thanh, kết nối Bluetooth, cổng USB/AUX, điều hòa tự động. Trang bị an toàn với túi khí đôi, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Nếu như Toyota Vios là cái tên “sáng” thì Corolla Altis 2.0 lại gây thất vọng tràn trề cho hãng xe Toyota Nhật Bản khi trong tháng 7, doanh số xe bán ra chỉ vỏn vẹn 8 chiếc và tính từ đầu năm đến nay chỉ đạt 84 xe. Trong thánh 8 này, khách hàng mua Corolla Altis 2.0 sẽ được giảm giá đến 115 triệu đồng. Lý giải lý do Corolla Altis 2.0 “ế chổng vó” tại Việt nam có thể là do phiên bản này giá bán còn khá cao so với các đối thủ, trong khi các trang bị trên xe khá nghèo nàn, đơn giản, thua xa các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, động cơ trang bị trên Altis 2.0V cũng thua kém về sức mạnh động cơ, từ 12-37 mã lực so với Mazda3 và Focus và mô men xoắn cũng thấp hơn từ 13-53 Nm so với Mazda3 hay Ford Focus. Trong phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam, mẫu xe Mitsubishi Outlander Sport được định hình là đối thủ của Mazda CX-5 và Honda CR-V,... song những gì mà mẫu xe này làm được hoàn toàn gây thất vọng khi liên tục nằm trong danh sách xe ế nhất tại Việt Nam với doanh số 0 xe bán ra liên tục trong nhiều tháng. Không chỉ luôn đạt doanh số ở mức 0 xe bán ra trong nhiều tháng qua, mới đây vào ngày 1/8, Mitsubishi tại Việt Nam cũng đã phải phát đi thông báo về việc triệu hồi đối với tổng số 943 chiếc Outlander Sport đã được bán ra trên thị trường do "dính lỗi" hệ thống giảm chấn cửa sau. Việc "đã ế lại lỗi" khiến mẫu xe này gần như "hết cửa" tại Việt Nam. Trong tháng 8/2017 này, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng đã gây bất ngờ khi khuyến mại "khủng" lên đến 180 triệu đồng cho mẫu xe này, tuy nhiên có vẻ như người tiêu dùng Việt vẫn không hề hào hứng với một mẫu xe được mệnh danh "ế và lỗi". Hiện mẫu xe này chỉ được bán ra chính hãng với mức giá chỉ từ 877 triệu kèm nhiều ưu đãi tại Việt Nam. Cũng được hãng tung ưu đãi lớn lên tới 106 triệu đồng trong tháng 7/2017, thế nhưng doanh số của Mitsubishi Pajero Sport chỉ đạt 21 xe trong tổng số 220 xe bán ra từ đầu năm 2017. Trong tháng 8 này, các khách hàng khi mua xe sẽ được hưởng mức giảm giá đến 170 triệu đồng. Có thể nhìn thấy một số lý do khiến Pajero Sport không chiếm được cảm tình của khách hàng là do giá bán vẫn còn khá cao sơ với các đối thủ, đối tượng khách hàng nhắm tới chỉ dành cho bộ phận nhỏ người dùng cá nhân thành đạt. Tiếp đến thêm một lý do khác là trong khi khách hàng rất mong chờ Pajero Sport phiên bản Diesel AT thì Mitsubishi lại chẳng quan tâm và nhiều lần lỗi hẹn. Bên cạnh đó là tính thanh khoản của Pajero Sport không cao, mất giá rất nhanh. Dù được coi là mẫu xe bán chạy của Suzuki nhưng trong nửa năm 2017 vừa qua, doanh số của dòng xe hatchback Swift đã không "khá khẩm" hơn những mẫu xe thương mại của hãng xe ôtô Suzuki tại Việt Nam. Nếu so với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này thuộc dạng xe "ế" nhất. Mức giảm doanh số mạnh của Swift có thể được lý giải bằng 2 nguyên nhân: Thứ nhất, phân khúc hatchback hạng B tại Việt Nam đang có quá nhiều đối thủ mạnh như Toyota Yaris, Kia Rio, Mazda 2... Ngoài ra, thế hệ Swift mới vừa ra mắt trong tháng 1/2017 trên Thế giới cũng khiến nhiều người dùng có tâm lý đợi phiên bản này về Việt Nam. Trong tháng 8/2017 này, các phiên bản của mẫu xe hatchback Suzuki Swift được giảm khá mạnh, theo một số đại lý chính hãng của Suzuki tại Việt Nam cho hay - mức giảm của mẫu xe này hiện đã lên đến 100 triệu đồng cho mỗi xe. Như vậy hiện giá bán của Suzuki Swift hiện chỉ còn 469 triệu đến 509 triệu đồng tuỳ từng phiên bản. Cái tên cuối cùng gây sốc là Suzuki Nhật Bản khi giảm giá bán đối với chiếc Suzuki Grand Vitara lên tới 170 triệu đồng trong tháng 7. Thực chất đợt giảm giá “siêu khủng” là đẩy số hàng còn tồn còn lại tại một số đại lý. Đây được coi là mức giảm lớn nhất trong lịch sử của hãng nhằm kích cầu thị trường. Hiện giá bán thực tế của Suzuki Grand Vitara tại đại lý chỉ còn 699 triệu đồng (đã gồm VAT), thay vì 869 triệu đồng niêm yết trước đó.

